Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
Главная / Украина

Конституционный суд Молдовы приостановил действие Соглашения о кредите Российской Федерации

24 апреля 2020, 12:10  •  154 • Украина
В Молдове не сдаются борцы с российским кредитом
Казалось бы, эпопея о российском кредите для Молдовы, похоже, благополучно подошла к концу – в четверг молдавский парламент утвердил сразу в двух чтениях Соглашение о кредите от Российской Федерации в размере 200 млн евро.
Оппозиция несколько дней пугала молдаван, рассказывая и в социальных сетях и в эфире телевизионных передач, что президент «продал Молдавию России». При этом лидеры молдавской оппозиции должны были знать, что денег в бюджете нет.
«Вы видели в проекте поправок к госбюджету, что бюджетный дефицит вырастет как минимум в два раза. Это прогноз, скоординированный с Международным валютным фондом (МВФ). 17,2 млрд леев нам нужно будет где-то найти, чтобы оплачивать зарплаты, пенсии. У вас много вопросов, ещё больше интерпретаций и в десятки раз больше спекуляций. В этом соглашении нет никаких финансовых или политических рисков. Мы берём на себя обязательство только вернуть кредит и вернуть проценты. Мы можем вернуть деньги, когда хотим, без пени»,
– обратился премьер-министр Ион Кику к оппозиции.
Тем не менее, фракция партии «Действие и солидарность» (ПДС) и группа Pro Moldova предприняли в четверг последние попытки заблокировать ратификацию Соглашения – требовали отложить рассмотрение данного вопроса, требовали заслушать сначала министра экономики, потом – главу МИДЕИ, затем – министра сельского хозяйства. И каждое требование парламент отвергал.
Провалилась и попытка экс-министра Майи Санду пригласить накануне на переговоры представителей Демократической партии, входящей в правящую коалицию – демократы во встрече отказали.
Профильные же парламентские комиссии – по экономике, бюджетам и финансам – положительно оценили Соглашение о кредите с Российской Федерацией.
Когда у оппозиции закончились варианты противодействия, Соглашение было ратифицировано большинством голосов.
По мнению политолога и муниципального советника от ПСРМ Николая Паскару, все эти нападения оппозиции имеют конкретную цель – помешать стабилизации экономики.
«Оппозиция атакует этот российский кредит, потому что это первые реальные деньги, которые выдаются в качестве поддержки государственного бюджета в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией. Оппозиция, которая критикует 2% ставку российского кредита, ранее получала кредиты с намного более высокими процентными ставками»,
– напомнил Паскару, комментируя журналистам поведение оппозиции.
Проевропейской правой оппозиции просто необходим крах экономики, они уверены, что в этом случае смогут прийти к власти, отметил политолог.
Экс-посол и вице-глава МИДЕИ Андрей Попов также считает, что правая оппозиция ищет политическую выгоду, пытаясь хоть как-то заявить о себе, поскольку в условиях борьбы с эпидемией она осталась не у дел.
«Сейчас важна любая помощь. Важно, что получаем и с Востока, и с Запада. Вот только поведение отдельных политиков различается в отношении того, что идёт с восточной стороны»,
– рассказал журналистам бывший посол.
Высказал своё мнение по поводу российского кредита и председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что в нынешнее тяжёлое время российский кредит позволит осуществлять бюджетные расходы, что намного важнее, чем происхождение этих денег.
«Условия данного кредитного соглашения являются благоприятными в нынешней ситуации. Отношения между Молдовой и Россией выходят далеко за пределы финансов, в том числе по данному кредитному соглашению. Речь об обмене товарами, услугами и рабочей силой, а о культурных взаимоотношениях даже не стоит говорить. Вот это кредитное соглашение составлено с учётом вышесказанного»,
– подчеркнул Головатюк.
Оппозиция же показала себя на заседании парламента 23 апреля не лучшим образом – во время голосования топали ногами и кричали, что, вероятно, очень по-европейски.
К вечеру 23 апреля стало понятно, что правая оппозиция сдаваться не намерена – Конституционный суд Молдовы приостановил действие Соглашения о кредите Российской Федерации.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
24 апреля 2020, 03:10
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
23 апреля 2020, 17:10
Зеленский отрёкся от «беркутовцев»
24 апреля 2020, 03:10
США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине
24 апреля 2020, 01:10
Слава Украине! Штанам Саакашвили слава!
24 апреля 2020, 01:10
«Старый Бобик Саакашвили» с первых же дней начнёт подсиживать Шмыгаля и всё разрушит – Соколовская
23 апреля 2020, 19:10
Эксперт: карантин на Украине может затянуться на 2 года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгрессом"?
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.