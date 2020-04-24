Конституционный суд Молдовы приостановил действие Соглашения о кредите Российской Федерации

В Молдове не сдаются борцы с российским кредитом

Казалось бы, эпопея о российском кредите для Молдовы, похоже, благополучно подошла к концу – в четверг молдавский парламент утвердил сразу в двух чтениях Соглашение о кредите от Российской Федерации в размере 200 млн евро.

Оппозиция несколько дней пугала молдаван, рассказывая и в социальных сетях и в эфире телевизионных передач, что президент «продал Молдавию России». При этом лидеры молдавской оппозиции должны были знать, что денег в бюджете нет.

«Вы видели в проекте поправок к госбюджету, что бюджетный дефицит вырастет как минимум в два раза. Это прогноз, скоординированный с Международным валютным фондом (МВФ). 17,2 млрд леев нам нужно будет где-то найти, чтобы оплачивать зарплаты, пенсии. У вас много вопросов, ещё больше интерпретаций и в десятки раз больше спекуляций. В этом соглашении нет никаких финансовых или политических рисков. Мы берём на себя обязательство только вернуть кредит и вернуть проценты. Мы можем вернуть деньги, когда хотим, без пени»,

– обратился премьер-министр Ион Кику к оппозиции.

Тем не менее, фракция партии «Действие и солидарность» (ПДС) и группа Pro Moldova предприняли в четверг последние попытки заблокировать ратификацию Соглашения – требовали отложить рассмотрение данного вопроса, требовали заслушать сначала министра экономики, потом – главу МИДЕИ, затем – министра сельского хозяйства. И каждое требование парламент отвергал.

Провалилась и попытка экс-министра Майи Санду пригласить накануне на переговоры представителей Демократической партии, входящей в правящую коалицию – демократы во встрече отказали.

Профильные же парламентские комиссии – по экономике, бюджетам и финансам – положительно оценили Соглашение о кредите с Российской Федерацией.

Когда у оппозиции закончились варианты противодействия, Соглашение было ратифицировано большинством голосов.

По мнению политолога и муниципального советника от ПСРМ Николая Паскару, все эти нападения оппозиции имеют конкретную цель – помешать стабилизации экономики.

«Оппозиция атакует этот российский кредит, потому что это первые реальные деньги, которые выдаются в качестве поддержки государственного бюджета в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией. Оппозиция, которая критикует 2% ставку российского кредита, ранее получала кредиты с намного более высокими процентными ставками»,

– напомнил Паскару, комментируя журналистам поведение оппозиции.

Проевропейской правой оппозиции просто необходим крах экономики, они уверены, что в этом случае смогут прийти к власти, отметил политолог.

Экс-посол и вице-глава МИДЕИ Андрей Попов также считает, что правая оппозиция ищет политическую выгоду, пытаясь хоть как-то заявить о себе, поскольку в условиях борьбы с эпидемией она осталась не у дел.

«Сейчас важна любая помощь. Важно, что получаем и с Востока, и с Запада. Вот только поведение отдельных политиков различается в отношении того, что идёт с восточной стороны»,

– рассказал журналистам бывший посол.

Высказал своё мнение по поводу российского кредита и председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что в нынешнее тяжёлое время российский кредит позволит осуществлять бюджетные расходы, что намного важнее, чем происхождение этих денег.

«Условия данного кредитного соглашения являются благоприятными в нынешней ситуации. Отношения между Молдовой и Россией выходят далеко за пределы финансов, в том числе по данному кредитному соглашению. Речь об обмене товарами, услугами и рабочей силой, а о культурных взаимоотношениях даже не стоит говорить. Вот это кредитное соглашение составлено с учётом вышесказанного»,

– подчеркнул Головатюк.

Оппозиция же показала себя на заседании парламента 23 апреля не лучшим образом – во время голосования топали ногами и кричали, что, вероятно, очень по-европейски.

К вечеру 23 апреля стало понятно, что правая оппозиция сдаваться не намерена – Конституционный суд Молдовы приостановил действие Соглашения о кредите Российской Федерации.