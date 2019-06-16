Конституционный суд Молдовы отменил прежние решения

Новое правительство приступило к работе

Конституционный суд Молдовы на экстренном заседании 15 июня отменил все свои решения, принятые 7, 8 и 9 июня. Речь идёт о постановлениях КС о роспуске парламента, о признании всех решений парламента нелегитимными, об отстранении президента страны Игоря Додона от исполнения своих обязанностей и о временном исполнении обязанностей президента Молдовы экс-премьер-министром Павлом Филипом.

«Учитывая обращение в КС от 15 июня о пересмотре решений, принятых Конституционным судом 7 – 9 июня, учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конституции РМ и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13,14 и 15 от 8 июня 2019 и два заключение КС от 9 июня 2019»,

– объявил глава КС Михай Поалелунжь.

Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал решение Конституционного суда, после которого, по его словам, «политический и конституционный кризис в стране преодолён».

«Все ошибочные юридические толкования, которые привели к установлению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были устранены», – написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

К тому времени лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк уже покинул страну. Это подтвердила в субботу и пресс-служба партии.

«В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ о так называемом исчезновении лидера ДПМ, отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье», – сообщила пресс-служба ДПМ.

Напомним, что в пятницу новый премьер-министр Молдовы Майя Санду предупредила, что Плахотнюк должен отвечать по всей строгости закона и обязательно предстать перед судом.

Также из Молдовы выехали приближённые лидера ДПМ, в связи с чем Игорь Додон высказал сожаление о том, что новое правительство не смогло этому воспрепятствовать, потому что на тот момент ещё не полностью контролировало аэропорт и правоохранительные органы.

Впрочем, Майя Санду уверена, что беглецов ждёт незавидная участь.

«Они не будут жить спокойно. Я видела некоторых румынских политиков, которые уехали в Коста-Рику и были экстрадированы. На земле не так много мест, где они смогут спрятаться. Мы придём к тому, что у нас будет независимая прокуратура, которая однажды потребует их экстрадиции и наказания. Сейчас очень важно отыскать деньги и попытаться вернуть их», – рассказала Майя Санду в эфире программы Profunzime молдавского телевидения Pro TV. Премьер-министр допускает мысль о том, что беглые политики захотят взять реванш, однако, по её словам, «граждане почувствовали вкус свободы, и я уверена, что мы никогда не позволим никому делать то, что сделал Плахотнюк».

В субботу кабинет министров в новом составе собрался в здании правительства, которое было блокировано всю неделю, на своё первое заседание.

«Благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима. Будем надеяться, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране», – прокомментировал события последних дней спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак. Также он подчеркнул важность того, что Россия, ЕС и США заняли единую позицию в ситуации, сложившейся в Молдове.

«Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий», – отметил Козак.

Государственный департамент США отметил и приветствовал решение ДПМ мирно передать власть новому правительству.

«Воодушевлены тем, что как и новая коалиция, так и бывшее правительство провели мирную передачу власти, что отражает волю народа. Призываем к сдержанности в этот переходный период», – сообщает пресс-релиз ведомства. За океаном также напомнили о том, что там будут внимательно следить за развитием событий в Молдове.

Прокомментировали окончание политического кризиса в Кишинёве и на левом берегу Днестра.

«Наша позиция заключается в том, что мы, конечно, заинтересованы в стабильности в соседнем государстве, в мирном развитии событий. Но главный наш интерес – переговорный процесс по широкой социально-гуманитарной повестке», – сказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский». По его словам, «внутриполитические кризисы в соседнем государстве стали регулярным явлением», и напомнил, что страдает от этого переговорный процесс по урегулированию приднестровского кризиса.