Конституционный суд Молдовы не стал приостанавливать действие закона о статусе русского языка

Но праздновать окончательную победу ещё не время

Конституционный суд (КС) отклонил требование депутата Октавиана Цыку (он же – председатель унионистской партии Национального единства PUN) о приостановлении действия Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова, который был принят 16 декабря депутатами Партии социалистов (ПСРМ) и платформой Pentru Moldova.

Суд не нашёл причин для приостановки действия закона на то время, пока будет рассматриваться его конституционность.

«Заявитель не представил никаких аргументов в связи с возможным неизбежным и непоправимым ущербом и негативными последствиями применения оспариваемого закона», — сказано в решении КС Молдовы.

Напомним, 18 декабря закон был утверждён действующим президентом Молдовы Игорем Додоном. В тот же день Октавиан Цыку обжаловал закон в Конституционном суде.

Закон предусматривает статус русского языка в Молдавии как языка межнационального общения, а также обязанностью государственных органов станет предоставление информации гражданам и на русском языке. Закон даёт гарантии народам, проживающим на территории Молдовы, получать образование на родном языке.

«Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», – говорится в сообщении Конституционного суда Молдовы.

Пока, правда, праздновать окончательную победу рановато, поскольку Цыку озаботился процедурными вопросами принятия закона о функционировании языков, не предоставив суду доказательств нарушения процедуры. Обращение в суд было просто политическим жестом, не более. Но это не означает, что не будет новых поползновений отменить принятый языковой закон через КСМ уже при новом президенте Майе Санду.

Так, депутат от политической силы «Платформа DA» Дину Плынгэу сообщил, что уже подготовлены обращения в Конституционный суд в отношении «гагаузского пакета», закона о функционировании языков, а также поправок к кодексу аудиовизуальных услуг, снимающих запрет на трансляцию российских передач.

Депутат от ПСРМ Андрей Лебединский, один из авторов языкового закона, считает, что главная цель закона – «дать возможность гражданину взаимодействовать с государством на том языке, на котором ему удобно». При этом гагаузский язык становится региональным, а украинский, болгарский и другие языке разрешено использовать в местах компактного проживания национальных меньшинств. Всё это, разумеется, не устраивает унионистов – они и молдавского-то языка не признают, считая его румынским.

…На днях в Кишинёв впервые с 2014 года прибыл с визитом министр иностранных дел Украины (сейчас этот пост занимает Дмитрий Кулеба). Украинскому чиновнику стоило бы поинтересоваться тогда ещё законопроектом о функционировании языков на территории Республики Молдова – известно ведь, к чему привело в этом вопросе потакание украинской власти националистам. Но Кулеба интересоваться не стал. Видимо, его вполне устраивают скандалы с Венгрией на почве возможности получать образование на родном языке (венгерском) и война с Донбассом (причиной которой стал и вопрос использования русского языка во всех сферах жизни).