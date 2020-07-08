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Конституционный суд Молдовы: Досрочных выборов не будет!

08 июля 2020, 02:00  •  53 • Украина
Если нельзя поменять парламент и президента, оппозиция призывает сменить правительство
Конституционный суд Молдовы рассмотрел запросы депутатов ПСРМ о возможности проведения президентских и парламентских выборов в один день, а также запрос депутата партии PAS Сергея Литвиненко о возможности проведения досрочных выборов не только парламента, но и президента, если тот уйдёт в отставку.
Другими словами, судьям КС задали вопрос, который в последнее время всё больше и больше волнует политиков Молдовы – можно ли этот парламент, оказавшийся недееспособным, распустить и выбрать новый? Но КС на все запросы дал отрицательные ответы.
В Конституции Молдовы чётко и ясно написано (ст. 85, п.4), что «парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента Молдовы ни при каких обстоятельствах».
«Запрещён роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства даже в случае, если в этот период президент подаёт в отставку, и выполнены условия для роспуска законодательного органа. Проведение парламентских и президентских выборов, как ординарных, так и досрочных, в этот период запрещено»,
– вынесла решение суда глава КС Доминика Маноле.
Данное постановление окончательное и не может быть обжаловано. Оно вступает в силу с момента принятия и публикуется в «Официальном мониторе».
Доминика Маноле пояснила, что президент, тем не менее, вправе уйти в отставку, но даже в этом случае досрочных президентских выборов не будет.
«Президента нельзя обязать исполнять мандат против своей воли. В случае если он объявляет об отказе, его полномочия переходят, согласно положениям статьи 91 Конституции, спикеру парламента или премьеру. В случае отставки функция президента не прерывается»,
– пояснила глава КС.
Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что решение Конституционного суда было предсказуемо, однако он всё равно убеждён в том, что «нынешний парламент себя скомпрометировал и должен быть перезагружен».
И хотя решение КС было ожидаемым, поскольку в Конституции Молдовы всё написано ясно и понятно, оппозиция осталась недовольна.
Лидер парламентской фракции Платформы DA Александр Слусарь назвал решение суда предсказуемым. Тем не менее, он настаивает, на том, что необходимо сменить правительство, раз уж нельзя поменять президента и парламент. И у его партии уже есть готовое правительство, вот только никто не хочет поддержать.
«Мы выступили с решением, предложив антикризисное и проевропейское правительство. Если бы несколько депутатов парламента действовали в унисон с нами, правительство Кику уже давно было бы отправлено в историю. Но у нас ещё есть время спасти страну»,
– призывает депутат Платформы DA.
С ним согласен лидер партии Pro Moldova Андриан Канду, который уверен, что теперь все силы нужно сосредоточить на смене правительства.
«Конституционный суд принял решение, не оставляющее места для толкования, поэтому необходимо прекратить юридические опыты и создать правительство, способное восстановить экономику и обеспечить безопасность жителей Молдовы»,
– уверен Канду.
Однако премьер-министр Ион Кику уже заявил, что будет настойчиво приходить в зал заседаний парламента и приносить законодательные инициативы в надежде, что оппозиционные политики вспомнят про народ своей страны и захотят хоть что-то для него сделать.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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