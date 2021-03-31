Конституционный суд – оружие Майи Санду

Президент Молдовы будет бороться с парламентом с помощью КС

Президент Молдавии Майя Санду направила в Конституционный суд запрос с просьбой «изыскать наличие условий для роспуска парламента». Запрос она направила после консультаций с парламентскими фракциями, во время которых все депутаты настаивали на необходимости отложить идею досрочных выборов до лучших времён, а вместо предвыборной кампании направить все силы на сдерживание пандемии. Санду поддерживает единственная парламентская фракция – её партии PAS. Другими словами, президент снова решила пойти против парламента и настоять на своём.

В ПСРМ назвали обращение президента в КС «безответственным поступком».

«Приходится с сожалением констатировать, что госпожу Майю Санду не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для её партии – PAS. Она хочет досрочных выборов. Вот её ответ на пандемию, на все кризисы и проблемы в обществе. В то время как стране срочно нужна спасительная вакцина и назначение антикризисного правительства, глава государства в категоричной форме требует досрочных выборов»,

– прокомментировал инициативу Майи Санду экс-президент Молдовы и глава Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, социалисты сделают всё возможное, будут использовать все доступные правовые, парламентские и конституционные средства для того, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в то время, когда все силы нужно направить на борьбу с пандемией и выход из экономического кризиса. Однако Майя Санду с упорством пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в стране и подвергнуть риску жизни граждан Молдавии ради партийных амбиций, отметил Игорь Додон.

С экс-президентом согласен молдавский политолог Корнелиу Чуря, который уверен – никаких оснований для роспуска парламента нет, однако нет и никакой надежды на то, что КС вынесет справедливое решение, а не встанет на сторону президента.

«Президент сделала всё возможное, чтобы отказать парламентскому большинству использовать своё законное право на выдвижение кандидата. Всё это неконституционно. Но в последнее время КС часто проявляет свою политическую ангажированность. А, значит, нельзя исключать того, что суд примет сторону президента»,

– считает политолог.

Тем не менее, он уверен, что у депутатов есть «определённые маневры, которые вполне возможно, смогут заблокировать процесс роспуска парламента».

По мнению политолога Бориса Шаповалова, все, казалось бы, странные действия Санду продиктованы «внешними партнёрами» и не имеют ничего общего с заботой о народе и стране, а значит, она не отступит от своего и будет добиваться поставленной перед ней цели всеми возможными способами. Причину политолог видит в том, что «послам ЕС, США и Румынии в Молдове не нравится, когда у власти в стране находятся левые политические силы‎». Отсюда и поставленная задача – поменять состав парламента. Любым способом.

«Никто изначально не собирался считаться с мнением парламентского большинства и граждан Молдовы»,

– констатирует Шаповалов.