Конституционный поворот: как поправки изменили жизнь страны

Изменения в Конституцию, положившие начало перезагрузке политической системы страны, Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию в начале года. Всего было внесено 206 поправок, но самым важным блоком для россиян стал социальный, заявили «Известиям» в Общественной палате, а в Минтруде отметили практическую важность этой части пакета. Кроме того, был существенно обновлен кабинет министров и предпринята попытка реформирования федеральных органов исполнительной власти. В Госдуме полагают, что изменения могут быть не окончательными, поскольку остаются ведомства, которые дублируют функции друг друга. С тем, что оптимизация получит свое продолжение в следующем году, соглашаются и эксперты.

Поправьте на будущее

Послание президента Федеральному Собранию 15 января 2020 года стало точкой, положившей начало обновлению политической системы России. В ходе своего выступления перед парламентариями президент заявил о необходимости изменения некоторых положений Конституции.

Глава РФ, в частности, предложил лишить чиновников возможности проживать за рубежом, закрепить верховенство Конституции над международным правом, а также прописать статус и роль Госсовета. Одним из самых резонансных предложений в ходе обсуждения изменений стала так называемая «поправка Терешковой», дающая право действующему президенту переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

Однако наиболее важным для россиян стал социальный блок поправок, заявила «Известиям» секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева. Кроме того, поступали предложения по демографии, здравоохранению, спорту, здоровому образу жизни, добавила она.

— Лидером по «народным поправкам» была формулировка об индексации пенсий, пособий и выплат. В том или ином выражении она оказалась имплементирована в текст закона о поправках в Конституцию, — рассказала секретарь ОП.

В социальный блок вошли нормы об установлении МРОТ не меньше прожиточного минимума, регулярная индексация пенсий и соцвыплат, защита семьи и детей, а также гарантия благосостояния граждан. Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина в беседе с «Известиями» отметила важность закрепления этих гарантий в Основном законе.

— Эти поправки усиливают и развивают положения Конституции о социальном государстве, закрепляют норму о проведении в России единой социально ориентированной политики. По сути поправки устанавливают новую планку гарантий, которые не могут быть нарушены вне зависимости от конъюнктуры внешних рынков и экономической ситуации. При этом в центре внимания поправок — человек, — отметила замминистра.

Добавление «социальных норм» в Конституции укрепляет права граждан и четко определяет вектор развития страны, отметил в разговоре с «Известиями» глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Изменения в Конституцию обсуждались специально созданной рабочей группой, которая проанализировала сотни предложений. В итоге в главы с третьей по восьмую было внесено 206 поправок. Президент неоднократно подчеркивал, что они вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Оно проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Изменения поддержали почти 78% проголосовавших.

Позже в Госдуме подготовили перечень актов, которые будут разрабатываться во исполнение Конституции, — депутаты говорили о необходимости принять порядка 100 законов. Часть из них уже утверждена.

Правительственная смена

Помимо этих поправок, президент предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Причем почти сразу после этого произошла ротация на самом высоком уровне. 16 января место премьера занял Михаил Мишустин, заменивший Дмитрия Медведева, а уже через пять дней и в самом правительстве прошли масштабные перестановки. Почти половине кабмина, 15 из 31 министров, пришлось попрощаться с Белым домом.

Новый состав правительства претерпел частичные преобразования в ноябре — в результате ротации сменились пять министров, а также добавился вице-премьер. Однако перестановками всё не закончилось. Глава кабмина решил в целом оптимизировать систему госаппарата. Помимо снижения численности чиновников, предполагалось также расформировать несколько федеральных агентств.

«Известия» первыми узнали о сокращении Россвязи и Роспечати, дублирующих функции Минцифры. Такая же участь постигла и восемь институтов развития. Специалисты отмечают важность реформирования, однако напоминают, что прошлый опыт реорганизации не был успешным.

— Все предыдущие попытки выглядели «кампанейщиной» по сокращению кадров и обычно заканчивались увеличением числа работающих. Оптимизация штата правительства назрела. Правительство не должно тонуть в текучке, необходим проектный подход, — заявил «Известиям» политолог Константин Калачев.

Изменение структуры

О том, что перестановки в органах власти могут быть не окончательными, сообщил «Известиям» депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, на сегодня есть ряд ведомств, которые дублируют функции друг друга, а потому нуждаются в упорядочении.

— Изменения структуры правительства вполне возможны. Можно было бы подумать об объединении тех ведомств, которые так или иначе связаны с оформлением имущества, недвижимости, земельных участков. Мне кажется, что самостоятельный Росреестр вполне мог бы влиться в большую систему. Это могло бы находиться внутри налоговой службы, которая занимается смежными функциями, — отметил он.

Депутат добавил, что можно объединить и некоторые силовые ведомства. К примеру, Государственная фельдъгерская служба (ГФС) выполняет смежные функции с Федеральной службой охраны (ФСО), поэтому можно подумать об их слиянии. Однако он подчеркнул, что окончательное решение всё равно остается за президентом. «Известия» направили запрос в правительство.

Политолог Дмитрий Фетисов согласен, что оптимизация продолжится и в следующем году. При этом эксперт не исключает, что проверка работы министров будет проходить чаще, чем раньше, а ротации в кабмине станут привычным явлением.

Для повышения эффективности качества госуправления, по мнению Константина Калачева, есть целый ряд решений — от установления максимальной численности до перестройки аналитической работы. При этом в центре реформы должно быть не сокращение чиновников, а формирование штабных структур управления.