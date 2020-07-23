Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
Главная / Политика

Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

23 июля 2020, 14:05  •  49 • Политика
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 23 июля поддержал закон о трехдневном голосовании.
Комитет рекомендовал парламентариям одобрить данный закон 24 июля. C принятием этих изменений граждане могут получить возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких, но не более трех дней.
Решение о таком формате голосования может быть принято не позднее чем за 10 дней с даты официального объявления о назначении выборов и пересмотру не подлежит. Вместе с тем многодневное голосование не предполагает участия в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочно.
Кроме того, предусматривается проведение голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования. Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для тех населенных пунктов, где отсутствует помещение для его проведения, и для труднодоступных мест.
21 июля 2020 года Государственная дума в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. Поддержали закон 344 депутата, высказался против 51 человек.
После этого зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что российская избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании и такой формат удобен для избирателей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 02:05
Пора делиться с людьми: Готовая программа спасения Дальнего Востока
23 июля 2020, 08:05
"Руки прочь от русской старушки": Дерипаску обвинили в попытке захватить "Бабушку Агафью"
23 июля 2020, 10:05
На Украине назвали главного преемника Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.