Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 23 июля поддержал закон о трехдневном голосовании.

Комитет рекомендовал парламентариям одобрить данный закон 24 июля. C принятием этих изменений граждане могут получить возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких, но не более трех дней.

Решение о таком формате голосования может быть принято не позднее чем за 10 дней с даты официального объявления о назначении выборов и пересмотру не подлежит. Вместе с тем многодневное голосование не предполагает участия в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочно.

Кроме того, предусматривается проведение голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования. Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для тех населенных пунктов, где отсутствует помещение для его проведения, и для труднодоступных мест.

21 июля 2020 года Государственная дума в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. Поддержали закон 344 депутата, высказался против 51 человек.

После этого зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что российская избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании и такой формат удобен для избирателей.