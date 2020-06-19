Конституционные поправки: учиться жить по-человечески • 81 • Аналитика

Я уже много раз писал одну и ту же фразу: в интересное время мы живем! Время, когда те, кто что-то делает, стали объектами постоянных нападок недовольных. Иногда слушаешь или читаешь какой-либо текст и сразу в памяти всплывает эпизод из старого советского фильма «Запасной игрок». Есть там один вроде бы проходной эпизод, когда запасной игрок в исполнении Вицина готовится отразить штрафной удар.





Стадион, естественно, волнуется. Болельщики, понимая, что отразить пенальти Вицин не сможет, всячески убеждают судью, что удар назначен неправильно. Жена директора завода, которая в первый раз на футболе, с энтузиазмом тоже кричит: «Неправильно!» И только потом спрашивает у мужа: «А что неправильно?» Как же она в этот момент напоминает некоторых наших борцов с системой, с Путиным! Всё неправильно!!!



Продолжая тему поправок, хочу ответить на один вопрос, который часто мне задают. Да, я буду голосовать по поправкам к Конституции. Просто потому, что та «каша», которая существует сегодня и по которой мы живем сегодня, меня не устраивает. Многое из того, что предложено, мне нравится. Кое с чем я не согласен. Но как-то странно выглядит то, что некоторые наши борцы за народ, совсем не "навальнята", и американцы вкупе с проамериканскими политиками в России, так активно выступают против поправок нашей, повторяю, нашей Конституции…



Сегодня я увидел лист с поправками, который практически копирует в текстовой части бюллетень. Волонтер сказал, что на следующей неделе такой лист будет у каждого избирателя. Значит, будет время поглубже разобрать все предложения. Я увидел несколько информационных точек в своем городе, где молодые люди раздают брошюры с поправками. Причем точки эти расположены как раз в местах, где множество аполитичных людей. Автовокзал, железнодорожный вокзал, торговые центры и т.д.



И ещё одно. По поводу будущих президентских выборов. Это как же надо бояться действующего президента, чтобы при одном упоминании его имени испытывать позывы к диарее! Путин больше в президенты не пойдет. Возраст и состояние здоровья никто не отменял. Да, политического веса в России у него столько, что, даже не являясь официальным лицом, он сможет существенно влиять на внутреннюю и международную политику страны. Так что успокойтесь, господа. Драка на выборах будет между другими кандидатами.







А теперь продолжим рассматривать те поправки, которые я считаю существенными для всех граждан России.



Обеспечить стабилизацию и развитие политической системы РФ

Ни для кого не секрет (об этом я писал в предыдущей части), что сегодня президент Российской Федерации обладает огромной властью. Фактически без его согласия в стране ничего не происходит. Такое положение хорошо только в том случае, если президент реально обладает уважением и доверием народа. В противном случае власть президента становится почти абсолютной. Зависимость всей системы власти от одного человека крайне опасно априори.



Поправки в статьи 102, 103, 129 как раз и решают проблему сосредоточения власти в одних руках. Создается реальный баланс власти, когда достаточно серьезные полномочия получают Совет Федерации, сегодня скорее опереточный орган власти, чем реально властная структура, и Государственная дума.



В частности, Совет Федерации получает право обсуждать силовых министров и вносить свои предложения президенту по назначению конкретных людей на эти должности. Проще говоря, Совет Федерации получает полномочия по формированию силового блока правительства! Президент делится своими полномочиями с СФ.



Совет Федерации получает и ещё один рычаг давления на власть президента. Я о Конституционном и Верховном судах. Теперь последнее слово при назначении председателей и их заместителей этих судов переходит к СФ. Президент лишь рекомендует кандидатов. Более того, Совет Федерации получает право прекращать полномочия судей КС, ВС, кассационных и апелляционных судов за совершение поступка, порочащего звание судьи.



Также СФ будет участвовать в назначении прокуроров региона. Правда, прерогатива назначать прокуроров остается в прежней редакции, но теперь без согласия сенаторов этого сделать будет нельзя.



Не оставлена без внимания и Государственная дума. Теперь все заместители премьера и отраслевые министры будут обсуждаться на заседания ГД. Таким образом, думские депутаты будут нести такую же ответственность за работу правительства, как и президент.



Есть и ещё одна статья, которую мало упоминают в прессе. Это статья 12. Статья об органах местного самоуправления. Именно там закреплен принцип самостоятельности органов МСУ. Но теперь в Конституции предлагается законодательно закрепить взаимодействие органов СМУ с органами государственной власти. И вот тут, как я вижу, мы впервые получаем публичность власти. То, чего всегда не хватает государственной власти.



Убрать иностранцев из власти

Весьма болезненный вопрос для нашего общества. Слишком много бывших чиновников и депутатов сегодня проживают за рубежом и даже не скрывают того, что украли миллионы (а иногда миллиарды) долларов из российского бюджета. Они смеются над нами, над государством, над законом. В России уже никого не удивишь тем, что депутат многих созывов или чиновник федерального уровня вдруг оказывается гражданином другой страны с миллионным капиталом…



Тут предлагаются поправки сразу для многих статей: 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129.



Понятно, что российская политическая элита должна быть патриотами своей страны. Только в этом случае политики будут реально работать во благо России. Только в этом случае у них будут общие ценности. Вспомните главные претензии к публичным людям, я специально пишу не только о политиках или чиновниках. Претензии просты как дважды два. Имущество за рубежом, дети обучаются за рубежом, счета за рубежом, вид на жительство или зарубежный паспорт.



Если говорить научно, основные претензии у населения страны к публичным людям — это возможность конфликта интересов конкретного человека. Это возможность через вышеперечисленные вопросы влиять на этих людей. И теперь, в случае принятия поправок, чиновники и депутаты не смогут иметь счета, имущество и другие материальные интересы за рубежом. Соответственно, не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.



Я представляю, какой экономический эффект принесет принятие этих поправок! Сколько чиновников вернут деньги в Россию! А сколько уйдут с постов по различным причинам, если деньги наворованы! Ведь суммы, которыми распоряжаются чиновники, судя по приговорам наших судов, уже давно исчисляются даже не миллионами — миллиардами!



Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что наличие счетов и имущества за рубежом означает не просто богатство и процветание. Оно означает наличие некоторых жизненных ориентиров на будущее. Как когда-то было в ВМФ СССР. Перед пенсией перевод на ЧФ и выход в отставку в Севастополе… В нашем варианте — деньги будут зарабатывать в России, а уйдя на покой, будут жить в Лондоне… Короче говоря, борьба с иностранцами и будущими иностранцами во власти, как и борьба с инвесторами в иностранную экономику, есть борьба за наш суверенитет, за независимость России! Посрамить скептиков: Волков сразится с Блейдсом на пути к поясу UFC



Свою страну надо защищать всегда и везде

Кто-то не хочет, чтобы Россия оставалась территориально целостной страной? Кто-то сомневается, что наши вероятные противники сделают все, чтобы нас уничтожить? Я не о военной составляющей. Тут у наших «партнеров» слабость в коленках хроническая после 1945 года. Я о правовом, экономическом, моральном и прочих давлениях на наше общество, на наше государство.



Может, кому-то нравится, когда сносят памятники нашим воинам? Нравится, когда из солдат-освободителей делают солдат-агрессоров? Когда Красную армию уравнивают с Вермахтом во Второй мировой войне?



Или мы не должны поддерживать русских (не люблю это слово — русскоязычных) в других странах? Мы должны бросить народ Донбасса? Мы должны бросить русских в других странах?



Может, кому-то нравится, когда какой-то суд в какой-то Гааге может диктовать России условия? Когда наш, российский закон ничего не значит перед каким-то мифическим международным? Да и что такое международный закон? То самое дышло, которое куда повернул, туда и вышло. Но на его основании кто-то имеет право налагать какие-то обязанности на РФ!



Вот тут-то и пригодятся поправки в статьи 67, 67.1, 69, 125. Именно там законом гарантируется территориальная целостность Российской Федерации (ст. 67), защита памяти подвига наших дедов в Великую Отечественную войну (ст. 67, п. 1), помощь нашим соотечественникам за рубежом (ст. 69), приоритет российского законодательства над международным (ст. 125).



По статье 125 хотелось бы разъяснить некоторые нюансы. Просто потому, что именно в этом случае больше всего либерального плача слышно. Прощай Гаага, прощай, суд по правам человека… В предлагаемых поправках предлагается не отказываться от международных судов совсем. Норма говорит о том, что решать должен Конституционный суд на основе законодательства в каждом конкретном случае. Будет Россия исполнять какое-либо решение или не будет.



Общество должно состоять из ответственных и инициативных граждан

Вопрос о формировании ответственного гражданского общества лично для меня стал актуальным только в период карантина. Помните стихийные организации, которые появились неожиданно по инициативе неравнодушных людей и которые внесли огромный вклад в выживание одной из основных групп риска — пожилых людей?



Мы часто занимаем позицию лермонтовского ветерана Бородинской битвы по отношению к нашей молодежи. «Богатыри — не вы…» А они собрались и сделали… Как делали это в чеченских войнах, в Грузии, в Сирии, в Абхазии, на Донбассе, в Приднестровье. Нормальная у нас молодежь. Ответственная и инициативная. Но мы должны ей помочь! Как должны помочь всем инициативным и активным людям, которые стараются улучшить жизнь другим.



На самом деле сегодня огромное количество людей занимаются тем, что решают проблемы, до которых у государства не доходят руки. Кружки для детей, приюты для животных, помощь сиротам и малоимущим, поиск погибших воинов на полях сражений… Список можно продолжать. Хорошее дело? Безусловно.



Мы обязаны не просто не бить по рукам этим людям, мы обязаны всячески помогать и поощрять этих людей. Помните, как появились первые волонтеры в России? Да, общественные помощники. А что произошло потом? Движение разрослось, и теперь это реальная сила. Уже никто не удивляется появлению общественников на каких-то мероприятиях.



Именно поправка к статье 114 об этом и говорит.



Вместо заключения

Понятно, не все поправки, которые интересны лично мне, рассмотрены в этом материале. Но и того, что перечислено, достаточно для понимания важности предстоящего события.



Страну надо менять. И менять не волевым решением всю и сразу, а постепенно. Не торопясь. Не ломая ничьих жизней. Просто убирать кучи мусора, которых мы за последние тридцать лет навалили во всех сферах жизни столько, что уже и травы под ними не видно. Мы привыкли так жить. Надо отвыкать. Учиться жить по-человечески. Я уже много раз писал одну и ту же фразу: в интересное время мы живем! Время, когда те, кто что-то делает, стали объектами постоянных нападок недовольных. Иногда слушаешь или читаешь какой-либо текст и сразу в памяти всплывает эпизод из старого советского фильма «Запасной игрок». Есть там один вроде бы проходной эпизод, когда запасной игрок в исполнении Вицина готовится отразить штрафной удар.Стадион, естественно, волнуется. Болельщики, понимая, что отразить пенальти Вицин не сможет, всячески убеждают судью, что удар назначен неправильно. Жена директора завода, которая в первый раз на футболе, с энтузиазмом тоже кричит: «Неправильно!» И только потом спрашивает у мужа: «А что неправильно?» Как же она в этот момент напоминает некоторых наших борцов с системой, с Путиным! Всё неправильно!!!Продолжая тему поправок, хочу ответить на один вопрос, который часто мне задают. Да, я буду голосовать по поправкам к Конституции. Просто потому, что та «каша», которая существует сегодня и по которой мы живем сегодня, меня не устраивает. Многое из того, что предложено, мне нравится. Кое с чем я не согласен. Но как-то странно выглядит то, что некоторые наши борцы за народ, совсем не "навальнята", и американцы вкупе с проамериканскими политиками в России, так активно выступают против поправок нашей, повторяю, нашей Конституции…Сегодня я увидел лист с поправками, который практически копирует в текстовой части бюллетень. Волонтер сказал, что на следующей неделе такой лист будет у каждого избирателя. Значит, будет время поглубже разобрать все предложения. Я увидел несколько информационных точек в своем городе, где молодые люди раздают брошюры с поправками. Причем точки эти расположены как раз в местах, где множество аполитичных людей. Автовокзал, железнодорожный вокзал, торговые центры и т.д.И ещё одно. По поводу будущих президентских выборов. Это как же надо бояться действующего президента, чтобы при одном упоминании его имени испытывать позывы к диарее! Путин больше в президенты не пойдет. Возраст и состояние здоровья никто не отменял. Да, политического веса в России у него столько, что, даже не являясь официальным лицом, он сможет существенно влиять на внутреннюю и международную политику страны. Так что успокойтесь, господа. Драка на выборах будет между другими кандидатами.А теперь продолжим рассматривать те поправки, которые я считаю существенными для всех граждан России.Ни для кого не секрет (об этом я писал в предыдущей части), что сегодня президент Российской Федерации обладает огромной властью. Фактически без его согласия в стране ничего не происходит. Такое положение хорошо только в том случае, если президент реально обладает уважением и доверием народа. В противном случае власть президента становится почти абсолютной. Зависимость всей системы власти от одного человека крайне опасно априори.Поправки в статьи 102, 103, 129 как раз и решают проблему сосредоточения власти в одних руках. Создается реальный баланс власти, когда достаточно серьезные полномочия получают Совет Федерации, сегодня скорее опереточный орган власти, чем реально властная структура, и Государственная дума.В частности, Совет Федерации получает право обсуждать силовых министров и вносить свои предложения президенту по назначению конкретных людей на эти должности. Проще говоря, Совет Федерации получает полномочия по формированию силового блока правительства! Президент делится своими полномочиями с СФ.Совет Федерации получает и ещё один рычаг давления на власть президента. Я о Конституционном и Верховном судах. Теперь последнее слово при назначении председателей и их заместителей этих судов переходит к СФ. Президент лишь рекомендует кандидатов. Более того, Совет Федерации получает право прекращать полномочия судей КС, ВС, кассационных и апелляционных судов за совершение поступка, порочащего звание судьи.Также СФ будет участвовать в назначении прокуроров региона. Правда, прерогатива назначать прокуроров остается в прежней редакции, но теперь без согласия сенаторов этого сделать будет нельзя.Не оставлена без внимания и Государственная дума. Теперь все заместители премьера и отраслевые министры будут обсуждаться на заседания ГД. Таким образом, думские депутаты будут нести такую же ответственность за работу правительства, как и президент.Есть и ещё одна статья, которую мало упоминают в прессе. Это статья 12. Статья об органах местного самоуправления. Именно там закреплен принцип самостоятельности органов МСУ. Но теперь в Конституции предлагается законодательно закрепить взаимодействие органов СМУ с органами государственной власти. И вот тут, как я вижу, мы впервые получаем публичность власти. То, чего всегда не хватает государственной власти.Весьма болезненный вопрос для нашего общества. Слишком много бывших чиновников и депутатов сегодня проживают за рубежом и даже не скрывают того, что украли миллионы (а иногда миллиарды) долларов из российского бюджета. Они смеются над нами, над государством, над законом. В России уже никого не удивишь тем, что депутат многих созывов или чиновник федерального уровня вдруг оказывается гражданином другой страны с миллионным капиталом…Тут предлагаются поправки сразу для многих статей: 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129.Понятно, что российская политическая элита должна быть патриотами своей страны. Только в этом случае политики будут реально работать во благо России. Только в этом случае у них будут общие ценности. Вспомните главные претензии к публичным людям, я специально пишу не только о политиках или чиновниках. Претензии просты как дважды два. Имущество за рубежом, дети обучаются за рубежом, счета за рубежом, вид на жительство или зарубежный паспорт.Если говорить научно, основные претензии у населения страны к публичным людям — это возможность конфликта интересов конкретного человека. Это возможность через вышеперечисленные вопросы влиять на этих людей. И теперь, в случае принятия поправок, чиновники и депутаты не смогут иметь счета, имущество и другие материальные интересы за рубежом. Соответственно, не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.Я представляю, какой экономический эффект принесет принятие этих поправок! Сколько чиновников вернут деньги в Россию! А сколько уйдут с постов по различным причинам, если деньги наворованы! Ведь суммы, которыми распоряжаются чиновники, судя по приговорам наших судов, уже давно исчисляются даже не миллионами — миллиардами!Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что наличие счетов и имущества за рубежом означает не просто богатство и процветание. Оно означает наличие некоторых жизненных ориентиров на будущее. Как когда-то было в ВМФ СССР. Перед пенсией перевод на ЧФ и выход в отставку в Севастополе… В нашем варианте — деньги будут зарабатывать в России, а уйдя на покой, будут жить в Лондоне… Короче говоря, борьба с иностранцами и будущими иностранцами во власти, как и борьба с инвесторами в иностранную экономику, есть борьба за наш суверенитет, за независимость России!Кто-то не хочет, чтобы Россия оставалась территориально целостной страной? Кто-то сомневается, что наши вероятные противники сделают все, чтобы нас уничтожить? Я не о военной составляющей. Тут у наших «партнеров» слабость в коленках хроническая после 1945 года. Я о правовом, экономическом, моральном и прочих давлениях на наше общество, на наше государство.Может, кому-то нравится, когда сносят памятники нашим воинам? Нравится, когда из солдат-освободителей делают солдат-агрессоров? Когда Красную армию уравнивают с Вермахтом во Второй мировой войне?Или мы не должны поддерживать русских (не люблю это слово — русскоязычных) в других странах? Мы должны бросить народ Донбасса? Мы должны бросить русских в других странах?Может, кому-то нравится, когда какой-то суд в какой-то Гааге может диктовать России условия? Когда наш, российский закон ничего не значит перед каким-то мифическим международным? Да и что такое международный закон? То самое дышло, которое куда повернул, туда и вышло. Но на его основании кто-то имеет право налагать какие-то обязанности на РФ!Вот тут-то и пригодятся поправки в статьи 67, 67.1, 69, 125. Именно там законом гарантируется территориальная целостность Российской Федерации (ст. 67), защита памяти подвига наших дедов в Великую Отечественную войну (ст. 67, п. 1), помощь нашим соотечественникам за рубежом (ст. 69), приоритет российского законодательства над международным (ст. 125).По статье 125 хотелось бы разъяснить некоторые нюансы. Просто потому, что именно в этом случае больше всего либерального плача слышно. Прощай Гаага, прощай, суд по правам человека… В предлагаемых поправках предлагается не отказываться от международных судов совсем. Норма говорит о том, что решать должен Конституционный суд на основе законодательства в каждом конкретном случае. Будет Россия исполнять какое-либо решение или не будет.Вопрос о формировании ответственного гражданского общества лично для меня стал актуальным только в период карантина. Помните стихийные организации, которые появились неожиданно по инициативе неравнодушных людей и которые внесли огромный вклад в выживание одной из основных групп риска — пожилых людей?Мы часто занимаем позицию лермонтовского ветерана Бородинской битвы по отношению к нашей молодежи. «Богатыри — не вы…» А они собрались и сделали… Как делали это в чеченских войнах, в Грузии, в Сирии, в Абхазии, на Донбассе, в Приднестровье. Нормальная у нас молодежь. Ответственная и инициативная. Но мы должны ей помочь! Как должны помочь всем инициативным и активным людям, которые стараются улучшить жизнь другим.На самом деле сегодня огромное количество людей занимаются тем, что решают проблемы, до которых у государства не доходят руки. Кружки для детей, приюты для животных, помощь сиротам и малоимущим, поиск погибших воинов на полях сражений… Список можно продолжать. Хорошее дело? Безусловно.Мы обязаны не просто не бить по рукам этим людям, мы обязаны всячески помогать и поощрять этих людей. Помните, как появились первые волонтеры в России? Да, общественные помощники. А что произошло потом? Движение разрослось, и теперь это реальная сила. Уже никто не удивляется появлению общественников на каких-то мероприятиях.Именно поправка к статье 114 об этом и говорит.Понятно, не все поправки, которые интересны лично мне, рассмотрены в этом материале. Но и того, что перечислено, достаточно для понимания важности предстоящего события.Страну надо менять. И менять не волевым решением всю и сразу, а постепенно. Не торопясь. Не ломая ничьих жизней. Просто убирать кучи мусора, которых мы за последние тридцать лет навалили во всех сферах жизни столько, что уже и травы под ними не видно. Мы привыкли так жить. Надо отвыкать. Учиться жить по-человечески. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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