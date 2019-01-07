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Констатация успеха: хакеры опубликовали отчёты Integrity Initiative о достижениях RT

07 января 2019, 16:09  •  76 • В мире
Хакерская группа Anonymous обнародовала новый пакет документов о деятельности британского правительственного проекта Integrity Initiative. Среди прочих были опубликованы два аналитических отчёта — о деятельности RT в арабском сегменте СМИ и эффективности работы телеканала в социальных сетях. Интересно, что в обоих документах констатируется успешность выбранной RT линии на предоставление альтернативной точки зрения на мировые события. Кроме того, авторы докладов отмечают, что RT занял образовавшийся из-за схожести позиций мейнстримных СМИ информационный вакуум и воспринимается зрителями как наиболее достоверный источник.
 
RT
 

Хакерская группа Anonymous опубликовала новый пакет материалов о деятельности финансируемого британским правительством проекта Integrity Initiative, созданного для борьбы с «российской дезинформацией». На этот раз некоторые документы напрямую затрагивают деятельность телеканала RT и новостного агентства Sputnik.

В частности, были обнародованы два аналитических доклада — о деятельности RT в арабском сегменте СМИ и эффективности работы телеканала в социальных сетях. Причём если второй документ представлен без имени автора и даты, то первый, согласно приведённым данным, специально подготовлен для Integrity Initiative журналистом Jordan Times Джассаром Джамалем аль-Тахатом. Более того, Anonymous также выложили номера счетов, на которые якобы была переведена оплата за услуги аль-Тахата — свыше £900 за три отчёта.

Согласно докладу «Оценка деятельности RT на Ближнем Востоке и в Северной Африке (апрель 2018 года)», растущая популярность телеканала в арабском мире, подтверждённая объективными данными, связана с тем, что арабский зритель активно ищет альтернативную точку зрения — новую трактовку событий, далёкую от той, которую он воспринимает как стандартную и «порядком истрепавшуюся» западную версию происходящего в мире и регионе.

«RT в настоящее время считают наиболее авторитетным источником, предлагающим «иную версию событий», — отмечается в документе.

«Его воспринимают как канал со свежим взглядом на вещи, укладывающимся в контекст событий в регионе, а также как относительно молодую альтернативу стандартному и весьма упрощённому изложению событий. В условиях, когда большинство СМИ (например, BBC, CNN, Al Jazeera, Sky News Arabic) придерживаются весьма схожей точки зрения на ситуацию в Сирии, RT предлагает взглянуть на происходящее с другой стороны», — говорится в докладе.

Аль-Тахат констатирует, что на сегодняшний день RT фактически имеет такой же имидж, какой был у Al Jazeera в начале 1990-х и во время войны в Ираке в 2003 году, — новое СМИ с актуальной новостной перспективой, которое «изящно выглядит и прогрессивно звучит» и которое позволяет аудитории понять новые аспекты происходящего, не объясняемые другими каналами.

В частности, согласно опубликованному в апреле исследованию Ipsos, еженедельно 11 млн человек смотрят RT в 15 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Автор отчёта отмечает, что причины этого восходят к американскому вторжению в Ирак, когда арабский мир «видел предостаточно американской пропаганды,.. которая оказала разрушительное воздействие на арабское общественное мнение».

Отмечается, что долгое время западная медийная повестка не имела альтернативы и RT заполнил имевшийся в арабском мире информационный вакуум.

«Сегодня в регионе появилась новая влиятельная сила, предлагающая зрителям собственный визуальный ряд и собственную трактовку событий. Таким образом, RT воспринимается арабами как просто ещё один профессиональный новостной канал», — пишет аль-Тахат.

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Автор доклада отмечает: арабское общественное мнение готово принять альтернативную интерпретацию событий также из-за того, что многие зрители по-прежнему считают, что ведущие западные СМИ «всего лишь продвигают интересы, которые США и союзные им страны преследуют в регионе». В результате авторитет этих средств массовой информации оказывается серьёзно подорван.

Более того, добавляет аль-Тахат, есть устоявшееся в арабском мире мнение, подкреплённое множеством доказательств: западная повестка дня обычно приводит к разрушениям и войнам в тех регионах, которые она затрагивает.

Комментируя заказанное Integrity Initiative исследование по работе RT в арабском мире, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян отметила: «Тут анонимные хакеры опять выложили такое, что я отказываюсь верить глазам. Оказывается, наш любимый британский государственный проектик в этот раз заказал исследование о том, как нас смотрят арабы. И смотрят ли. И вот что получили».

Тут анонимные хакеры опять выложили такое, что я отказываюсь верить глазам.

Оказывается, наш любимый британский государственный проектик
https://t.co/Dx0VWhAN0k в этот раз заказал исследование о том, как нас смотрят арабы. И смотрят ли.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 5, 2019

Добавим, что, согласно опубликованным хакерами документам, Джассару Джамалю аль-Тахату в середине апреля 2018 года было выделено в сумме £925 за написание двух отчётов о медийных кампаниях RT (включая освещение удара возглавляемой США «коалиции» по Сирии) и доклада о проведении премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards. Награда, названная в честь погибшего в Сирии стрингера RT Arabic Халеда аль-Хатыба, вручается с 2018 года за лучшие работы из горячих точек.

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В связи с этим RT попросил Джассара аль-Тахата прокомментировать, действительно ли он подготовил для Integrity Initiative серию отчётов по деятельности телеканала и получал ли за это плату. Кроме того, у Jordan Times запрошен комментарий по двум пунктам: работает ли аль-Тахат на это издание и было ли известно редакции о том, что, будучи сотрудником Jordan Times, журналист предоставлял свои услуги Integrity Initiative.

На момент публикации материала комментариев на этот счёт пока не поступило.

«RT удалось воспользоваться растущим среди западной аудитории недоверием к своим же СМИ»

Второй посвящённый RT аналитический отчёт для Integrity Initiative, опубликованный группой Anonymous, рассказывает о причинах успеха RT и Sputnik в социальных сетях и причинах сравнительных неудач западных СМИ в этой сфере.

В документе отмечается, что, например, во время освещения серии терактов в Брюсселе в 2016 году репортажи RT собрали на платформе Reddit 21 тыс. комментариев, а материалы ближайшего конкурента (BBC) — менее 2 тыс. В Twitter телеканалы имели примерно одинаковое число ретвитов.

«Следует уделить больше внимания ряду сюжетов RT, посвящённых крайне важным событиям и принёсших каналу наибольший успех, — таким как пристальное изучение дискуссионных вопросов, по которым мнение общественности не совпадает с позицией западных СМИ», — говорится в отчёте.

В качестве примера приводится освещение инцидента с уничтожением российского Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года, из-за которого погиб Олег Пешков и впоследствии обострились отношения Москвы и Анкары. После сбития Су-24 RT и Sputnik начали публиковать материалы, показывающие российскую точку зрения на происшествие. При этом один из постов в формате срочного сообщения собрал на Reddit 11 тыс. комментариев, тогда как ближайший конкурент (CNN) — лишь 2,2 тыс.

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Автор доклада призывает не переоценивать успех RT, однако отмечает, что по ряду ключевых тем, включая сирийский конфликт, миграционные проблемы в Евросоюзе и освещение политических скандалов на Западе, где мнение пользователей расходится с подачей информации от мейнстримных СМИ, «RT процветает».

«RT удалось воспользоваться растущим среди западной аудитории недоверием к своим же СМИ», — отмечается в документе.

«Когда в освещении многочисленных политических скандалов возникала пауза, в статьях RT активно поднимались вопросы, которым западные средства массовой информации, по мнению многих, не уделяли внимание, что зачастую расценивалось как замалчивание неполиткорректных тем. Многие интернет-пользователи убеждены, что на RT готовы обсуждать вопросы, которые западные СМИ предпочтут не поднимать, и RT это убеждение активно поддерживает», — добавляет автор отчёта.

Ранее составители доклада Вашингтонского института ближневосточной политики отметили достижения телеканала RT Arabic. Авторы указали на рост популярности канала и его успехи в привлечении аудитории в интернете.

Так, на декабрь 2018 года число подписчиков телеканала в Facebook уже достигло 15 млн. Для сравнения, Sky News Arabic набирает 12 млн, BBC Arabic — 10 млн, CNN Arabic — 2 млн. Также телеканал обгоняет конкурентов по количеству просмотров на платформе YouTube. По подсчётам агентства Ipsos, 11 млн человек еженедельно смотрят RT Arabic в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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