|
Константинопольский патриарх отработал заказ США: Митрополит Иларион о ситуации на Украине
12 сентября 2021, 00:15 • 79 • Политика
Митрополит Волоколамский Иларион считает, что константинопольский патриарх Варфоломей выполнил заказ США на Украине.
Константинопольский патриарх Варфоломей отработал заказ США, приехав на Украину и углубив церковный раскол в стране. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Он пояснил, что в США бытует мнение о том, что для победы над Русской Православной Церковью её необходимо расчленить. Именно с этой целью константинопольский патриарх Варфоломей и вторгся на Украину, считает митрополит Волоколамский Иларион.
- сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".
Архиерей напомнил, как Варфоломей обещал объединить православных верующих Украины. Однако вместо этого он только усилил поляризацию в украинском обществе.
- подчеркнул митрополит.
Также он указал, что Русская Церковь играет объединяющую роль на всём пространстве СНГ. И даже в тех ситуациях, когда между руководством государств возникают конфликты, Церковь продолжает объединять людей.
- подытожил митрополит Волоколамский Иларион.
Подпишитесь на нас
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 сентября 2021, 00:35
|
05 сентября 2021, 22:30
|
10 сентября 2021, 02:25
|
06 сентября 2021, 02:10
|
07 сентября 2021, 04:45
|
09 сентября 2021, 22:45
|
11 сентября 2021, 01:20