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Константинопольский патриарх отработал заказ США: Митрополит Иларион о ситуации на Украине

12 сентября 2021, 00:15  •  79 • Политика
Митрополит Волоколамский Иларион считает, что константинопольский патриарх Варфоломей выполнил заказ США на Украине.
Константинопольский патриарх Варфоломей отработал заказ США, приехав на Украину и углубив церковный раскол в стране. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Он пояснил, что в США бытует мнение о том, что для победы над Русской Православной Церковью её необходимо расчленить. Именно с этой целью константинопольский патриарх Варфоломей и вторгся на Украину, считает митрополит Волоколамский Иларион.
Он [Варфоломей] отработал этот заказ по полной программе: сегодня украинское общество разделено не только по языковому признаку, не только по признаку политической ориентации, но и по религиозному признаку,
- сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".
Архиерей напомнил, как Варфоломей обещал объединить православных верующих Украины. Однако вместо этого он только усилил поляризацию в украинском обществе.
Пользуясь принципом "разделяй и властвуй", невозможно достичь ни объединения, ни консолидации,
- подчеркнул митрополит.
Также он указал, что Русская Церковь играет объединяющую роль на всём пространстве СНГ. И даже в тех ситуациях, когда между руководством государств возникают конфликты, Церковь продолжает объединять людей.
Вот почему она является бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом "разделяй и властвуй",
- подытожил митрополит Волоколамский Иларион.

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