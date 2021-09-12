Константинопольский патриарх отработал заказ США: Митрополит Иларион о ситуации на Украине

Митрополит Волоколамский Иларион считает, что константинопольский патриарх Варфоломей выполнил заказ США на Украине.

Константинопольский патриарх Варфоломей отработал заказ США, приехав на Украину и углубив церковный раскол в стране. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он пояснил, что в США бытует мнение о том, что для победы над Русской Православной Церковью её необходимо расчленить. Именно с этой целью константинопольский патриарх Варфоломей и вторгся на Украину, считает митрополит Волоколамский Иларион.

Он [Варфоломей] отработал этот заказ по полной программе: сегодня украинское общество разделено не только по языковому признаку, не только по признаку политической ориентации, но и по религиозному признаку,

- сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".

Архиерей напомнил, как Варфоломей обещал объединить православных верующих Украины. Однако вместо этого он только усилил поляризацию в украинском обществе.

Пользуясь принципом "разделяй и властвуй", невозможно достичь ни объединения, ни консолидации,

- подчеркнул митрополит.

Также он указал, что Русская Церковь играет объединяющую роль на всём пространстве СНГ. И даже в тех ситуациях, когда между руководством государств возникают конфликты, Церковь продолжает объединять людей.

Вот почему она является бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом "разделяй и властвуй",

- подытожил митрополит Волоколамский Иларион.