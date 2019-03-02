Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины

Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.

«Мы вас информируем, что после того, как четыре православные церкви с церковной и богословской точки зрения без причины отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне», — приводит текст письма пресс-служба РПЦ.

По мнению Варфоломея, такое мероприятие «будет бесполезным, поскольку приведёт к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом».

В начале января митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за ситуации на Украине. В Русской православной церкви поддержали идею.

Патриарх Антиохийский в беседе с RT отметил, что это единственный способ урегулирования. По его словам, это «формат семьи, в которой кто-то из её членов заболел».