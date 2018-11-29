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Константинополь не решил с автокефалией и "объединительным собором" на Украине

29 ноября 2018, 23:54  •  121 • В России

В четверг в Стамбуле завершилось трехдневное заседание Священного Синода Константинопольского патриархата, от которого киевские власти ждали предоставления томоса об автокефалии Украинской церкви (независимости от Московского патриархата). Желаемого не произошло. Патриарх Варфоломей и его архиереи не определились даже и с датой так называемого "объединительного собора" на Украине, на котором должны избрать главу новой автокефальной церкви. До сего дня Порошенко и поддерживаемые им раскольники рассчитывали провести его в декабре.

Пока же новость только одна - Фанар подготовил проект устава будущей церковной структуры.

- В контексте предыдущего решения Вселенского патриархата относительно предоставления автокефалии украинской церкви и подготовки к предоставлению патриархального и синодального томоса Святейший и Священный Синод составили конституционную хартию украинской церкви, - говорится в заявлении Константинопольского патриархата, переданном в РИА Новости.

- То, что Варфоломей не предоставил томос и не назначил дату "объединительного собора", говорит в пользу Русской православной церкви. Да, он идет на обострение, но наверняка будет максимально затягивать процесс, - прокомментировал эти известия "КП" религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев. - Ему выгодно продолжать тянуть из Порошенко деньги. Но тому автокефалия позарез нужна перед выборами, поэтому ставки будут повышаться. Ждем нового транша из Киева в Стамбул.

ОФИЦИАЛЬНО

"Кормят завтраками"

- Становится заметно, что действия Константинополя носят сознательно затяжной характер и не приводят к столь ожидаемым наивными людьми результатам. По-русски это называется "кормить завтраками". Наверное, и в греческом, и в украинском языках есть аналогичные выражения, - отреагировал пресс-секретарь Патриарха Кирилла иерей Александр Волков. - По сути, все давно понятно - у Константинополя нет никаких реальных возможностей и никакой реальной поддержки проекта автокефалии. Томосы можно более-менее безболезненно давать и отнимать только в рамках своей юрисдикции. Церковь - не там, где договоры политиков, Церковь - там, где люди.

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