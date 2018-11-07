Константинополь назвал действия Русской Церкви «сатанинскими»

Экзарх Константинопольского Патриархата в Турции митрополит Сотирий направил православным в турецких Сиде и Анталье послание, в котором призвал игнорировать решение Московского Синода о прекращении евхаристического общения с Константинополем, а действия Русской Православной Церкви назвал сатанинскими.

Константинопольский Патриархат призвал православных из России, постоянно проживающих в Турции, не обращать внимания на решение Московского Синода Русской Православной Церкви о разрыве отношений с Константинополем. Сами же решения Русской Церкви Константинополь назвал сатанинскими.

Соответствующие заявления сделал митрополит Писидийский Сотирий, глава экзархата Сиде и Антальи. Он направил письмо православным, проживающим в этих провинциях. С его точки зрения, Русская Церковь не имеет права «вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа», а также указывать, в каких храмах православным можно причащаться, а в каких нет.

«Другой, кем бы он ни был, не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа, следовательно, ни священнослужители, ни миряне не обязаны подчиняться указаниям других епископов, митрополитов или патриархов», - считает он.

По мнению иерарха, решение Синода Русской Церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом не имеет никакой силы «перед Христом и единой Святой Церковью».

«Поэтому не испытывайте чувства вины по поводу того, что вы не придадите им никакого значения. Волноваться должны те, какие бы высокие церковные звания и саны они ни имели, кто своими антиканоническими действиями с угрозами ищут возможность отдалить верующих от Церкви, прервать их общение со своими священниками и епископом, призывая верующих не исповедоваться и не причащаться», - пишет митрополит Сотирий, его слова передает Alanya Orthodox.