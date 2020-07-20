Константин Затулин: Россия защитит армян в случае войны, но не будет бросаться на каждый финский нож с криком «За Родину!»

- Обычно точка напряжения между Ереваном и Баку – это Нагорный Карабах. Но нынешнее военное обострение случилось не в Карабахе, а на границе самих Армении и Азербайджана…

- Это не отменяет сложные отношения между армянами и азербайджанцами. С точки зрения здравого анализа, Азербайджану может быть и выгодно было бы развязать сегодня новый конфликт по своей воле. А вот Армении в принципе невыгодна попытка изменения статуса-кво. И Ереван за прошедшие годы не отличался наращиванием военной или реваншистской пропаганды. А Баку чувствует обиду за проигрыш в войне за Нагорный Карабах. И ладно бы только словами. Но во время предыдущего обострения - в апреле 2016 года - было очевидно желание Баку проявить свою силу, изменить статус-кво.

Россия же негативно воспринимает любые случаи нарушения режима прекращения огня, которого с таким трудом добились в 1994 году.

- Насколько Азербайджан самостоятелен в принятии своих решений? Его подталкивают к конфликту, как Грузию в 2008-м или это собственная инициатива?

- Баку вполне самостоятелен в своих действиях. Его риторика, наращивание военного бюджета, безусловно связаны с травмой, нанесенной неудачной войной 90-х годов за обладание Нагорным Карабахом. Руководство Азербайджана стало заложником этой политики. Но у него, безусловно, есть союзники. Главный – Турция, которая немедленно вспомнила лозунг «Две страны, один народ». (азербайджанцы и турки — родственные народы, - ред.) Продолжаются их взаимные военные контакты, демонстративные заявления о том, что все военные силы Турции – в распоряжении Азербайджана. Как это можно трактовать, если не подстрекательство к попыткам разжечь конфликт в этом взрывоопасном регионе? Я с тревогой говорю о том, что обострение может последовать в зоне нагорно-карабахского конфликта. Пока этого не отмечается, но такой сценарий вполне возможен.

- Обязательства ОДКБ — когда нападение на одну из стран этого Договора рассматриваются как нападение на всех - на Карабах не распространяются…

- Совершенно верно. Поэтому для кого-то такой вариант может оказаться соблазнительным.

- А Россия будет задействовать инструменты ОДКБ, если продолжится эскалация на армяно-азербайджанской границе?

- Она просто обязана в случае военного нападения на Армению выполнить свои обязательства по Договору. Мы против расширения границ конфликта, но все его участники должны четко понимать, чем они рискуют. Мы бы очень не хотели, чтобы Баку или Ереван по своим внутриполитическим причинам использовали обострение для укрепления своих позиций. А этот момент тоже присутствует – тут и пандемия, и экономический кризис. Отвлечь народ войной от насущных проблем – соблазнительная идея.

- Страшно себе даже представить, когда с одной стороны – Армения и ОДКБ, а с другой – Азербайджан и Турция…

- Ответственные политики всех заинтересованных стран, надеюсь, отдают себе отчет в том, что стоит на кону и что может быть выброшено за борт, если у кого-то возобладают эмоции и желание продемонстрировать себя. Но вопрос, выполнит или не выполнит Россия свои обязательства, является предметом спекуляций как в Азербайджане, так и в Армении. Безусловно в случае агрессии против Армении Москва выполнит свои обязательства как член ОДКБ. Но это не значит, что на каждый финский нож мы должны бросаться с криком «За Родину!». И уж тем более мы не допустим того, чтобы нами манипулировали. А в защиту армянского народа мы обязательно выступим. Также, как и он, надеюсь, выступит в защиту наших общих ценностей.

- Армяне и азербайджанцы начинают выяснять отношения между собой на территории России — на тех же овощных ранках, выходя за рамки правовых отношений.

- Это не исключено, когда люди на бытовом уровне пытаются найти простые решения сложных вопросов. Я хочу надеяться, что компетентные органы очень внимательно следят за тем, чтобы не было попыток подстрекать к этому. Особенно со стороны представителей заинтересованных стран. Это не лучшее время для того, чтобы влиять не только на своих граждан в Армении и Азербайджане, но и на умы граждан России армянского и азербайджанского происхождения.