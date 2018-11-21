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Константин Затулин: «Миграционная «амнистия» спасет сотни тысяч бежавших из Украины»

21 ноября 2018, 17:39  •  44 • В России

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, он же директор Института диаспоры и интеграции Константин Федорович Затулин провел пресс-конференцию в ИД «Комсомольская правда». Она была посвящена вопросам возвращения соотечественников в Россию и предоставления гражданства РФ соотечественникам из стран СНГ.

Константин Затулин - о защите прав соотечественников.Защита прав соотечественников. Константин Затулин отвечает на вопросы

Одной из самых больных тем по этому вопросу является ситуация с гражданами Украины, которые переехали в Россию после государственного переворота в Киеве в 2014 году.

- В 2014 году в Россию с Украины въехало 2 миллиона человек, из них получили вид на жительство или гражданство около 500 тысяч. А остальные сотни тысяч человек находятся в «серой зоне» и боятся прийти в органы, - посетовал Константин Федорович. - Если они придут на 91 день своего пребывания в России в органы - они уже будут нарушителями и могут быть депортированы. Такие истории мы уже знаем.

Действительно, знаем. И журналисты «Комсомолки» уже не раз и не два проводили кампании против депортации тех же ополченцев Донбасса на Украину. Вопреки решениям судов, усилиями СМИ, общественности и ряда депутатов ГД, в том числе, и Константина Федоровича, их депортацию до сего момента удалось предотвращать.

Известный политик и общественный деятель предложил внести для соотечественников изменения в законодательствоФото: Иван МАКЕЕВ

Реальная ситуация с репатриацией соотечественников и предоставлением им гражданства РФ обстоит не очень. И это, несмотря на то, что президент России 31 октября нынешнего года подписал «Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы». Многим из пожелавших стать репатриантами приходится пройти чуть ли не через все «круги ада». Их заявления не рассматриваются в положенные сроки, они прорываются через тягомотину чиновников. И под угрозой депортации в страну, из которой они бежали.

Затулин не исключил и коррупционной составляющей при рассмотрении дел о предоставлении гражданства РФ соотечественникам. Но и она, и многие другие обстоятельства становятся трудно преодолимом препятствием в результате непродуманности системы предоставления гражданства и возможности двойного толкования норм действующего законодательства. Которые, как заметил Константин Затулин «практически всегда трактуются не в пользу людей».

Поэтому Комитет по делам СНГ на днях подготовил 10 пунктов-предложений для включения в План мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики, подписанной Путиным, и направил их в правительство РФ, ответственное за ее реализацию. Есть среди них и предложение о «миграционной амнистии» для граждан Украины, благо подобные были объявлены для граждан Молдовы и Таджикистана.

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