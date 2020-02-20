Константин Затулин: Конституция должна защищать русских, они создали это государство

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ на пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» объяснил, почему внес предложения о двух поправках в начало основного закона страны

- Константин Федорович, в чем суть ваших поправок?

- 3 февраля я предложил изменить начало Конституции. Внеся поправку «мы, русские в союзе с другими братскими народами сплотившись в многонациональный народ РФ, соединенный общей судьбой на своей земле...». Нынешняя Конституция открывается словами «мы, многонациональный народ РФ, объединенные общей судьбой». 10 февраля внесли другую поправку. Тоже в преамбулу: «Сохраняя и упрочивая связи РФ с соотечественниками, проживающими за рубежом, поддерживая и защищая их культурную самобытность».

- Поправки обсуждены?

- До сих пор не обсуждались. Представитель рабочей группы заявил, что поправки в преамбулу рассмотрят в последнюю очередь. Конституционный суда считает, что необходимости менять начало основного закона нет. Возобладает ли такое мнение — судить не могу.

- Отсутствие упоминания о русском народе в Конституции России, это...

- Анахронизм! Представители русского народа составляют более 80% населения страны. Он сыграл системообразующую роль при появлении государства российского. А у нас - только упоминание русского языка.

- В нашей стране актуализировался вопрос защиты русского большинства?

- Да, при том, что до сих пор мы защищали чаще права национальных меньшинств. И получалось, что Конституция РФ не на ногах стоит, а на голове. Нет, никто не посягает на федеративное устройство РФ, не собирается отменять наличие 22 национальных республик и округов. Но ведь в конституции каждого из этих субъектов содержится ссылка на народ, который дал название этому субъекту. Так почему ничего похожего по русскому народу нет? Не понимаю, как можно жить в России и считать упоминание о русском народе оскорблением. Увы, русских притесняют не только в ближнем зарубежье, но и в ряде национальных республик. В том числе и потому субъектность русского народа должна быть зафиксирована в Конституции РФ.

- Есть уверенность, что это поправка пройдет?

- Слишком далеко в элитах зашло небрежение интересами русского народа. Я в тексте своей поправки оставил сочетание «многонациональный народ». Мы не выступаем против идеи плавильного котла. Но это может быть уязвимо при определенных исторических обстоятельствах — вспомните обстоятельства распада СССР...

- Во второй поправке вы призываете поддерживать и защищать соотечественников вне России...

- На ее внесение живо отреагировали соотечественники за границей, Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом, который сотрудничает с нашим МИДом. У нас есть закон от 1999 года и его редакция от 2010 года. Человек сам должен считать себя соотечественником. Происходить из числа тех, кто жил или по прямой восходящей линии относится к потомкам живших на территории Российской империи, РСФСР, Российской федерации.

В конституциях Румынии, Венгрии, Польши это зафиксировано - поддерживать и развивать связи, стремиться к воссоединению с соотечественниками. Люди, которые мне пишут, в том числе, с Донбасса, Украины, надеются на то, что Россия рассматривается как национальный очаг русских. Но они нередко сталкиваются с нерадивым чиновником в миграционном центре, которому все равно, что эти русские люди бежали от войны в соседней стране и ставит их в конец очереди — без фиксации в Конституции постоянно будут возникать такие вопросы.

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