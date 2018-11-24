Константин Затулин: Из-за указа Ельцина беженцы с Украины до сих пор не могут получить убежище в России

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин провел пресс-конференцию в ИД «Комсомольская правда». Она была посвящена вопросам возвращения соотечественников в Россию и предоставления гражданства РФ соотечественникам из стран СНГ. В развитие темы мы побеседовали с Константином Федоровичем на радио «Комсомольская правда».

Константин Затулин - о защите прав соотечественников.Защита прав соотечественников. Константин Затулин отвечает на вопросы

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ, А ЧИНОВНИКИ САБОТИРУЮТ

- Константин Федорович, что происходит в России с беженцами из Украины, в частности, с ополченцами и жителями Донбасса? Почему все чаще случаи попыток их депортации на Украину, от которых каждый раз их защищают не законы, а усилия общественности, журналистов и некоторых депутатов?

- Наши законы и практика исполнительной власти сегодня несвободны от ошибок, от предвзятости по отношению к любому гражданину Украины, который оказался на нашей территории. Мы не создали режима наибольшего благоприятствования. Начали его создавать, но со временем остыли и целый ряд вещей не довели до конца. Надо исправить действующие законы, чтобы поток наших соотечественников, вынужденных бежать или переехать в Россию из страха военных действий или репрессий, был здесь воспринят, трудоустроен и мог адаптироваться. У нас проще запрещать. Нам в Госдуме не дают возможности решить этот вопрос, чтобы не в индивидуальном порядке, защищать человека, который с оружием в руках отстаивал русский язык и связи с Россией на территории Донецкой или Луганской областей, а чтобы эти вопросы просто не возникали.

Мы предложили провести миграционную амнистию, отменить необходимость выезда из страны через каждые 90 дней для тех, кто оказался затронут событиями на Украине. Пока эти законопроекты не приняты. Мы боремся с отрицательными заключениями разных ведомств. Есть определенное безразличие, перестраховка, нет ощущения подлинного масштаба проблемы у людей, которые причастны к судьбе этих законопроектов.

- Кто это саботирует после того, как президент публично сказал, что мы их не бросим?

- Проблема не в президенте, а в имплементации сказанного им на следующих уровнях. Президент еще до событий на Украине, выступая в 2012 году перед Федеральным Собранием со своим ежегодным посланием, предложил ввести норму – носитель русского языка. Для граждан других государств, которые готовы отказаться от своего гражданства, находятся уже в России, являются нашими соотечественниками, родившимися в Советском Союзе или в Российской империи. Или их потомками по прямой восходящей линии. Если они готовы пройти собеседование или экзамен в комиссиях, присваивающих статус носителя русского языка, то они должны без проволочек получить гражданство Российской Федерации, вид на жительство и так далее.

Два года потребовалось депутатам предыдущей Госдумы, чтобы это стало нормой закона о гражданстве. Но пока принимали, были внесены уже интерпретации. Не родились, а проживали. Удостоверить рождение просто, а проживание – сложнее. Совершенно убойное требование только для тех, кто хочет стать носителем русского языка и пройти через комиссию - надо представить справку о выходе из гражданства прежнего государства. Но не свое письмо об отказе от гражданства, а справку этого государства. А это государство таких справок не дает.

Экс-начальника ЦСКА взяли под арест Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗатулинФото: Иван МАКЕЕВ

- С учетом того, что на Украине из гражданства можно выйти лишь именным указом президента, эта норма выглядит полным издевательством.

- А знаете, каков результат применения этой нормы, которая должна была облегчить натурализацию украинских беженцев в России? К 2017 году выяснилось, что в рамках этой процедуры гражданами Российской Федерации стали всего 2 тысячи человек. Из Украины – 24 человека. Из приехавших 2,5 млн.

Есть еще одно ограничение или еще одно условие, введенное в 2014 году. Вы должны быть выходцем из России, Советского Союза, но в пределах современных границ Российской Федерации. Русский человек, родившийся в Луганске, в Донецке, в Казахстане, не имеет права претендовать на статус «носителя русского языка», если у него нет справки, что кто-то из его родственников жил когда-то на территории современной Российской Федерации. Примерно половина наших соотечественников за рубежом жили в союзных республиках, на их территории, в третьем и более поколении. Если он жил в первом поколении, то еще можно добыть справку, что родители родились, жили, происходят с территории современной России. А если во втором, третьем и более, то между этими поколениями была Великая Отечественная война, перемещение людей, сожженные архивы. Нет справки – уже не имеешь права претендовать на «носителя русского языка». Это омертвило всю работу по присвоению статуса носителя русского языка.

ПОЗОЛОТИ РУЧКУ, БЕЖЕНЕЦ!

- Вам не кажется, что во всех вопросах, связанных с миграцией, репатриацией и т.д. огромную роль играет коррупционная составляющая?

- Мне бы не хотелось обвинять кого-то голословно. Но я подозреваю, что во многих случаях речь идет именно об этом. Есть масса примеров, когда можно так, а можно по-другому решить. Мне кажется неправильным, что руководители МВД, правительства не обращают внимания на коррупционную опасность в этом вопросе. Даже известный центр в Сахарово под Москвой – там в очереди снуют живчики, представители разных фирмочек, которые предлагают за деньги без волокиты решить проблемы. Надо поймать и выяснить аффилированность этих фирм с сотрудниками, которые в кабинетах сидят и не принимают документы.

- То есть возможность двойного толкования закона? Она и порождает и коррупцию, и беспредел, получается?

- Есть такая возможность, и применяется это на практике активно. Смотрите, гражданин иностранного государства с безвизовым режимом пересечения российской границы имеет право 90 суток без регистрации находиться в России. А потом обязан выехать из России. И тогда через 90 дней он снова может в нее въехать на следующие 90 дней. При этом есть норма, что по мотивированным основаниям допускается пребывание в России свыше 90 суток. Применить это к конкретному беженцу с Украины или не применить? Человек бежал из станицы Луганской, которая находится на линии фронта. Ему у нас говорят: там сейчас мирно. Почему ты не возвращаешься домой? В отдел полиции у метро «Полежаевская» семья из Донбасса каждые 90 суток ходит отмечаться. Их до последнего времени не трогали, не заставляли выезжать, потому что они выехали из Донецкой области, где идет война. В этот раз приходят, им говорят: выезжайте немедленно. У вас войны нет, все спокойно. Отказались принимать у них документы, велели выезжать.

Вы знаете, что у нас нет ни одного человека, которому было бы предоставлено политическое убежище?

- Как это?

- Да вот так. Потому что в действующем указе Ельцина написано, что политическое убежище не предоставляется гражданам тех стран, с кем у нас действует безвизовый режим или где имеются развитые демократические институты. И по этим основаниям политическое убежище мы не предоставили ни Януковичу со всеми его соратниками, ни другим украинцам, ни даже Сноудену. Явно необходимо менять эту норму.

А У ВАС ПАСПОРТ НЕПРАВИЛЬНЫЙ!

- На пресс-конференции Вы затронули вопрос о недопустимости изъятия паспорта без судебного решения у тех, кто стал гражданами РФ, переехав в Россию. Насколько это актуально?

- Речь о тех, кто в 90-е годы въехали в РФ из бывших союзных республик, ставших независимыми государствами. В 1994 году из Казахстана, например, в пик миграции выехал миллион человек. Им оформлялись паспорта граждан РФ. ФМС вдруг в 2000-х начала проверку и выяснилось, что в каких-то базах данных не отражен факт присвоения гражданства. Прошло время, этот человек живет здесь с начала 90-х. За это время ему заново поменяли паспорт нового образца после 2002 года. Он здесь работал, он мог жениться, родить детей, служить в армии, выйти на пенсию. И вдруг ему говорят: а у вас паспорт неправильный. Мы его забираем, а вы езжайте в свою страну и там заново оформляйте гражданство Российской Федерации. На это уходит несколько лет. РВП, вид на жительство, гражданство Российской Федерации. А в ситуации с нынешней Украиной это просто невозможно.

Когда число изъятых паспортов достигло примерно 300 тысяч, забили тревогу правозащитники, Генеральная прокуратура опротестовала эту практику. При этом паспорта продолжали изымать. Госдума приняла решение, что до 1 января 2017 года тем, у кого отобран паспорт, была предоставлена возможность вступить в гражданство в упрощенном порядке. Мы пришли в Госдуму в 2016 году, и выяснили, что куча людей не смогли пройти эту процедуру.

- Представляю, присваивают Героя России, например, и тут же - дорогой, у тебя паспорт неправильный, езжай назад, переоформляй.

- А вы не смейтесь. Примеров с Героем России не знаю, а вот с кавалерами российских орденов и медалей такие казусы случались. Были уже истории со служившими в зонах конфликтов, на таджико-афганской границе. Люди кровь свою проливали. В Медногорске Оренбургской области человеку в сентябре 2016 года объявили, что у него неправильный паспорт. Он в 1993 году переехал из Казахстана. Был милиционером и продолжил работать в органах милиции, только России. Дослужился до начальника милиции Медногорска. Потом ушел на пенсию МВД. Начал работать начальником почты. Затем окончательно ушел на пенсию. Оброс детьми, внуками. И вдруг отобрали паспорт, он неправильный, надо заново оформлять гражданство. И прекратили выплату пенсии МВД.

Нас пытаются убедить, что изъятие паспорта – техническое действие. Мы же не гражданство отнимаем. А на самом деле, лишая паспорта, человека лишают гражданских прав.

- И что делать?

- Мы внесли законопроект, по которому запрещено во внесудебном порядке изымать паспорта. Если видите нарушение - откройте дело, пойдите в суд, докажите в суде, что это неправильный паспорт. Тогда другой вопрос. Но им так удобнее. Они продолжают эту практику. И сегодня наш закон тормозится. Хотя его принятие поддерживает Администрация Президента. А правительство с подачи МВД говорит: мы не хотим, чтобы он был принят. Бьемся, стараемся пробить эти стены.

- Вопрос по другой проблеме. Около 7 тысяч вдов боевиков ИГИЛ* хотят вернуться домой. Из них порядка 3,5 тысяч (и у каждой по 4-5 детей) в районы Северного Кавказа. Мы так себе не завезем массово новых шахидок?

- Если мы пойдем по пути, что яблоко от яблони обязательно падает рядом, мы возложим презумпцию виновности на вдов и детей этих боевиков ИГИЛ, то перестанем быть цивилизованным государством. Если это граждане Российской Федерации по рождению, очень может быть, что и дети их имеют право на гражданство РФ или уже являются нашими согражданами, не принять их обратно мы не имеем права. Другое дело, что мы должны создать такой режим работы с этой категорией лиц, чтобы они тут не стали шахидками. Мы должны выяснить, не замешаны ли они в преступлениях. Наказать, если замешаны. Разработать специальные программы их переучивания, перевоспитания. Особенно, для детей, у которых только формируется сознание. Чтобы не обрести в их лице мстителей за отцов и дело «Исламского государства». Нужен отдельный учет и контроль за ними. Должны быть продуманы гарантии того, что они будут вести себя правильно.

Кто и что мешает нашим соотечественникам вернуться в Россию? 00:00 00:00

(Беседу с Константином Затулиным слушайте в эфире Радио «Комсомльская правда» в воскресенье 25 ноября, в 21 час)

* Запрещенная в РФ международная террористическая организация.

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