Константин Цицин и Фонд ЖКХ не против отложить расселение аварийного жилья

Минстрой вбил последний гвоздь в гроб программы по расселению аварийного жилья. Недавно в ведомстве вышел указ, согласно которому разваливающиеся жилые дома можно будет признавать «ограниченно годными». Главным «могильщиком» программы по расселению аварийного жилья можно считать главу подведомственной министерству госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константина Цицина.

Сюжет: Коррупция

Как следует из приказа Минстроя, признавать дома «ограниченно годными» будут органы исполнительной власти субъектов Федерации. Причём, судя по всему, присвоить этот статус можно будет чуть ли не любому дому, который пока ещё сумел устоять в вертикальном положении. Более того, в заключениях специализированных организаций, которые будут обследовать дома, в обязательном порядке должны быть представлены «мероприятия по восстановлению или усилению несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома». Проще говоря, надо будет придумать, как сделать так, чтобы разваливающийся дом не разваливался как можно дольше.

Для региональных властей данный приказ – настоящая палочка-выручалочка. Ведь в местных бюджетах денег на расселение аварийного жилфонда нет. Оно и понятно, ведь речь идёт о весьма значительных суммах. Ещё в 2013 году, по экспертным оценкам, для ликвидации аварийного жилья требовалось порядка 5 трлн рублей.

Правда, с тех пор, как уже сообщала «Наша Версия», власти успешно придумали, как решить проблему с помощью статистики. С 2014 года Росстат перестал вести учёт аварийного жилья. Данные о нём предоставляют регионы, которые записывают в статистику лишь те объёмы, которые планируют расселить.

Изначально предполагалось, что помогать регионам финансировать расселение аварийного жилья будет специально созданный для этих целей в 2007 году Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ). Однако получилось, что эта подведомственная Минстрою структура занята чем угодно, но только не расселением аварийного жилья.

Круговая порука

Глава фонда Константин Цицин уже был героем одной из наших публикаций, в которой мы рассказывали о щедром бюджетном финансировании госкорпорации и многомиллионных зарплатах её топ-менеджеров (см. «ЛайфЖКХак» на сайте versia.ru). Однако это оказалось лишь верхушкой айсберга. В конце августа появилась информация о том, что г-н Цицин мог сам выкупить слитый на него компромат. «Архив председателя правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина снят с экспонирования и передан заинтересанту», – сообщил телеграм-канал BlackMirror.

Впрочем, помимо личных дел г-на Цицина, владельца элитных автомобилей Infinity и Chevrolet Tahoe с зарплатой чуть ли не в 20 млн рублей в год, небезынтересно узнать и то, как во вверенном ему фонде распределяли бюджетные средства.

Так, по информации СМИ, госконтракты на сумму 280 млн рублей от Фонда ЖКХ получила некая структура НП «ЖКХ Контроль». До недавнего времени исполнительным директором НП являлась Светлана Разворотнева, ныне ставшая депутатом Госдумы.

Одним из учредителей «ЖКХ Контроля» является некоммерческое партнёрство «ЖКХ Развитие». До 2013 года НП «Развитие» возглавлял Андрей Чибис (ныне губернатор Мурманской области), который оттуда пересел в кресло замглавы Минстроя. Получается настоящая круговая порука.

В 2011 году г-н Чибис создаёт НП «ЖКХ Развитие», которое, в свою очередь, выступает учредителем НП «ЖКХ Контроль». При этом именно «ЖКХ Контроль» оказывается получателем щедрых госконтрактов от Фонда ЖКХ, подведомственного всё тому же Минстрою.

В период с 2014 по 2019 год «ЖКХ Контроль» получило от вверенного Константину Цицину Фонда ЖКХ госконтрактов на сумму более 280 млн рублей.

Что интересно: главными задачами «ЖКХ Контроля» является скорее информационная и просветительская деятельность, контроль за работой чиновников. Последнее выглядит особенно комично, учитывая, кто является учредителями этой организации.

В частности, на официальном сайте «ЖКХ Контроля» в отчёте о деятельности за 2020 год рассказывается о создании региональных центров – «ресурсных площадок для поддержки и развития активности граждан». «В своей работе общественники активно взаимодействуют с региональными органами власти, контрольно-надзорными органами», – говорится в отчёте.

Не понятно, как задачи фонда, который должен заниматься финансированием расселения аварийного жилья, согласуются с космическими тратами на «ЖКХ Контроль» – сомнительную организацию, в задачи которой ни проведение расселения аварийного жилья, ни проведение капремонта не входят.

Не всё ладно и с самими закупками. Оказалось, что «ЖКХ Контроль» нередко становился победителем в тендерах, где самую низкую цену предлагали другие соискатели.

Например, в 2016 году в конкурсе принимало участие ФГБОУ «Российский государственный социальный университет», предложившее цену договора в размере 41,6 млн рублей. Однако победителем выбрали «ЖКХ Контроль» с ценой договора 54 миллиона.

В 2017 году начальная цена лота составила 56 млн рублей, «ЖКХ Контроль» выигрывает конкурс, предлагая цену 55,6 миллиона. Однако уже через год, в мае 2018 года, к договору было подписано допсоглашение, увеличившее стоимость услуг до 59 миллионов.

Неуязвимый

Интересно заметить, что информацию о странностях на торгах в своё время планировали передать в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру, однако никаких разбирательств так и не последовало.

Фигурантом прокурорских проверок компания Константина Цицина стала лишь однажды, ещё в 2009 году.

Тогда прокуроры уличили топ-менеджеров госкорпорации в растрате бюджетных средств на люксовые развлечения. В частности, на посещение баров и vip-салонов фонд израсходовал 200 тыс. рублей, на зарплаты руководству ушло 55 млн, а общие расходы на административно-хозяйственные нужды составили более 340 млн руб­лей. И это при том, что тогда в госкорпорации работали всего 97 человек. «В деятельности госкорпорации выявлены факты расточительного расходования денежных средств, выделенных ей из федерального бюджета», – говорилось в официальном сообщении Генпрокуратуры. Однако дальше публикаций в СМИ дело тогда так и не пошло.

Ещё один скандал вокруг траты средств Фонда ЖКХ случился в 2011 году. Тогда траты г-на Цицина проверяла Счётная палата. Сумма выявленных нарушений составила 33,3 млрд рублей. Большая часть нарушений (на сумму 16,4 млрд) касалась неэффективного использования бюджетных денег. Можно предположить, что речь в очередной раз шла о зарплатах и vip-салонах. Ещё 9,4 млрд рублей были предоставлены с нарушением условий, на 1,3 млрд были превышены размеры авансовых платежей. А ещё 1,3 млрд рублей ушло на муниципальные контракты, заключённые без проведения конкурсных процедур.

Примечательно, что результаты и этой проверки также не привели ни к каким кадровым перестановкам или хотя бы началу серьёзных расследований.