Константин Симонов: Казалось, умные люди на Украине осознали — тему «про вклад в газовую сферу» лучше не трогать...

- В эфире телеканала NewsOne бывший глава украинского правительства заявил, что газ на российских просторах добывают благодаря уму и труду украинских спецов, прежде всего, из Ивано-Франковского института нефти и газа…

- Это древняя тема, которую в Киеве периодически пытается поднимать. Но мне казалось, что умные люди на Украине уже давно осознали, что эту историю лучше не трогать. Про месторождения и газопроводы, которые строили одни украинские бригады и их инженеры с геологами там все разрабатывали - этой байке много лет. Конечно, они были и в Тюмени, и в Сургуте, и на газопроводах «Союз» и «Уренгой - Помары - Ужгород». Но там были и русские, и азербайджанцы, и евреи… Очередной украинский миф из серии «древние укры — строители пирамид». А учебных нефтегазовых институтов было полно по стране — от Баку до Татарстана, от Грозного до Москвы. Рассказы про единственный вуз, выпускники которого подняли индустрию, (а там, кстати, учились студенты из России, Закавказья, Средней Азии) — это басня. Когда делаются такие заявления — надо понимать, что бумеранг может ударить по лбу.

- То есть?

- Ну что может вытекать из таких речей — иск к России, что ли, с требованием выплат за газовые скважины и трубы? Но если речь зайдет о роли республик, то Украине придется заплатить за созданную на ее территории газотранспортную систему, которую строил весь Союз. Они говорят про 11 миллиардов за амортизацию — а давайте посмотрим, кто именно строил, по числу строителей тех или иных национальностей… Прежде чем предъявлять претензии — посмотри, не предъявят ли тебе еще более серьезные.

- Может, заявление экс-премьера связано с подогревом интереса к «новому месторождению газа по Харьковом», с запасами в 200 миллионов кубов, обнаруженным в начале лета?

- Это не свежая, а давняя сказка, которую слышим , наверное, лет 10… Они говорят про сотни миллионов кубометров газа. Запасы, которые там есть — не привлекательны для коммерческой добычи. Они туда компанию «Shell» заманивали. На это «месторождение»...

- Почему же не своих, ивано-франковских газодобытчиков, которым любые подвиги по плечу?

- Но там очень сложные условия залегания. По коммерчески привлекательным ценам его добывать нельзя. Это даже не сланцевый газ. Технически сложно добываемый — украинцы это сделать не в состоянии. И «Shell» не захотела с этим связываться.

- А то, что они нашли на северо-западном шельфе Черного моря в районе Одессы, где 35 млрд кубов разведали в декабре 2016-го?

- Мы считали экономику этого месторождения. Экономики там нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники