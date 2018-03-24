Константин Райкин попал в базу данных сайта «Миротворец»

Российский актёр, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как сообщается на сайте, Райкин внесён в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.

Ранее сообщалось, что более чем 600 гражданам России запрещён въезд на Украину.

21 марта стало известно, что российский артист и продюсер Семён Слепаков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».