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Константин Райкин попал в базу данных сайта «Миротворец»

24 марта 2018, 18:39  •  63 • Украина
Российский актёр, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
 
globallookpress.com © Genrietta Peryan
 

Как сообщается на сайте, Райкин внесён в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.

Ранее сообщалось, что более чем 600 гражданам России запрещён въезд на Украину.

21 марта стало известно, что российский артист и продюсер Семён Слепаков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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