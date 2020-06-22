Константин Малофеев высказался о поправке в Конституцию, "вызывающей самый лютый спор"

Константин Малофеев напомнил, что неоднократно говорил об изменениях в Основной закон страны, которые сегодня, в том числе, называют "русскими поправками". В новой Конституции будут отражены незабылемость суверенитета, определение государствообразующего русского народа, а также традиционные ценности, где брак - это исключительно союз мужчины и женщины. Кроме того, предстоит закрепить понятие "историческая ценность".

"Всё то, чего не было в Конституции 1993 года. Всё то, без чего невозможно Государство Российское", - напомнил Малофеев.

Однако подробно учредитель Царьграда предложил остановиться на особенной поправке.

"Сейчас хочу сказать о поправке, которая вызвала самый лютый отпор со стороны "либералов", их раздражение и ненависть. Это п. 2 статьи 671: "Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство". Скажу так: слава Богу, что нам удалось добиться включения этой поправки в пакет. И благодарность Президенту, который её поддержал", - подчеркнул Малофеев.

Формально богоненавистники прикрывают свою ненависть "принципом светского государства". Говорят, что в "цивилизованных странах" не принято как-то выделять верующих - это якобы ограничивает равноправие атеистов, напомнил Малофеев.

"Хорошо, давайте подойдём к вопросу с позиций "светского государства". Государства, которое должно обеспечить защиту прав всех своих граждан без исключения. И, конечно, оно обязано защищать права верующих, в том числе православного большинства российских граждан. Для них Церковь - это пребывание в единении со Христом, самое главное, что есть в жизни. То, что отличает людей от животных. То, ради чего вообще принимается Конституция.

Но есть и совершенно "светская" сторона вопроса. Либералы, которые признают лишь служение мамоне, отвергая "поправку о Боге", отвергают историю русской государственности и русской цивилизации".

Константин Малофеев напоминает, что "в родных для либералов "цивилизованных странах Запада" о своей истории помнят и важность её понимают". По крайней мере, пока.

"Национальная идеология США в их декларации независимости изложена так: "Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами". В конституциях Германии, Швейцарии, Греции, Ирландии, Канады и других развитых государств есть прямое упоминание о Боге. Конституции всех 50 штатов Америки содержат ссылки на Бога. В десятках основных законах других стран так или иначе присутствуют отсылки к религии.

И это понятно: вся современная европейская цивилизация построена на христианской традиции. Вы можете не верить в Бога, не признавать церковь, отвергать религию. Но ваша жизнь в обществе не может не быть основана на базовых ценностях народа. Ценностях тысячелетних. Цементирующих нацию. Без которых невозможно ни прошлое, ни настоящее, ни будущее любой страны".

Не следует забывать, что наше государство созидалось народной Верой.

"Без Церкви не было бы ни письменности, ни литературы, ни искусства, ни национального духа. Поэтому борьба против "поправки о Боге" - это борьба не просто против истории, культуры и ценностей. Это война против государства и государственности, против России", - подчеркнул Константин Малофеев.