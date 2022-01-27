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Константин Малофеев о войне на Украине: "Вторжение уже состоялось"
27 января 2022, 17:55 • 163 • Политика
Константин Малофеев высказался об угрозе войны на Украине: "Вторжение уже состоялось". Однако в Незалежную вошли не русские, а силы самих стран Запада, которые тиражируют фейки об "агрессии" России.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в беседе с изданием Znak.com прокомментировал истерию в западных СМИ и в среде европейских и американских политиков, которые по-прежнему ожидают скорого наступления России на Украину.
В ответ на вопрос - будет ли атака со стороны Москвы, Малофеев заметил, что "вторжение уже состоялось". Однако в Незалежную вошли не русские, а силы самих стран Запада, которые тиражируют фейки об "агрессии" России.
Учредитель "Первого русского" пояснил, что на украинской территории располагаются разведчики из США и Великобритании. Также поступали сообщения о переброске туда подразделений спецназа из Канады.
Поэтому опасаться наступления стоит не Киеву, а республикам Донбасса. По мнению Малофеева, в ближайшее время очень вероятны провокации вблизи линии соприкосновения.
При этом устраивать их будут, скорее, даже не сами украинские военные, а как раз западные "гости", добавил учредитель Царьграда.
- резюмировал он.
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