Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / Политика

Константин Малофеев о войне на Украине: "Вторжение уже состоялось"

27 января 2022, 17:55  •  163 • Политика
Константин Малофеев высказался об угрозе войны на Украине: "Вторжение уже состоялось". Однако в Незалежную вошли не русские, а силы самих стран Запада, которые тиражируют фейки об "агрессии" России.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в беседе с изданием Znak.com прокомментировал истерию в западных СМИ и в среде европейских и американских политиков, которые по-прежнему ожидают скорого наступления России на Украину.
В ответ на вопрос - будет ли атака со стороны Москвы, Малофеев заметил, что "вторжение уже состоялось". Однако в Незалежную вошли не русские, а силы самих стран Запада, которые тиражируют фейки об "агрессии" России.
Учредитель "Первого русского" пояснил, что на украинской территории располагаются разведчики из США и Великобритании. Также поступали сообщения о переброске туда подразделений спецназа из Канады.
Поэтому опасаться наступления стоит не Киеву, а республикам Донбасса. По мнению Малофеева, в ближайшее время очень вероятны провокации вблизи линии соприкосновения.
При этом устраивать их будут, скорее, даже не сами украинские военные, а как раз западные "гости", добавил учредитель Царьграда.
Американцы и англичане готовы воевать с русскими до последнего украинца,
- резюмировал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



163
Источник
Похожие новости
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
27 января 2022, 14:25
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
27 января 2022, 02:45
Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров
27 января 2022, 12:40
Блинкен попытался заручиться поддержкой Китая против России, "но что-то пошло не так"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
20 января 2022, 20:50
"Польская делегация была в ужасе": Бывший генсек НАТО рассказал о шутке Путина про альянс
22 января 2022, 13:05
Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду
25 января 2022, 22:10
Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.