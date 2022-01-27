Константин Малофеев высказался об угрозе войны на Украине: "Вторжение уже состоялось". Однако в Незалежную вошли не русские, а силы самих стран Запада, которые тиражируют фейки об "агрессии" России.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в беседе с изданием Znak.com прокомментировал истерию в западных СМИ и в среде европейских и американских политиков, которые по-прежнему ожидают скорого наступления России на Украину.

В ответ на вопрос - будет ли атака со стороны Москвы, Малофеев заметил, что "вторжение уже состоялось". Однако в Незалежную вошли не русские, а силы самих стран Запада, которые тиражируют фейки об "агрессии" России.

Учредитель "Первого русского" пояснил, что на украинской территории располагаются разведчики из США и Великобритании. Также поступали сообщения о переброске туда подразделений спецназа из Канады.

Поэтому опасаться наступления стоит не Киеву, а республикам Донбасса. По мнению Малофеева, в ближайшее время очень вероятны провокации вблизи линии соприкосновения.

При этом устраивать их будут, скорее, даже не сами украинские военные, а как раз западные "гости", добавил учредитель Царьграда.

Американцы и англичане готовы воевать с русскими до последнего украинца,

- резюмировал он.