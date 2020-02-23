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Константин Малофеев о намерении идти в политику: "Тогда и поговорим"

23 февраля 2020, 03:39  •  36 • Политика
Журналисты в ходе пресс-подхода после Всероссийского съезда общества "Двуглавый орёл" спросили Константина Малофеева о желании идти в политику. После серии уточняющих вопросов в стиле "а что если..." Малофеев сказал коротко: "Тогда и поговорим". Впрочем, до этого он дважды обрисовал сегодняшнюю ситуацию с желанием баллотироваться в депутаты Госдумы.
Председатель общества "Двуглавый орёл", учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев ответил на вопрос журналистов о политических амбициях - как структуры, возглавляемой им, так и собственных. В ходе пресс-подхода Малофеева спросили, планирует ли он баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва.
Константин Малофеев подчеркнул, что общество "Двуглавый орёл" не является и не может стать политической партией, однако, действительно, имеет свои цели и задачи по сохранению и защите русского народа.
"Наше общество - не политическая партия. И в данный момент мы смотрим на этот звездопад - шоу-бизнес, который происходит на наших глазах в политике, и пытаемся понять, кто из ныне существующих депутатов и кандидатов сможет воплотить цели и задачи "Двуглавого орла". Вы знаете, что у меня есть передача "Русская мечта", где мы говорим о будущем страны. Вчера мы разговаривали с Владимиром Жириновским - передача скоро выйдет в эфир. Затем состоится встреча с Захаром Прилепиным. Мы хотим понять, насколько заявления о борьбе с произволом чиновников, защите русского народа этих и других политиков совпадают с видением "Двуглавого орла". Мы смотрим, анализируем, а затем примем решение. Если мне не надо будет избираться, я не буду избираться".
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Константин Малофеев добавил:
"У нас уже сейчас среди членов общества четыре депутата Госдумы и 20 депутатов региональных заксобраний. Кто-то из них в "Единой России", кто-то - в ЛДПР, по-моему, только среди коммунистов нет никого. Поэтому мы готовы сотрудничать с политическими силами, но мы ждём от них манифеста, согласно которому они будут работать. Например, когда стало ясно, что народ надо защитить от так называемого закона о насилии в семье, политической силы в виде целой партии, готовой взять на себя ответственность, не нашлось", - напомнил Малофеев.
На очередной уточняющий вопрос журналистов о том, каким будет решение, если политическая сила для защиты не найдётся, Малофеев ответил коротко: "Тогда и поговорим".
Добавим, только за последнюю неделю о решении стать политиками, действительно, заявили звёзды шоу-бизнеса - лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и певица Валерия. Кстати, как писали "Невские новости", Шнуров, комментируя решение Валерии, даже отметил, что "поспешил и опоздал", а мог бы стать частью её партии. В то же время писатель Захар Прилепин чуть раньше презентовал собственную политическую силу.

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