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Константин Малофеев - Приднестровью: "Вы – напоминание о том, что Империя жива"

01 сентября 2021, 19:30  •  119 • Политика
Константин Малофеев в своём поздравительном письме жителям и руководству Приднестровья подчеркнул: "Вы – напоминание о том, что Империя жива".
Председатель общества Царьград, заместитель Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев в 31-ю годовщину образования Приднестровья Молдавской Республики направил поздравление друзьям, соратникам, соотечественникам.
Добрые слова Константин Малофеев сказал каждому, кто борется на этом героическом плацдарме Русского мира.
В такой день можно сказать много высоких торжественных слов, и ни одно из них не будет лишним, встав рядом с самим понятием Приднестровье, - подчеркнул Константин Малофеев. – Но лучше всяких слов говорят дела, говорит развитие вашей республики, её экономическое и политическое место в регионе. Да и историческое место – тоже.
Малофеев уверен, что Приднестровье по своей сути – часть Российской Империи. И неважно в образе ли императорской России она присутствовала с нами, или в виде Советского Союза.
Ваша республика – а она и наша, всех русских патриотов республика – живое и непреходящее напоминание о том, что Империя жива, - подчеркнул Малофеев.
С настоящей нацистской агрессией совсем ещё молодое приднестровское государство столкнулось 30 лет тому назад. И помощь агрессорам оказывало иностранное государство. Но Приднестровье выстояло, на помощь пришли и добровольцы:
Нельзя забыть и громадную роль русских солдат и офицеров 14-й армии, что помогли остановить румынскую агрессию. Те события зримо доказали, что нельзя недооценивать солидарность Русского мира, нельзя сбрасывать со счетов сам этот феномен, нельзя забывать, что русские люди в нужный момент придут на выручку русским людям.
Современное Приднестровье и сегодня находится в окружении врагов, однако развивается и, более того, обеспечивает товарами, услугами как свое население, так и соседнюю Молдавию, напомнил Малофеев. Кроме того, председатель общества Царьград добавил, что восхищён тем, как руководство Приднестровья и народ сохраняют память о великом прошлом и героическом настоящем:
Вы и в этом отношении – наследники и хранители кусочка великой Русской Империи! – написал Малофеев в своём официальном письме, в завершение ещё раз поздравив Приднестровье.

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