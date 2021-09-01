|
Константин Малофеев - Приднестровью: "Вы – напоминание о том, что Империя жива"
01 сентября 2021, 19:30 • 119 • Политика
Константин Малофеев в своём поздравительном письме жителям и руководству Приднестровья подчеркнул: "Вы – напоминание о том, что Империя жива".
Председатель общества Царьград, заместитель Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев в 31-ю годовщину образования Приднестровья Молдавской Республики направил поздравление друзьям, соратникам, соотечественникам.
Добрые слова Константин Малофеев сказал каждому, кто борется на этом героическом плацдарме Русского мира.
Малофеев уверен, что Приднестровье по своей сути – часть Российской Империи. И неважно в образе ли императорской России она присутствовала с нами, или в виде Советского Союза.
С настоящей нацистской агрессией совсем ещё молодое приднестровское государство столкнулось 30 лет тому назад. И помощь агрессорам оказывало иностранное государство. Но Приднестровье выстояло, на помощь пришли и добровольцы:
Современное Приднестровье и сегодня находится в окружении врагов, однако развивается и, более того, обеспечивает товарами, услугами как свое население, так и соседнюю Молдавию, напомнил Малофеев. Кроме того, председатель общества Царьград добавил, что восхищён тем, как руководство Приднестровья и народ сохраняют память о великом прошлом и героическом настоящем:
Подпишитесь на нас
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 августа 2021, 08:35
|
28 августа 2021, 22:00
|
31 августа 2021, 01:20
|
25 августа 2021, 21:35
|
27 августа 2021, 00:10
|
30 августа 2021, 23:30
|
29 августа 2021, 06:15