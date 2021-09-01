Константин Малофеев - Приднестровью: "Вы – напоминание о том, что Империя жива"

Константин Малофеев в своём поздравительном письме жителям и руководству Приднестровья подчеркнул: "Вы – напоминание о том, что Империя жива".

Председатель общества Царьград, заместитель Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев в 31-ю годовщину образования Приднестровья Молдавской Республики направил поздравление друзьям, соратникам, соотечественникам.

Добрые слова Константин Малофеев сказал каждому, кто борется на этом героическом плацдарме Русского мира.

В такой день можно сказать много высоких торжественных слов, и ни одно из них не будет лишним, встав рядом с самим понятием Приднестровье, - подчеркнул Константин Малофеев. – Но лучше всяких слов говорят дела, говорит развитие вашей республики, её экономическое и политическое место в регионе. Да и историческое место – тоже.

Малофеев уверен, что Приднестровье по своей сути – часть Российской Империи. И неважно в образе ли императорской России она присутствовала с нами, или в виде Советского Союза.

Ваша республика – а она и наша, всех русских патриотов республика – живое и непреходящее напоминание о том, что Империя жива, - подчеркнул Малофеев.

С настоящей нацистской агрессией совсем ещё молодое приднестровское государство столкнулось 30 лет тому назад. И помощь агрессорам оказывало иностранное государство. Но Приднестровье выстояло, на помощь пришли и добровольцы:

Нельзя забыть и громадную роль русских солдат и офицеров 14-й армии, что помогли остановить румынскую агрессию. Те события зримо доказали, что нельзя недооценивать солидарность Русского мира, нельзя сбрасывать со счетов сам этот феномен, нельзя забывать, что русские люди в нужный момент придут на выручку русским людям.

Современное Приднестровье и сегодня находится в окружении врагов, однако развивается и, более того, обеспечивает товарами, услугами как свое население, так и соседнюю Молдавию, напомнил Малофеев. Кроме того, председатель общества Царьград добавил, что восхищён тем, как руководство Приднестровья и народ сохраняют память о великом прошлом и героическом настоящем: