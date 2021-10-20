Константин Малофеев - о самом тяжёлом кризисе в России: "Мы умираем"

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своей речи в ходе форума ВРНС говорил о самом тяжёлом кризисе в России, который пока переломить не удаётся. "Мы умираем", - подчеркнул Малофеев.

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев выступил на VIII Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) "Свободная и ответственная молодёжь - будущее России". Собравшиеся на сегодняшнем форуме говорили о развитии и спасении России от реального кризиса - демографического.

Константин Малофеев в своей речи напомнил, что именно структуры ВРНС разработали стратегию народосбережения, пункты которой позже легли в правительственные решения при поддержке президента России Владимира Путина. Целью сбережение народа ставил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня мы снова говорим о спасении России, что предопределено цифрами, которые видит каждый:

По экспертным заключениям ООН, в базовом сценарии население России к 2050 году сократится значительно, а в худшем сценарии - до 100 миллионов с нынешних 146 миллионов человек. Мы умираем. Мы как нация, как народ, умираем,

- подчеркнул Константин Малофеев.

А это значит, что нам не для кого строить дороги. Не нужны и возводимые дома. Россия исчезает, и это самая большая угроза, о которой нужно говорить.

Если ничего не предпринимать, людей скоро не останется. Чтобы переломить ситуацию, мы во главе со Святейшим Патриархом на Всемирном Русском Народном Соборе два года назад предложили конкретные меры. Власти, увидев предложения, выделили дополнительные 4,5 трлн рублей в поддержку многодетных семей. Но этого недостаточно. Поскольку основой является не материальная поддержка - безусловно, необходимая, а духовно-просветительские ценности,

- обратил внимание Малофеев.

Россия, чтобы спастись, должна выбрать путь реального сбережения народа, не основанный на глобалистских стратегиях. И у нас уже есть свой концептуальный документ, выработанный ВРНС, напомнил Малофеев. Теперь нужно его реализовать, и работы впереди много.