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Константин Малофеев - о самом тяжёлом кризисе в России: "Мы умираем"
20 октября 2021, 16:55 • 87 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своей речи в ходе форума ВРНС говорил о самом тяжёлом кризисе в России, который пока переломить не удаётся. "Мы умираем", - подчеркнул Малофеев.
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев выступил на VIII Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) "Свободная и ответственная молодёжь - будущее России". Собравшиеся на сегодняшнем форуме говорили о развитии и спасении России от реального кризиса - демографического.
Константин Малофеев в своей речи напомнил, что именно структуры ВРНС разработали стратегию народосбережения, пункты которой позже легли в правительственные решения при поддержке президента России Владимира Путина. Целью сбережение народа ставил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня мы снова говорим о спасении России, что предопределено цифрами, которые видит каждый:
- подчеркнул Константин Малофеев.
А это значит, что нам не для кого строить дороги. Не нужны и возводимые дома. Россия исчезает, и это самая большая угроза, о которой нужно говорить.
- обратил внимание Малофеев.
Россия, чтобы спастись, должна выбрать путь реального сбережения народа, не основанный на глобалистских стратегиях. И у нас уже есть свой концептуальный документ, выработанный ВРНС, напомнил Малофеев. Теперь нужно его реализовать, и работы впереди много.
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