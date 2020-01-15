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Константин Косачев - о Послании президента: Надо устранять предпосылки для глобальной войны

15 января 2020, 17:24  •  11 • В России

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал международную часть Послания президента Федеральному Собранию.

- Внесены принципиальные предложения, направленные на укрепление конституционного строя – абсолютный приоритет Конституции России на ее суверенной территории: положения международных соглашений, умаляющие права и свободы граждан РФ и противоречащие российской Конституции не будут применяться. Исключается назначение на высшие должности в государстве лиц, имеющих двойное гражданство или вид на жительство за рубежом. Международная часть была довольно короткой в соотношении с внутриполитической и социальной, - написал сенатор в Фейсбуке. - Во внешнеполитической сфере можно отметить определенный консенсус в обществе, и вопросов к власти тут меньше, чем в той же социальной сфере. Практически все сказанное президентом, от демографии до демократии, имеет самое непосредственное отношение к позициям России в мире.

Отметил Косачев и акцент на новейшем вооружении России. Этому, напомним, была посвящена значительная часть предыдущего Послания 2019 года.

- Наверное, кто-то ожидал, что будет многое сказано про новейшее оружие, но Путин предпочел другой акцент: мы впервые никого не догоняем в сфере новейших вооружений, и наша оборона обеспечена надолго вперед. Однако гораздо важнее сегодня не демонстрировать силу миру, но реализовать ответственность, прежде всего, пяти ядерных держав за судьбы мира. Президент предложил начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете. Сегодня это действительно самое важное – по сути, мы возвращаемся к истокам, к ситуации, когда создавалась ООН и формировались правила межгосударственных отношений. В наше время, похоже, нужно заняться тем же, и Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными державами и нести свою долю ответственности за судьбы мира, - заключил парламентарий.

Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

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