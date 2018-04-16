Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка

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4 апреля генерал Макмастер, покидающий должность советника Трампа по национальной безопасности, заявил: «Мировые демократические государства и подконтрольные им международные организации должны сплотиться, чтобы сопротивляться кремлёвской агрессии. Возможно, господин Путин считает, что он побеждает в этой новой форме ведения войны. Он ошибается. И мы все поможем Путину осознать его грубую ошибку».

Вскоре Трамп добавил: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, умные, классные!»

И вот – американцы нанесли удар по Сирии. Соцсети буквально взорвались разного рода комментариями по этому поводу.

Так что же, на самом деле, произошло? Каковы результаты американского удара? Против кого он был направлен? Что будет дальше?

Ответ прост: гора родила мышь. Все угрозы Трампа завалить Сирию «умными, прекрасными, лучшими в мире ракетами» оказались фуфлом. Да он, судя по всему, и сам на это не надеялся. Ему был нужен совсем другой эффект. Эффект виртуальной победы.

Но обо всём по порядку.

5 апреля The Week (еженедельный британский журнал, имеющий американское издание с редакцией в Нью-Йорке и «бумажным» тиражом в одних только США 580 тыс. экз.) пишет: «Президент России — беззастенчивый убийца. Диктатор. Он превратил свою страну, которая до сих пор не изжила травмы коммунизма и анархии 1990-х годов, в коррумпированное криминальное государство. Он цинично использует православие для достижения своих аморальных целей. Он сеет смерть в Сирии и на Украине, укладывая женщин и детей в мешки для трупов…»

Согласитесь, такого-то зверя и завалить не грех!

И вот уже в мировых англоязычных СМИ грохочет сказочка о том, как замечательно, как здорово, как хорошо у них всё получилось.

Но на самом деле ситуация совсем другая. Америка смачно провалила очередной раунд борьбы с Путиным.

Дело вот в чём. За последние два месяца градус антирусской истерики на Западе достиг точки кипения. И если бы они продолжали её повышать, то эти визги и крики просто ушли бы в область ультразвука и потеряли всякий смысл.

Они, скорее всего, надеялись, что Путин от этого всемирного оглушительного гевалта труханёт, и уступит им. Пойдёт, типа, на «договорняк». Даст шанс поторговаться. А Путин сказал: "фиг вам". И вот тут лидеры Запада оказались в очень неприятной ситуации. С одной стороны, они несколько месяцев подряд накручивали градус антирусской истерики, а с другой стороны, дальше повышать ее некуда, а реальных результатов-то нет!

То есть, почтеннейшей публике, замечательному западному избирателю, предъявить-то нечего! И в этой ситуации, понимая, что столкновения с Россией они не хотят, боятся и не выдержат, а с другой стороны, понимая необходимость продемонстрировать хоть какой-то результат, им, по большому счёту, срочно понадобилась красивая картинка. Как "лучшие в мире" американские ракетные эсминцы пуляют "лучшими в мире" американскими крылатыми ракетами по "кровавому" Асаду. Как там что-то красиво дымится на горизонте. А тем временем, комментаторы из CNN рассказывают взволнованными голосами о том, как доблестные войска США и союзников нанесли очередной сокрушительный удар по Путину и «русской агрессии».

Это, ребята, простите, полная туфта. По данным российского генштаба, которые озвучил генерал Рудской, являющийся начальником оперативного управления ГШ, американцами и их союзниками было выпущено 103 ракеты. Из них 71 ракета сбита сирийскими средствами ПВО. Ни одна из этих ракет даже не залетала в зону российского ПВО, ни, тем более, не несла никакой угрозы для российских военнослужащих, расположенных в Сирии.

Кроме того, надо отметить ещё несколько интересных моментов. Во-первых, наличие на побережье Сирии наших комплексов С-400 и С-300В4, практически заблокировало американским военно-морским силам возможность наносить удары с этого направления. Именно поэтому ракетные американские эсминцы были отправлены в северную часть Красного моря, откуда они и запустили свои «Томагавки». Вообще, удар с западного направления американцами не наносился в силу его полной бесперспективности. Это направление наглухо перекрыто теми бесполётными зонами, которые мы объявили, когда вошли в Сирию.

Кстати, зоны не такие уж большие. Всего по 60 км вокруг Тартуса и Латакии.

Зато Великобритания америкосов не подвела: выделила аж 4 древних (ещё с 1974 года) самолёта «Торнадо». Которые выпустили то ли 6, то ли 7 ракет «Сторм Шэдоу» (Штормовая Тень), бесславно растворившихся в пространстве. А вот французы, несмотря на то, что клялись в верности и обещали Вашингтону помочь, вообще никак в этом деле не участвовали.

Зато участвовали американские стратегические бомбардировщики B-1B, которые нанесли удары с южного стратегического направления. Там, где у американцев на сирийской территории расположена база Эт-Танф.

Пытаясь разобраться в случившемся, важно понимать, что с военной точки зрения это абсолютно бессмысленный удар, который ничего не изменит, ничего не решит и никак не помешает Асаду добивать своих противников. В данном случае это такая же пропагандистская хлопушка, как и год назад, когда Трамп ударил по аэродрому Шайрат. Тогда тоже было много воплей, как американцы лихо шмякнули по аэродрому. А уже через сутки с этого, якобы разнесенного в пух и прах американцами аэродрома Шайрат, взлетали сирийские МиГ-23 и полетели себе выполнять боевые задачи. Тогда, кстати, тоже из 59 пущенных ракет долетели только 23.

Впрочем, это неважно. Вызов брошен. Как ответит Россия? Пока это секрет. Но можно предположить, что ответ Москвы будет ассиметричным и очень болезненным.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Константин Душенов

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