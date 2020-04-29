Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / Политика

Конспирологи просчитались: Режим повышенной готовности в Москве продлится до 11 мая

29 апреля 2020, 10:10  •  26 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин указом продлил в столице до 11 мая действие режима повышенной готовности. Конспирологи утверждали, что особый режим будет действовать в столице минимум до 13 мая.
Мэр Москвы Сергей Собянин официально подписал указ о продлении в столице России режима повышенной готовности до 11 мая. До этого же числа президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране.
Помимо продления особого режима в Москве, Собянин озаботился вопросом организации детского отдыха. В связи с эпидемией коронавируса в России организация отдыха детей была приостановлена до 31 июля 2020 года. Кроме того, Собянин объявил, когда в столице начнут снимать ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московские власти начнут снимать ограничения сразу после снижения уровня заболеваемости коронавирусом, - сообщил мэр Москвы.
Напомним, что различные конспирологи предсказывали, что режим повышенной готовности в Москве не отменят раньше 13 мая. К счастью, эти прогнозы пока не оправдались.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина
28 апреля 2020, 22:10
Искусственный интеллект начнёт бороться с коронавирусом уже завтра - Собянин
28 апреля 2020, 22:10
"Мы обязаны действовать на опережение": Путин озвучил новые поручения правительству
29 апреля 2020, 02:10
«Главное – люди. Иной выбор неприемлем»
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2020, 15:10
Запоздалое разоблачение. Взрывы в Балаклее организовал украинский, а не российский спецназ
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
27 апреля 2020, 00:10
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
27 апреля 2020, 23:10
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
26 апреля 2020, 06:10
Политические украинцы: как живущие на Украине русские воспринимают украинство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.