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Конспирологи просчитались: Режим повышенной готовности в Москве продлится до 11 мая
29 апреля 2020, 10:10 • 26 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин указом продлил в столице до 11 мая действие режима повышенной готовности. Конспирологи утверждали, что особый режим будет действовать в столице минимум до 13 мая.
Мэр Москвы Сергей Собянин официально подписал указ о продлении в столице России режима повышенной готовности до 11 мая. До этого же числа президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране.
Помимо продления особого режима в Москве, Собянин озаботился вопросом организации детского отдыха. В связи с эпидемией коронавируса в России организация отдыха детей была приостановлена до 31 июля 2020 года. Кроме того, Собянин объявил, когда в столице начнут снимать ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что различные конспирологи предсказывали, что режим повышенной готовности в Москве не отменят раньше 13 мая. К счастью, эти прогнозы пока не оправдались.
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