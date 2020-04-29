Конспирологи просчитались: Режим повышенной готовности в Москве продлится до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин официально подписал указ о продлении в столице России режима повышенной готовности до 11 мая. До этого же числа президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране.

Помимо продления особого режима в Москве, Собянин озаботился вопросом организации детского отдыха. В связи с эпидемией коронавируса в России организация отдыха детей была приостановлена до 31 июля 2020 года. Кроме того, Собянин объявил, когда в столице начнут снимать ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции.

Московские власти начнут снимать ограничения сразу после снижения уровня заболеваемости коронавирусом, - сообщил мэр Москвы.

Напомним, что различные конспирологи предсказывали, что режим повышенной готовности в Москве не отменят раньше 13 мая. К счастью, эти прогнозы пока не оправдались.