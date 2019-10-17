Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«СССР пришлось уменьшиться»: что Трамп пророчит России
"Это троллинг": Адвокаты Порошенко отказались верить в 13 уголовных де...
Киев ведёт сепаратные переговоры о мире
Русский спорт, бессмысленный и беспощадный. В чём виноваты стадионы?
Главная / Политика

Конспирация нового уровня: в "Роскосмосе" ужесточают правила выезда за границу из-за случаев нападения на сотрудников

17 октября 2019, 18:24  •  80 • Политика
По распоряжению "Роскосмоса" теперь порядок выезда из страны работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к сведениям, ужесточен.
Рассылка письма об ужесточении правил выезда велась "Роскосмосом" уже с 5 августа и охватила подконтрольные госкорпорации предприятия, пишут "Ведомости".
Поводом для этого стала растущая геополитическая напряженность, а также ужесточение другими государствами санкционной политики по отношению к России. По сообщению "Ведомостей", в документе говорится, что поводом также послужило "проявление повышенного интереса иностранных разведывательных служб к работникам космической отрасли, а также имевшиеся случаи нападений на сотрудников предприятий".
Теперь каждый работник, не имеющий допуска к гостайне, должен уведомлять в письменном виде руководителей структурных подразделений, входящих в "Роскосмос", о времени и месте своего выезда из страны, цели поездки и других деталях. Также работники должны знать рекомендации о мерах безопасности при нахождении за границей.
В список рекомендаций входит воздержание работниками от употребления спиртных напитков в транспорте, работник не должен раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы. "Бежать пытайтесь только в том случае, если есть абсолютная уверенность в успехе. Ни в коем случае инициативно не предлагайте похитителям никакую информацию", - говорится в документе о поведении в случаях похищения работника.
"Это делается для того, чтобы в случае какой-то нестандартной или критической ситуации руководство предприятия смогло оказать экстренную помощь своему работнику, попавшему в беду, а не тратило время на его поиск", - комментирует эксперт "Ведомостей".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 02:09
Полиция России получила новые полномочия: Правоохранителям дали право предостерегать граждан
17 октября 2019, 15:09
Русские готовятся к войне: Поляки по-своему оценили реформу армии России
17 октября 2019, 00:09
Россия подготовила проект решения о переносе работы Первого комитета ГА ООН из США
17 октября 2019, 18:24
"Секретность в стиле советской эпохи": Америка нашла, за что критиковать Россию в деле "заблудившихся" дипломатов
17 октября 2019, 18:24
Клинцевич призвал готовиться к историям про "злых русских" после перехвата дипломатов США в Северодвинске
17 октября 2019, 11:54
Сайту "Миротворец" конец? Миссия ООН потребовала от Украины закрыть экстремистский сайт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
14 октября 2019, 04:28
Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа
14 октября 2019, 15:39
Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-за визита Путина
15 октября 2019, 04:39
США скрывают тайну малайзийского Boeing? В деле МН17 увидели признаки плана "Нортвудс"
11 октября 2019, 22:39
Новый поворот в деле MH17: Россия купила Нидерланды, настаивают на Украине
11 октября 2019, 01:24
Империя очень зла: чем может Россия ответить Западу, если заставят вести себя «по-плохому»
12 октября 2019, 03:24
Почему 55 лет назад свергли первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.