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Конспирация нового уровня: в "Роскосмосе" ужесточают правила выезда за границу из-за случаев нападения на сотрудников
17 октября 2019, 18:24 • 80 • Политика
По распоряжению "Роскосмоса" теперь порядок выезда из страны работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к сведениям, ужесточен.
Рассылка письма об ужесточении правил выезда велась "Роскосмосом" уже с 5 августа и охватила подконтрольные госкорпорации предприятия, пишут "Ведомости".
Поводом для этого стала растущая геополитическая напряженность, а также ужесточение другими государствами санкционной политики по отношению к России. По сообщению "Ведомостей", в документе говорится, что поводом также послужило "проявление повышенного интереса иностранных разведывательных служб к работникам космической отрасли, а также имевшиеся случаи нападений на сотрудников предприятий".
Теперь каждый работник, не имеющий допуска к гостайне, должен уведомлять в письменном виде руководителей структурных подразделений, входящих в "Роскосмос", о времени и месте своего выезда из страны, цели поездки и других деталях. Также работники должны знать рекомендации о мерах безопасности при нахождении за границей.
В список рекомендаций входит воздержание работниками от употребления спиртных напитков в транспорте, работник не должен раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы. "Бежать пытайтесь только в том случае, если есть абсолютная уверенность в успехе. Ни в коем случае инициативно не предлагайте похитителям никакую информацию", - говорится в документе о поведении в случаях похищения работника.
"Это делается для того, чтобы в случае какой-то нестандартной или критической ситуации руководство предприятия смогло оказать экстренную помощь своему работнику, попавшему в беду, а не тратило время на его поиск", - комментирует эксперт "Ведомостей".
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