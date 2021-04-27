«Консолидированная антироссийская позиция»: как «вишеградская группа» поддержала действия Чехии в отношении РФ

Главы правительств стран «вишеградской группы», в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, заявили о своей солидарности с Прагой в ситуации с высылкой дипломатов. Они повторили обвинения в адрес Москвы о якобы причастности «российских агентов» к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и предложили Чехии дипломатическую и консульскую поддержку. Эксперты считают, что, несмотря на наличие в этих странах политиков, выступающих за сотрудничество с РФ, «вишеградская группа» проводит конфронтационный курс по отношению к Москве, который спровоцирован внешними силами.

Премьеры стран «вишеградской группы» выразили солидарность с Чехией в связи с ситуацией вокруг высылки дипломатов из России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте объединения, в состав которого входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

«Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словаки, выражаем полную солидарность с нашим близким партнёром и соседом Чехией в связи с причастностью сотрудников российской военной разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году», — говорится в заявлении на сайте группы.

Действия Москвы, выславшей 20 чешских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Праги, в заявлении называются «несоразмерными». На фоне дипломатического кризиса премьеры группы предложили Чехии дипломатическую и консульскую поддержку.

Срочный саммит премьеров «вишеградской четвёрки» был созван по инициативе главы правительства Польши Матеуша Моравецкого. Сообщалось, что, помимо событий в Чехии, премьеры «вишеградской группы» обсуждали ситуацию в Белоруссии и на Украине, а также сотрудничество в сфере укрепления безопасности в регионе.

Ранее солидарность с действиями Праги в отношении российских дипломатов выразили и главы МИД четвёрки.

Чешский демарш

Напомним, что 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. На складах хранилось более 10 т боеприпасов.

В тот же день чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками спецслужб. В ответ МИД России выразил Праге решительный протест и объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата.

Посольство РФ в Чехии

© REUTERS/David W Cerny

Вскоре в знак солидарности с Чехией нескольких российских дипломатов выслали Польша, Болгария, Словакия, Латвия, Эстония и Литва. Обвинения Чехии в адрес РФ поддержали в Евросоюзе, назвав их обоснованными.

Позднее в чешском МИД заявили, что продолжат выдворять российских дипломатов, если в российскую столицу не вернут всех высланных сотрудников дипмиссии.

Комментируя позицию Праги, представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что чешская сторона «встала на путь разрушения отношений». По её мнению, в Чехии не поняли, «во что их втягивают их кураторы западные», а потом «им не давали возможности сделать шаг назад».

«Они получили что хотели. А я бы сказала даже по-другому: они получили даже то, о чём не мечтали. Я думаю, что, когда они ввязывались, когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий», — заявила официальный представитель МИД в интервью RT на немецком.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал «убогой и низкой ложью» обвинения, выдвинутые властями Чехии.

«Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах — страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила своё», — цитирует его ТАСС.

Группа по интересам

«Вишеградская группа» была образована в 1991 году. Первоначально в её состав входили три государства — Польша, Венгрия и единая на тот момент Чехословакия. Тогда группа называлась «вишеградский треугольник». Главной целью группы было заявлено стремление к интеграции в европейские структуры. Все участники этой организации — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — стали членами Евросоюза в 2004 году.

Стоит отметить, что из четырёх участников группы только Венгрия в связи с последними событиями до сих пор не предпринимала каких-либо действий по высылке российских дипломатов или других ограничений работы дипмиссий РФ.

Здание МИД РФ

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как заявил директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, «вишеградская группа» фактически представляет собой отдельную коалицию стран Восточной и Центральной Европы внутри ЕС.

«Мы видим, что по очень многим вопросам данные страны занимают солидарную позицию, более того, по очень многим вопросам эта позиция не совсем совпадает и даже противоречит курсу ЕС и стран Западной Европы. Заметьте, что ни одна из стран Западной Европы к этому демаршу пока не присоединилась, и это неслучайно», — отметил политолог.

Шаповалов напомнил, что во время миграционного кризиса в ЕС страны «вишеградской четвёрки» фактически проигнорировали общее требование стран Евросоюза распределить мигрантов по квотам, а во время пандемии страны группы закрылись от других государств союза.

«То есть налицо некая группа стран, которая занимает особую позицию. Эта позиция достаточно солидарна по отношению к друг другу и по отношению к внешнему миру. В данном случае она является производной от курса США. Фактически «вишеградская группа» — это такой троянский конь Америки внутри ЕС», — заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что нынешние действия группы могут координироваться американской стороной.

«В данном случае консолидированная позиция стран «вишеградской четвёрки» — это приказ из Вашингтона. Хочу подчеркнуть, что именно этим надо объяснить данную позицию, притом что как минимум в трёх странах четвёрки есть политики, которые заинтересованы в нормализации отношений с Россией», — пояснил политолог.

Однако эти страны продолжают занимать конфронтационную позицию по отношению к Москве, подчеркнул Шаповалов.

«Во всех этих странах, кроме Польши, есть влиятельные политики, которые ориентированы на добрососедские отношения с Россией. Но в то же время мы видим, что по указке из Вашингтона эти страны консолидированно занимают антироссийскую позицию, хотя она существенным образом противоречит их национальным интересам», — отметил собеседник RT.

Несмотря на то что заявленных при создании целей «вишеградская группа» достигла, её структура сохраняется для координации политики этих стран в отношениях с Брюсселем, пояснил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Однако на примере Венгрии видно, что внутри группы отсутствует полная солидарность, добавил эксперт.

«Сейчас страны Центральной Европы всё больше координируют свою политику в отношениях с Брюсселем, Берлином и Вашингтоном. Кроме того, они пытаются наладить более-менее скоординированную политику на восточном направлении, что оказывается для них сложнее всего. По вопросу отношений с Россией у них больше всего разногласий, особенно между Польшей и Венгрией», — пояснил Неменский.

Несмотря на то что с реальными действиями пока всё обстоит не очень хорошо, они проводят подобные символические акции, подчеркнул эксперт.

«Как раз в этой сфере, которая имеет декларативный характер, взаимодействовать друг с другом оказывается намного легче, и они используют любую возможность, чтобы заявить о том, что региональная интеграция в Восточной Европе не ушла в прошлое, а остаётся актуальным феноменом», — отметил собеседник RT.

Сейчас страны «вишеградской группы» пытаются скоординировать своё выступление на международной арене по поднятым Чехией вопросам, добавил Неменский.

«Понятно, что как Чехия выполняла заказ из-за Атлантики, так и все эти страны ориентировали свою политику в основном на США, а не на Брюссель. Можно сказать, что это такая группа поддержки США на востоке ЕС, и можно высказать предположение, что остальным участникам «вишеградской группы» дали соответствующие указания или намёки из Вашингтона, что они должны поддержать Чехию. Так что внешний фактор нельзя сбрасывать со счетов, он имеет даже первостепенное значение», — заключил политолог.