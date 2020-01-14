Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Грузии: В случае американо-иранской войны Грузии поможет Россия
Россия начала наведение порядка в Ливии (Руслан Осташко)
Извинитесь за лагеря смерти, уничтожение славян и евреев: Володин пристыдил Поль...
Косачёв оценил ситуацию с Минскими соглашениями
Главная / Политика

Консервы с мощами Кобзона и из «Бессмертного полка»: На Украине пробили фашистское дно

14 января 2020, 23:39  •  139 • Политика
На Украине выпустили людоедскую тушёнку, устроили побоище евреям и готовятся отметить годовщину сожжения Москвы.
Автор:
Степанов Александр
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу в Новый год, конечно, привлекло к себе внимание. Хотя бы потому, что впервые за последние несколько лет человек, занимающий пост главы этого государства, заговорил о том, что его стране нужен мир и что в украинских паспортах нет строки «патриот» или «ватник», а любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они ни родились.
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу в Новый год знаменательно тем, что в нём впервые за последние несколько лет утверждается, что любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком бы уголке страны они ни родились. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress
Прозвучало, пожалуй, очень неплохо – с учётом того состояния, в котором пребывает Незалежная с 2014-го, раздираемая внутренними конфликтами и междоусобицами.
Другой вопрос, как ему ответили те, к кому он, в том числе, обращался – махровые националисты и прочие радикалы-экстремисты, усердно раскручивающие идею самостийности и желающие при этом поскорее оказаться в НАТО и ЕС.
А ответили они – в течение каких-то двух недель! – так: массовым избиением евреев, предложением отметить юбилей сожжения Москвы, продажей «людоедских» консервов и издевательских сухпайков с изображением самого Зеленского. Это словно какое-то совершенно идиотское по своему характеру состязание.
«Сепар в сметане» и сухпаёк с Зеленским: развлечения укронацистов
Вот – некий Александр Грамарчук из Винницы, называющий себя ветераном АТО, запустивший в этом году через Facebook (со всех сторон толерантный и избирательно принципиальный) продажу консервов, призванных, вероятно, подчеркнуть особый патриотизм их потребителей. По крайней мере на такое предположение наводят их названия – «Сепар в сметане (в соусе русскоязычных младенцев)», «Сепар луганский (выдержанный)», «Снегирь православный (с мощами Кобзона)», «Сепар в масле (содержит кусочки снегирей)». Также к линейке продукции – «Бессмертный полк» и «Память дедов в томате» (с приписками, как нетрудно догадаться, на немецком языке – и в готическом оформлении)
Банки исполнены в красно-чёрных цветах (отсыл к Бандере) на белом фоне – и с непременным флагом в стиле нацистского, с угловатыми цифрами 25 в белом круге, что, надо полагать, должно вызывать ассоциации одновременно и со свастикой, и с гитлеровскими «СС».
Это не розыгрыш! – увещевает поклонников людоедских консервов Грамарчук. – Кто ещё не успел заказать – поторопитесь. Впереди трудные времена, а тушняк хранится 4 года.
Конечно, сам он и его приятели ничего не производят, а просто обклеивают тушёнку (по некоторым данным, польского производства) распечатанными на цветном принтере бумажками. Но определённое количество любителей «человечины с Донбасса» собрать у Грамарчука получилось: на соответствующую страницу в соцсети подписались порядка тысячи пользователей. Впрочем, реально же из них заказали убогую тушёнку всего полсотни человек – в этом признался сам бывший «атошник».
А он продолжает креативить – выпустил сухой паек с фотографией Зеленского и подписью: «Говорили, что победим их, а победили нас».
Но искромётный юмор, по большому счёту, не оценили – причём и сами украинцы тоже.
Реально же заказали убогую тушёнку всего полсотни человек – в этом признался сам бывший «атошник». Фото: Andrey_Popov / Shutterstock.com
«Это не от большого ума, тем более не от патриотизма. Больные организмы. Людьми я ЭТО назвать не могу», – комментируют пользователи.
«Особо интересна козлятская цена в 120 гривен за банку – около 280-300 рублей... Они сами у своих не воровать не могут!»
«Дизайн отравы выполнен в чёткой фашистской манере. Все каноны выдержаны на 100%. Укрпищепром, скорее всего, уже выдал награды по номинации «лучшее название».
«Никаких чувств это не вызывает, кроме недоумения и гадливости – так же, как и когда видишь пьяного, грязного и бормочущего ахинею бомжа».
«Для меня и моих земляков это не просто баночка как материальная единица, это комплекс символических форм. И твоё отношение к этому, и тем более отношение этих ублюдков означает лишь одно – осознанное, умышленное нарушение норм благочестия. Для православного человека, да и просто для ЧЕЛОВЕКА с большой буквы это просто недопустимо с точки зрения морали».
«Такое могут придумать только животные. Это уже какое-то оскотинивание с консервами. Либо обезьянам доверили местный пищепром?»
А самым, наверное, точным получился ответ цитатой из произведения английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли»:
У Бандерлогов нет Закона. Бандерлоги – отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного.
«Отметить юбилей сожжения Москвы и уничтожить памятники»
Не отстаёт в юмористических упражнениях и экс-депутат Верховной рады и «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Рефат Чубаров: он предложил... отпраздновать 450-летие сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем (1571 год).
Рефат Чубаров предложил... отпраздновать 450-летие сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем (1571 год). Фото: Danil Shamkin / Globallookpress
Тогда город почти весь был уничтожен сильнейшим пожаром (за исключением Кремля). Сам Девлет-Гирей, который был поражён этим зрелищем бушевавшего огня, отвёл свои войска к Коломенскому. Но часть его воинов, на свой страх и риск бросившись грабить охваченную пламенем Москву, погибла там вместе с жителями.
Но это выступление Чубарова оказалось ещё более провальным, нежели задумка с консервами: ему, припомнив, что он всё-таки по образованию историк, посоветовали хорошенько думать головой – прежде чем извергать из себя неуемные фантазии. Ведь хан по пути на Москву грабил, сжигал и уничтожал в том числе и малороссийские поселения. Следовательно, и те земли, которые сегодня являются Украиной, он тоже разорял.
Ливийское перемирие осталось без ключевой подписи: Хафтар попросил дополнительное время - Лавров
Хотя, что и говорить, Чубаров своими авантюрными заявлениями, прямо разжигающими межнациональную рознь, давно считается «бесноватым» и на самой Украине. Ему даже предложили не ждать целый год до 2021-го, чтобы отметить этот юбилей, а уже в текущем, 2020-м, вспомнить о том, как был сожжён Батыем Киев.
С другой стороны – о чём говорить, если само понятие исторической культуры уничтожается по велению государства?
Украине следует не ждать возврата Донбасса, а самой войти в состав Российской империи
Но все эти выпады дают, следует признать, свои плоды. Иначе не происходило бы откровенно нацистских выпадов, как это случилось в Умани буквально на днях, когда толпа фашиствующих молодчиков, поклонников Бандеры, Шухевича и Мельника, вооружённых ножами и полками, напала на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана. Несколько оскорбительных слов – и началось жёсткое избиение. Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция, но стражи порядка просто стояли и смотрели на происходящее. Четверых увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
Стоит отметить, что Умань, где всё случилось, является культовым для евреев местом, и в своё время, в 1991-м, после обретения Украиной независимости, могила ребе Нахмана, похороненного там, по указу тогдашнего президента Леонида Кравчука получила официальный статус историко-культурного центра.
Умань, где всё случилось, является культовым для евреев местом. Фото: Maxym Marusenko / Globallookpress
То есть нынешняя ситуация на Украине, откровенно говоря, вызывает и недоумение, и опасения – прежде всего для тех, кто никоим образом не защищён от получивших ранее карт-бланш на беспредел националистов, чьи лозунги, флаги и шествия, носящие откровенно нацистский характер, тем не менее служат им главным щитом от любых попыток их приструнить. А о том, чтобы Донбасс, как хочется Киеву, вернулся под юрисдикцию Украины, где их представляют «тушёночным мясом», говорить уже просто странно. Скорее, как уверены многие, произойдет противоположное.
Само понятие об Украине – губительно, оно было придумано в начале прошлого века, – заметил в передаче «Русская мечта» на телеканале Царьград актёр Иван Охлобыстин. – Это чистой воды был популизм! И вылился он в гигантскую кровь и в большие неурядицы в течение всей истории последующей. Они такие же, как мы, просто южане. Они будут счастливы так же с нами. А лишних трагедий, смертей им не надо. Что за Украина – какая, где она? Придумали, стали язык придумывать, дикости какие-то, над нами весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, в свою очередь, уверена, что украинцы и русские – один народ, а существовать Украина полноценно сможет только вместе с Россией.
Я не говорю о том, что нужно менять государственное устройство на Украине – нет, она может быть независимой, – считает Поклонская. – Но Украина без России не выживет. Это её неразрывная часть, составная часть. Россия огромная. Россия развивается, Россия процветает и крепнет. И, конечно же, не оставит своих людей, свой народ, русскоязычный народ на Украине в беде. Поэтому если русскому плохо за официальной границей России, то и Россия не сможет осуществить свою мечту.
И эта интеграция, считают эксперты, только вопрос времени. Буйство безумия на Украине, подогреваемое кучками националистов, обязательно пройдёт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 23:39
Консервы с мощами Кобзона и из «Бессмертного полка»: На Украине пробили фашистское дно
14 января 2020, 23:39
В Госдуме призвали Польшу извиниться перед евреями и миром за искажение истории
14 января 2020, 20:24
"Чисто европейская глупость": Сатановский объяснил отказ Хафтара подписывать соглашение о перемирии
14 января 2020, 20:24
Русские мечты Поклонской и Охлобыстина совпали
14 января 2020, 17:09
Путин взломал? NYT заявила об атаке русских хакеров на украинскую Burisma
14 января 2020, 13:54
Ливийское перемирие осталось без ключевой подписи: Хафтар попросил дополнительное время - Лавров
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и заявит
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
09 января 2020, 15:09
Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку
12 января 2020, 21:36
Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.