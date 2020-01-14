Консервы с мощами Кобзона и из «Бессмертного полка»: На Украине пробили фашистское дно

Автор:

Степанов Александр

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу в Новый год, конечно, привлекло к себе внимание. Хотя бы потому, что впервые за последние несколько лет человек, занимающий пост главы этого государства, заговорил о том, что его стране нужен мир и что в украинских паспортах нет строки «патриот» или «ватник», а любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они ни родились.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу в Новый год знаменательно тем, что в нём впервые за последние несколько лет утверждается, что любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком бы уголке страны они ни родились. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

Прозвучало, пожалуй, очень неплохо – с учётом того состояния, в котором пребывает Незалежная с 2014-го, раздираемая внутренними конфликтами и междоусобицами.

Другой вопрос, как ему ответили те, к кому он, в том числе, обращался – махровые националисты и прочие радикалы-экстремисты, усердно раскручивающие идею самостийности и желающие при этом поскорее оказаться в НАТО и ЕС.

А ответили они – в течение каких-то двух недель! – так: массовым избиением евреев, предложением отметить юбилей сожжения Москвы, продажей «людоедских» консервов и издевательских сухпайков с изображением самого Зеленского. Это словно какое-то совершенно идиотское по своему характеру состязание.

«Сепар в сметане» и сухпаёк с Зеленским: развлечения укронацистов

Вот – некий Александр Грамарчук из Винницы, называющий себя ветераном АТО, запустивший в этом году через Facebook (со всех сторон толерантный и избирательно принципиальный) продажу консервов, призванных, вероятно, подчеркнуть особый патриотизм их потребителей. По крайней мере на такое предположение наводят их названия – «Сепар в сметане (в соусе русскоязычных младенцев)», «Сепар луганский (выдержанный)», «Снегирь православный (с мощами Кобзона)», «Сепар в масле (содержит кусочки снегирей)». Также к линейке продукции – «Бессмертный полк» и «Память дедов в томате» (с приписками, как нетрудно догадаться, на немецком языке – и в готическом оформлении)

Банки исполнены в красно-чёрных цветах (отсыл к Бандере) на белом фоне – и с непременным флагом в стиле нацистского, с угловатыми цифрами 25 в белом круге, что, надо полагать, должно вызывать ассоциации одновременно и со свастикой, и с гитлеровскими «СС».

Это не розыгрыш! – увещевает поклонников людоедских консервов Грамарчук. – Кто ещё не успел заказать – поторопитесь. Впереди трудные времена, а тушняк хранится 4 года.

Конечно, сам он и его приятели ничего не производят, а просто обклеивают тушёнку (по некоторым данным, польского производства) распечатанными на цветном принтере бумажками. Но определённое количество любителей «человечины с Донбасса» собрать у Грамарчука получилось: на соответствующую страницу в соцсети подписались порядка тысячи пользователей. Впрочем, реально же из них заказали убогую тушёнку всего полсотни человек – в этом признался сам бывший «атошник».

А он продолжает креативить – выпустил сухой паек с фотографией Зеленского и подписью: «Говорили, что победим их, а победили нас».

Но искромётный юмор, по большому счёту, не оценили – причём и сами украинцы тоже.

Реально же заказали убогую тушёнку всего полсотни человек – в этом признался сам бывший «атошник». Фото: Andrey_Popov / Shutterstock.com

«Это не от большого ума, тем более не от патриотизма. Больные организмы. Людьми я ЭТО назвать не могу», – комментируют пользователи.

«Особо интересна козлятская цена в 120 гривен за банку – около 280-300 рублей... Они сами у своих не воровать не могут!»

«Дизайн отравы выполнен в чёткой фашистской манере. Все каноны выдержаны на 100%. Укрпищепром, скорее всего, уже выдал награды по номинации «лучшее название».

«Никаких чувств это не вызывает, кроме недоумения и гадливости – так же, как и когда видишь пьяного, грязного и бормочущего ахинею бомжа».

«Для меня и моих земляков это не просто баночка как материальная единица, это комплекс символических форм. И твоё отношение к этому, и тем более отношение этих ублюдков означает лишь одно – осознанное, умышленное нарушение норм благочестия. Для православного человека, да и просто для ЧЕЛОВЕКА с большой буквы это просто недопустимо с точки зрения морали».

«Такое могут придумать только животные. Это уже какое-то оскотинивание с консервами. Либо обезьянам доверили местный пищепром?»

А самым, наверное, точным получился ответ цитатой из произведения английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли»:

У Бандерлогов нет Закона. Бандерлоги – отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного.

«Отметить юбилей сожжения Москвы и уничтожить памятники»

Не отстаёт в юмористических упражнениях и экс-депутат Верховной рады и «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Рефат Чубаров: он предложил... отпраздновать 450-летие сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем (1571 год).

Рефат Чубаров предложил... отпраздновать 450-летие сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем (1571 год). Фото: Danil Shamkin / Globallookpress

Тогда город почти весь был уничтожен сильнейшим пожаром (за исключением Кремля). Сам Девлет-Гирей, который был поражён этим зрелищем бушевавшего огня, отвёл свои войска к Коломенскому. Но часть его воинов, на свой страх и риск бросившись грабить охваченную пламенем Москву, погибла там вместе с жителями.

Но это выступление Чубарова оказалось ещё более провальным, нежели задумка с консервами: ему, припомнив, что он всё-таки по образованию историк, посоветовали хорошенько думать головой – прежде чем извергать из себя неуемные фантазии. Ведь хан по пути на Москву грабил, сжигал и уничтожал в том числе и малороссийские поселения. Следовательно, и те земли, которые сегодня являются Украиной, он тоже разорял.

Хотя, что и говорить, Чубаров своими авантюрными заявлениями, прямо разжигающими межнациональную рознь, давно считается «бесноватым» и на самой Украине. Ему даже предложили не ждать целый год до 2021-го, чтобы отметить этот юбилей, а уже в текущем, 2020-м, вспомнить о том, как был сожжён Батыем Киев.

С другой стороны – о чём говорить, если само понятие исторической культуры уничтожается по велению государства?

Украине следует не ждать возврата Донбасса, а самой войти в состав Российской империи

Но все эти выпады дают, следует признать, свои плоды. Иначе не происходило бы откровенно нацистских выпадов, как это случилось в Умани буквально на днях, когда толпа фашиствующих молодчиков, поклонников Бандеры, Шухевича и Мельника, вооружённых ножами и полками, напала на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана. Несколько оскорбительных слов – и началось жёсткое избиение. Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция, но стражи порядка просто стояли и смотрели на происходящее. Четверых увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Стоит отметить, что Умань, где всё случилось, является культовым для евреев местом, и в своё время, в 1991-м, после обретения Украиной независимости, могила ребе Нахмана, похороненного там, по указу тогдашнего президента Леонида Кравчука получила официальный статус историко-культурного центра.

Умань, где всё случилось, является культовым для евреев местом. Фото: Maxym Marusenko / Globallookpress

То есть нынешняя ситуация на Украине, откровенно говоря, вызывает и недоумение, и опасения – прежде всего для тех, кто никоим образом не защищён от получивших ранее карт-бланш на беспредел националистов, чьи лозунги, флаги и шествия, носящие откровенно нацистский характер, тем не менее служат им главным щитом от любых попыток их приструнить. А о том, чтобы Донбасс, как хочется Киеву, вернулся под юрисдикцию Украины, где их представляют «тушёночным мясом», говорить уже просто странно. Скорее, как уверены многие, произойдет противоположное.

Само понятие об Украине – губительно, оно было придумано в начале прошлого века, – заметил в передаче «Русская мечта» на телеканале Царьград актёр Иван Охлобыстин. – Это чистой воды был популизм! И вылился он в гигантскую кровь и в большие неурядицы в течение всей истории последующей. Они такие же, как мы, просто южане. Они будут счастливы так же с нами. А лишних трагедий, смертей им не надо. Что за Украина – какая, где она? Придумали, стали язык придумывать, дикости какие-то, над нами весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, в свою очередь, уверена, что украинцы и русские – один народ, а существовать Украина полноценно сможет только вместе с Россией.

Я не говорю о том, что нужно менять государственное устройство на Украине – нет, она может быть независимой, – считает Поклонская. – Но Украина без России не выживет. Это её неразрывная часть, составная часть. Россия огромная. Россия развивается, Россия процветает и крепнет. И, конечно же, не оставит своих людей, свой народ, русскоязычный народ на Украине в беде. Поэтому если русскому плохо за официальной границей России, то и Россия не сможет осуществить свою мечту.

И эта интеграция, считают эксперты, только вопрос времени. Буйство безумия на Украине, подогреваемое кучками националистов, обязательно пройдёт.