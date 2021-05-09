Консерваторы в меньшинстве: какие трудности испытывает Лондон в отношениях с регионами королевства

Власти Великобритании планируют организовать встречу премьера Бориса Джонсона с главами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Формальным предлогом встречи названо обсуждение плана восстановления после пандемии COVID-19. Однако, как считают политологи, ключевой темой станет формат дальнейших взаимоотношений между Лондоном и автономиями, которые недовольны последствиями брексита. Так, победившая на недавних выборах Шотландская национальная партия требует проведения повторного референдума о независимости. Ситуация является одним из основных вызовов для правительства Джонсона, считают аналитики.

Премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон намерен провести встречу с руководителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Об этом говорится в письме главы британского правительства первому министру Шотландии Николе Стёрджен. Документ опубликован на сайте Даунинг-стрит.

Заявленная цель переговоров — обсуждение плана действий после окончания пандемии коронавируса. Как написал Джонсон, Соединённое королевство должно предпринять меры по восстановлению экономики, перезапуску работы государственных и образовательных учреждений.

«В связи с этим, с учётом вашей приверженности курсу на восстановление (после пандемии. — RT) я бы хотел пригласить вас присоединиться ко мне, к коллегам в правительстве Великобритании и другим на саммите, чтобы обсудить стоящие перед нами проблемы и то, как в ближайшие месяцы и годы можно совместно работать над их решением», — говорится в письме британского премьера.

По словам Джонсона, участники будущей встречи будут высказывать «свои взгляды и идеи, и не всегда будут сходится во мнении», тем не менее он выразил уверенность в том, что, «обмениваясь опытом, мы сможем нормализовать ситуацию более эффективно — в интересах народа, которому мы служим».

«Право выбирать будущее»

Как считают опрошенные RT эксперты, реальная подоплёка встречи заключена в негативных для Лондона результатах выборов в автономиях. Голосование в Великобритании проходило 6 мая, в так называемый суперчетверг.

Несмотря на общий успех правящей Консервативной партии, на выборах в шотландский Холируд и валлийский сенедд она сильно уступила конкурентам — Шотландской национальной партии (Scottish National Party, SNP) и лейбористам.

Так, SNP фактически повторила успех 2016 года, получив почти половину мандатов в парламенте страны. По итогам голосования 6 мая в новом составе законодательного органа власти из 129 мест шотландские националисты займут 64, консерваторы — 31, лейбористы — 22, зелёные — восемь, либеральные демократы — четыре.

Комментируя результаты выборов, Стёрджен подчеркнула, что SNP и её сторонники выступают за проведение референдума о выходе из Соединённого королевства.

Но по законодательству Великобритании для организации референдума Эдинбург должен заручиться согласием Холируда, а потом поддержкой Лондона. Без одобрения правительства Соединённого Королевства, которое сейчас подконтрольно консерваторам, проведение такого рода голосования невозможно.

Напомним, предыдущий плебисцит состоялся 18 сентября 2014 года. В поддержку независимости страны выступили 44,7%, против — 55,3%. Тем не менее националисты не отступили от идеи самоопределения.

В конце 2019 года Стёрджен направила Лондону официальный запрос на проведение нового референдума. В ответ Джонсон заявил первому министру Шотландии, что правительство Великобритании не собирается одобрять плебисцит об отделении региона.

«Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум 2014 года о независимости станет событием, случающимся лишь «раз в поколение», — заявил тогда Джонсон в ответ на запрос шотландской стороны.

С тех пор позиция британского премьера осталась неизменной. Однако Стёрджен, как и прежде, настаивает на необходимости повторного голосования для определения судьбы Шотландии и требует от Лондона не чинить препятствий.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен

Reuters

© Russell Cheyne

«Учитывая результаты прошедших выборов, нет никакого демократического основания для того, чтобы Борис Джонсон или кто бы то ни было стремился лишить шотландцев права выбирать своё будущее», — заявила по итогам выборов Стёрджен.

По мнению первого министра Шотландии, любые попытки помешать организации референдума станут убедительной демонстрацией того, что «Великобритания — это не партнёрство равных и что удивительным образом Вестминстер более не воспринимает Великобританию как добровольный союз наций».

Предполагаемую дату проведения плебисцита о независимости Стёрджен пока не называет. Она считает разумным, что голосование должно состояться после окончательного завершения пандемии и вызванного ею экономического кризиса.

Как пишут британские СМИ, с учётом расстановки сил в новом составе Холируда по вопросу организации плебисцита, SNP, скорее всего, поддержат зелёные. Как следствие, у такой коалиции будет 72 голоса, то есть почти 56% от общего числа законодателей.

Противоречивая для Лондона ситуация сложилась и в Уэльсе, где позиции в сенедде укрепили лейбористы. Трудовая партия получила 30 мандатов. Её успех The Guardian объясняет поражением Партии независимости Соединённого Королевства (United Kingdom Independence Party, UKIP), завоевавшей семь мест в 2016 году, когда проводился референдум о брексите.

UKIP, которую ранее возглавлял Найджел Фарадж, известна тем, что придерживается правых взглядов и выступала за выход Великобритании из Евросоюза (1 января 2021 года Соединённое королевство официально перестало быть членом ЕС).

Правда, девальвация идей и популярности UKIP оказалась в определённой мере на руку и консерваторам — на выборах в валлийский парламент они смогли получить 16 мест.

Комментируя результаты голосования в сенедд, первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд призвал Джонсона «перезагрузить» отношения между Лондоном и автономными регионами, входящими в Соединённое Королевство.

По его словам, взаимодействие между парламентами Великобритании, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии должно осуществляться на более уважительной к суверенитету основе.

«Мне кажется, именно у такой Великобритании больше всего шансов выжить, поскольку это будет Великобритания, в которой люди хотят находиться по собственному желанию, а не по чьему-то указанию», — подчеркнул Дрейкфорд.

«Сыграть на опережение»

В комментарии RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули заявил, что Джонсон вынужден реагировать на не слишком благоприятные результаты выборов в автономиях. Головной болью британского премьера, как, впрочем, и всего центрального руководства Соединённого Королевства, остаётся деятельность SNP, говорит эксперт.

«На повестке дня вновь возникает проблема шотландского сепаратизма. И это, конечно, ключевое. После местных выборов Лондону будет тяжело помешать националистам провести второй референдум об отделении», — считает Тэвдой-Бурмули.

Политолог напомнил, что значительная часть шотландского общества не согласна с антиевропейскими итогами брексита. В связи с этим в Эдинбурге не считают релевантными неудачные для SNP результаты плебисцита 2014 года.

Сторонник независимости Шотландии

Reuters

© Russell Cheyne

«Джонсон рассчитывает сыграть на опережение, хотя конкретный прогноз дать сложно. В Великобритании давно обсуждается перспектива государственного переустройства по идеям «автономистов» — сторонников расширения прав регионов. Это то, что называется «деволюцией», передачей регионам новых полномочий от центральных властей», — рассуждает Тэвдой-Бурмули.

Как полагает эксперт, нынешние проблемы Лондона в отношениях с регионами продиктованы в первую очередь последствиями брексита. Так, помимо шотландского сепаратизма на повестке дня правительства Джонсона находится ситуация с обеспечением прозрачности границы между Северной Ирландией и входящей в ЕС независимой Ирландией.

Следствием этих проблем, как считают эксперты, стал успех на выборах в Северной Ирландии в феврале прошлого года радикальной партии «Шинн Фейн», получившей рекордное число депутатских мандатов — 37. Такой результат позволил сторонникам объединения с Ирландией превратиться во вторую по влиянию парламентскую силу.

Напомним, что официально Северная Ирландия осталась таможенной зоной ЕС. Такой статус зафиксирован в так называемом североирландском протоколе. Документ был заключён в 2020 году в рамках общей сделки между Великобританией и Брюсселем.

Несмотря на это, в начале апреля правительство Великобритании в одностороннем порядке изменило условия протокола, продлив льготный период в отношении поставок в Северную Ирландию части продуктовых товаров из других территорий Соединённого Королевства. Такая схема будет работать до 1 октября.

Отсутствие ясности в регулировании таможенного статуса Северной Ирландии может спровоцировать развитие ситуации «по непредсказуемому для Лондона сценарию», считает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Большим вопросом остаётся то, как на практике будет реализован североирландский протокол. На текущий момент для его выполнения нет ни административных, ни инфраструктурных решений. При этом националистические настроения в Северной Ирландии как и прежде сильны. Ситуация может в любой момент выйти из-под контроля», — пояснила Годованюк в интервью RT.

По мнению эксперта, последние годы в Соединённом Королевстве наблюдается рост популярности сепаратистских настроений. Для борьбы с ними политическими методами, как предполагает Годованюк, Лондону, скорее всего, придётся предоставить автономиям новые административные полномочия и финансовые привилегии.

«Видимо, на переговорах с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джонсон попытается договориться с ними, предложит некий план урегулирования проблем, чтобы сдержать сепаратистские тенденции. Для Джонсона политическое объединение регионов — одна из главных внутриполитических задач на сегодняшний день», — резюмировала Годованюк.