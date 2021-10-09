Консерваторы Эстонии обещают не трогать русские школы

Обучение эстонских и русских детей в общей школе – преступление, уверены в партии EKRE

Популярность консервативной партии EKRE в Эстонии растёт с каждой неделей, о чём свидетельствуют все проводимые в стране опросы. Так, согласно социологическому исследованию, проведённому компанией Norstat, за две недели рейтинг EKRE вырос на 3,3% и сегодня он равен 25,2%, это не только самый высокий показатель консервативной партии за последние три года, партия опережает все другие политические силы Эстонии.

В последнее время националистическая партия EKRE стала набирать популярность и среди русскоязычного населения страны. Это кажется странным, ведь ещё пару лет назад консерваторы не скрывали своей ненависти к русским, считая их «пятой колонной» Москвы.

Что же произошло за два года?

Эстонский политолог Эдуард Тинн объясняет это тем, что EKRE – единственная партия в Эстонии, предлагающая выйти из Евросоюза.

«Во-вторых, национал-консерваторы стоят за защиту семейных ценностей. Ну а в-третьих, они выступают против прибытия в маленькую Эстонию мигрантов из Африки и Азии, чтобы здесь не повторился тот кошмар, который уже происходит в Швеции. Нам в Эстонии такого не нужно, поскольку население здесь очень невелико, и наплыв мигрантов из стран с чуждой культурой просто выбьет нас из равновесия»,

– пояснил Тинн, добавив, что с этим согласно абсолютное большинство эстонцев.

Русских же партия консерваторов привлекает тем, что торжественно обещает – русскоязычное образование продолжит существовать в Эстонии, русские дети получат возможность учиться в своих русских школах, на которые никто не будет посягать. Причём, в EKRE честно признают – делать это они будут не из большой любви к русским, а чтобы защитить эстонское образование.

По словам председателя фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Таллинском горсобрании Марта Калласса, размещать эстонских и русских детей под крышей общей школы категорически неправильно и этого никогда не будет, если консерваторы придут к власти. Причина проста – даже если один русский ребёнок попадает в эстонский класс, через месяц все дети начинают говорить по-русски. Эстонские учителя признают – дело в разнице темпераментов. А если в классе будет несколько русских детей? С эстонским языком можно будет попрощаться уже лет через десять, считает Калласс.

«Я уже слышал о том, что русскоязычные родители решили забрать своего ребенка из эстонской школы, поскольку общение в этой школе в основном происходит на русском. Размещение эстонских и русских детей под крышей общей школы является настоящим преступлением. Сейчас мы защищаем в первую очередь эстонскую школу и не скрываем этого. Поэтому и обещаем русские школы не трогать»,

– уверяет Калласс, добавляя, что консерваторы, конечно, хотят, чтобы русские учили эстонский язык, но без радикальных мер.