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Консерватор раскрылся как "агент Кремля": Власти Британии заподозрили измену в своих рядах

14 февраля 2019, 01:54  •  53 • В мире
Недавно британская журналистка Изобель Кокерель опубликовала в издании Coda Story статью, в которой обвинила британского консерватора Джейкоба Рис-Могга в связи с Россией. Согласно публикации, власти Британии заподозрили измену в своих рядах. Так, по словам журналистки, в Twitter политика выросло число подписчиков, и это неспроста. Росту числа сторонников политика, возможно, способствовали "русские хакеры". К тому же, согласно её подозрениям, британец имеет косвенное отношение к российским компаниям, таким как Сбербанк, "Яндекс" и Mail.ru.
Британский политик неоднократно высказывался в поддержку "жёсткого брексита" в своём твиттере, за что подвергся критике со стороны главы одного британского аналитического агентства Адама Хага: "Интерес России явно состоит в том, чтобы дестабилизировать политическую обстановку в Великобритании на фоне брексита… Их главная цель - навести как можно больше беспорядка".
На прошлой неделе Рис-Могг выразил поддержку некоммерческой организации Turning Point UK (созвучно с Turning Point US - так называется консервативное молодёжное движение в США, члены которого осуждают либералов в том, что они навязывают свои либеральные идеи и агитируют молодёжь насильно принимать левую политическую позицию). Turning Point UK на прошлой неделе опубликовала видеообращение, в котором призывает молодых людей отказаться от либеральных идей: "Они хотят заставить вас молчать… Но их время истекло".
Изобель Кокерель отмечает, что акции фирмы Somerset Capital Management, одним из соучредителей которой является Рис-Могг, принадлежат таким российским гигантам, как Сбербанк, "Яндекс" и Mail.ru.
Журналистка утверждает, что в последнее время Рис-Могг стал подозрительно популярен в соцсетях. По её словам, "только за последний год влияние Рис-Могга в твиттере заметно возросло… Количество его подписчиков скакнуло с отметки в 100 тысяч до отметки в 233 тысячи", причиной чего, по мнению Кокерель, является связь Рис-Могга с российскими хакерами.

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