Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
Почему Владимир Зеленский решил отказаться от «водного шантажа» Москвы, и когда ...
Главная / Украина

Консенсус по Донбассу невозможен. Впереди война

18 февраля 2021, 10:40  •  174 • Украина

Конфликт в Донбассе в ближайшее время может разгореться с новой силой – Минские соглашения не выполняются и фактически уничтожены, а Украина не хочет идти на политическое урегулирование.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, Украина хочет заморозить конфликт, но сделать этого не удастся, потому что он не решен на уровне консенсуса, как, например, в Приднестровье.

«В дальнейшем нас ждет усиление экономического кризиса, долговая проблема очень серьезно стоит. В дальнейшем нас может ожидать эскалация на Донбассе, новая эскалация по дебальцевскому сценарию…

Мы видим, что «Минские соглашения» по большому счету разрушены сегодня. У сторон разные целеполагания. Украина пытается заморозить конфликт и готова демилитаризировать его – развести силы, разминировать, провести КПП, но никакого политического решения, никакой реинтеграции Донбасса. Россия показывает, что она вообще неготова замораживать конфликт, она настаивает именно на политическом урегулировании и возвращении Донбасса в состав Украины, как инструмента влияния на политическое, электоральное поле Украины.

Проблема этого конфликта в том, что Украина проиграла битву, но не проиграла войну, проблема в этом конфликте, что он не завершен. И поэтому приднестровский сценарий невозможен. Приднестровский сценарий – это консенсус сторон. Консенсус России и Молдовы в отношении прекращения конфликта. Консенсуса по Донбассу нет, поэтому он невозможен. Сегодня этот наш конфликт даже не карабахский сценарий – это что-то другое еще», – заявил Бортник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
17 февраля 2021, 17:15
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии фронта
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
17 февраля 2021, 21:50
Зеленский знатно обгадился перед дубайским эмиром, хвастаясь «чудом «Укроборонпрома»
18 февраля 2021, 08:50
«Все делается под одеялом». Быстряков о том, как Украина на самом деле относится к РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
12 февраля 2021, 16:00
Почему Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию: мнение политолога
11 февраля 2021, 22:35
Америка назвала условия для снятия санкций против России
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.