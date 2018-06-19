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Конкурс на пост главы Екатеринбурга пройдет 25 июля

19 июня 2018, 09:09  •  30 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Конкурс на пост главы Екатеринбурга состоится 25 июля, сообщили во вторник в пресс-службе гордумы.

"Депутаты назначили 25 июля датой проведения конкурса на пост главы города", - сказали в пресс-службе.

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