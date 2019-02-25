«Конкуренцию никто не отменяет»: что означают заявления США и Китая о прогрессе в торговых переговорах

В Китае заявили о значительном прогрессе в торговых переговорах с США. Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал новую сделку с КНР и отложил увеличение торговых пошлин, запланированное на 1 марта. На фоне этих новостей китайские биржи закрылись ростом более чем на 5% — максимальным с лета 2015 года. Эксперты считают, что Пекин не заинтересован в торговой войне и готов пойти на уступки, поскольку такой сценарий выгоднее дальнейшего противостояния.

Китай и США добились значительных успехов в ходе торговых переговоров в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции КНР, сообщает РИА Новости.

«Стороны достигли прогресса в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, сельского хозяйства», — говорится в сообщении ведомства.

Заявление о прогрессе сделано по итогам седьмого раунда китайско-американских консультаций на высоком уровне по торговым вопросам, который состоялся в Вашингтоне 21—24 февраля.

Ранее существенный прогресс в переговорах с китайской стороной отметил президент США Дональд Трамп. Он также анонсировал новую торговую сделку с Китаем, которую назвал взаимовыгодной.

«Китай потрясающий. Мы хотим заключить сделку, которая будет замечательной для обеих стран, и именно это мы и собираемся делать», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что если переговоры с Пекином будут идти хорошо, то в ближайшие недели появятся «очень большие новости». Однако он не уточнил, о чём именно идёт речь.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Пошлины отложены

Накануне американский президент заявил о решении отсрочить введение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 млрд, которое должно было состояться 1 марта 2019 года.

«Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем… Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя Китая Си Цзиньпина и достигнуть с ним новых договорённостей по торговле. Сроки возможной встречи двух лидеров Трамп не назвал.

На фоне решения Трампа отложить введение пошлин биржи Китая закрылись ростом более чем на 5%. Динамика индексов стала максимальной с лета 2015 года, отмечает РИА Новости.

Напомним, торговая война между США и Китаем началась в марте 2018 года, когда Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Тогда же стало известно, что торговый дефицит в отношениях с КНР достиг отметки $375 млрд.

Вслед за этим администрация Трампа обвинила китайскую сторону в краже американских технологий и интеллектуальной собственности и анонсировала ограничительные меры. Вашингтон установил тарифы в 25% на сталь и 10% на алюминий. Позднее 25%-ная ставка распространилась на импорт товаров из КНР на общую сумму $50 млрд.

Впоследствии США ввели ещё одну 10%-ную пошлину на товары из Китая на сумму $200 млрд. Этот тариф должен был вырасти до 25% с 1 января. Однако этот шаг откладывали уже дважды: в первый раз срок вступления в силу перенесли на 1 марта, во второй раз — по итогам текущих переговоров.

«Выгоднее, чем продолжение торговой войны»

Китай и США вполне могут договориться по сиюминутной ситуации, однако соглашения по стратегическим пунктам и будущему находятся под вопросом. Такую точку зрения в беседе с RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На мой взгляд, Китай заинтересован в том, чтобы отложить торговую войну с Соединёнными Штатами как можно дальше и готов в этой части на серьёзные уступки, в том числе на увеличение американского экспорта в Китай», — считает эксперт.

По мнению Брутера, если США удовлетворит рост экспорта при том, что Китай согласится вести переговоры по стратегическим вопросам, то текущий раунд торговой войны могут временно поставить на паузу.

«Я думаю, что если две крупнейшие экономики договариваются, то это затрагивает всех… Поэтому в целом окончание торговой войны, по крайней мере нынешнего её раунда, — положительный момент. Всё остальное откладывается. Никто не отменяет конкуренцию между Соединёнными Штатами и Китаем», — заключил эксперт.

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев напомнил, что Трамп неоднократно рассказывал в своих статьях и книгах по бизнесу о своей тактике заключения сделок. Она состоит в том, чтобы сначала совершить ряд неприятных для контрагента действий и повернуть ситуацию в свою пользу, отметил эксперт.

«То есть целью действий Трампа было не полное разрушение сотрудничества между США и Китаем, а заключение нового условного соглашения или новых рамок, в которых будет осуществляться торговля и которые будут выгодны американской стороне», — рассказал Матвейчев.

По мнению эксперта, Китаю нанесён определённый ущерб, однако торговая война в любом случае невыгодна Пекину.

«Были просто обозначены угрозы. Китай готов на невыгодные условия, потому что они всё равно выгоднее, чем продолжение торговой войны», — считает Матвейчев.