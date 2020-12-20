«Конкуренция, не всегда добросовестная»: в России ответили на критику вакцины от COVID-19 со стороны западных СМИ

Новости о российской вакцине от коронавируса были неоднозначно восприняты на Западе из-за конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Иностранные СМИ на протяжении последних месяцев регулярно публиковали материалы с критикой российского препарата, основываясь на косвенных свидетельствах или ничем не подкреплённых выводах. Эксперты отмечают, что в условиях пандемии COVID-19 вакцину превратили в геополитический инструмент. Кроме того, реализация таких препаратов выгодна с экономической точки зрения, поэтому Запад всеми способами пытается дискредитировать перспективную российскую разработку, предполагают аналитики.

Причиной негативного восприятия российской вакцины «Спутник V» на Западе стала конкуренция, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение по «Спутнику V», это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей. Если коротко ответить — всё очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — отметил Песков.

Он также добавил, что Россия «в целом на Западе не в моде».

«Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится. Всё это — конкуренция», — добавил Песков.

Ранее на всех стадиях процесса разработки российской вакцины от коронавируса многие западные СМИ пытались подвергнуть сомнению её эффективность и надёжность.

Такие издания, как The New York Times, Science Mag, Nature, CNN, с конца лета 2020 года регулярно выпускали информационные материалы, в которых подвергали сомнению эффективность вакцины.

Кроме того, многие издания продолжают критиковать и любые шаги по продвижению «Спутника V». Так, американская газета The Washington Post заявила, что официальный Twitter вакцины якобы используется для подрыва доверия к западным вакцинам.

В материале утверждается, что «Спутник V» якобы использует методы «российской пропаганды». В качестве примера приводится репост в Twitter российской вакцины новости американского телеканала CNBC о том, что граждане США не смогут требовать от фармкомпаний Pfizer и Moderna компенсаций, если от их вакцин будут нежелательные побочные эффекты.

При этом в следующем сообщении Twitter-аккаунта «Спутника V» был задан вопрос, как бы отреагировали западные СМИ, если бы российский препарат вызывал «сильные аллергические реакции или стал причиной четырёх случаев лицевого паралича на стороне инъекции».

Речь шла об инциденте, произошедшем на третьей стадии испытаний вакцины Pfizer — тогда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выявило четыре случая так называемого паралича Белла у испытуемых.

Несмотря на то, что эти данные были предоставлены американскими регуляторами и информация о таких случаях была растиражирована американскими же СМИ, The Washigton Post приводит это в качестве примера того, как «Спутник V» якобы подрывает доверие к своим западным конкурентам.

«Чрезвычайное обстоятельство»

Западные СМИ продолжили атаки и на сам российский препарат после того, как он начал поступать в центры для вакцинации. Так, информационное агентство Associated Press опубликовало материал, в котором утверждалось, что в других странах «Спутник V» якобы был встречен с меньшим энтузиазмом, чем его западные аналоги. В пример приводилось отсутствие очередей в клиниках из желающих сделать прививку, а также скептическое отношение к вакцине из-за того, что её якобы слишком поспешно вывели на рынок.

В свою очередь, агентство Bloomberg в качестве примера того, почему российской вакцине не стоит доверять, привело слова Владимира Путина о том, что он пока ещё не сделал прививку. Напомним, что во время ежегодной пресс-конференции президент РФ напомнил, что до его возрастной группы вакцина от коронавируса «ещё не добралась», но он обязательно сделает прививку, «как только это станет возможно». При этом Владимир Путин назвал препарат «Спутник V» безопасным и эффективным.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, в ситуации с кампанией против российской вакцины присутствует сразу несколько факторов, и в первую очередь это экономическая и геополитическая конкуренция, что и приводит к иррациональной негативной реакции со стороны Запада в отношении «Спутник V».

«В условиях масштабной пандемии, которая стала самым серьёзным вызовом для человечества за последние десятилетия, создание вакцины сродни соревнованию в космосе или разработке ядерного оружия. В этом смысле на Западе рассматривали изобретение Россией вакцины как чрезвычайное обстоятельство, серьёзный момент конкурентного преимущества, который нужно дискредитировать всеми способами», — пояснил политолог.

В сложившейся ситуации распространение вакцины — это фактически передел мирового рынка, который подразумевает большую экономическую выгоду, поскольку все страны мира в той или иной степени будут вакцинировать своё население, напомнил он.

«Для Запада наличие российской вакцины, которую Москва готова реализовать по цене, значительно уступающей стоимости иностранных вакцин, является серьёзным ударом по дивидендам, которые намеревались получить Европа и США от продажи собственных препаратов», — подчеркнул Шаповалов.

В разговоре с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев подчеркнул, что в сегодняшних реалиях вакцина от COVID-19 наряду с нефтью, газом, оружием становится «политическим товаром», поскольку эпидемия затронула миллионы людей.

«Западные СМИ называют продвижение российской вакцины политическим манёвром, потому что хотят продвигать собственные разработки», — подчеркнул политолог.

Андрей Суздальцев также предположил, что западные страны и местные СМИ могут продолжить свою дискредитационную кампанию и после того, как в России начнётся масштабная вакцинация.

«Впоследствии на Западе будут отрицать эффективность российской вакцины, подвергать её сомнению и пойдут ради этого на любые фейки», — спрогнозировал Суздальцев.