Конкуренция на востоке: конгрессу предложили изучить влияние «Силы Сибири» на политику США

Аналитики американского конгресса рекомендовали изучить последствия для США от энергетического сотрудничества России и Китая и ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири». В документе, с которым ознакомился RT, говорится, что тесное взаимодействие Москвы и Пекина может привести к снижению экспорта американского сжиженного природного газа. По мнению американских специалистов, в настоящий момент Вашингтон сконцентрирован на противостоянии «Северному потоку — 2», а не на поставках российского топлива в Китай. Опрошенные RT эксперты считают, что КНР — крупнейший потребитель энергоресурсов и важный импортёр для Вашингтона, в связи с чем в США опасаются потерять этот рынок.

Исследовательская служба конгресса США подготовила для законодательного органа доклад об эксплуатации газопровода «Сила Сибири», который доставляет газ из России в Китай. Аналитики предложили конгрессменам рассмотреть вопрос о том, как энергетическое соглашение между Москвой и Пекином может повлиять на внешнюю политику и безопасность Соединённых Штатов.

Российско-китайское сотрудничество, необходимое для функционирования газопровода, «не сулит ничего хорошего как США в целом, так и их отношениям с каждой из стран», говорится в документе, с которым ознакомился RT.

При этом авторы доклада указывают, что дальнейшее взаимодействие РФ и КНР в сфере энергетики может привести к потерям экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ).

«Хотя газопровод «Сила Сибири» не вызывает у Соединённых Штатов большой обеспокоенности, более крупное соглашение между Россией и Китаем может положить начало новым рыночным тенденциям и в будущем сулить США убытки в сфере экспорта СПГ», — считают в исследовательской службе.

Американские специалисты напоминают, что к 2025 году, когда газопровод заработает на полную мощность, «Сила Сибири» будет поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа в год. Это составит 13% от всего спроса Китая в 2018 году. Таким образом, через пять лет Пекин станет вторым крупнейшим закупщиком российского топлива после Германии.

В докладе подчёркивается, что, по мнению некоторых экспертов, газопровод должен был стать сигналом для Вашингтона.

«Если говорить о России, запуск газопровода показал, что ни США, ни Европа не смогут помешать РФ преследовать свои интересы. В случае с Китаем время введения газопровода в эксплуатацию показало, что американский СПГ перестал быть серьёзным мотивирующим фактором в торговом споре», — пишут сотрудники службы.

В Штатах рассматривают Москву как конкурента в энергосфере, пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ, американист Юрий Рогулёв. В данном случае речь идёт о борьбе за китайский рынок. КНР потребляет огромное количество энергоресурсов, именно поэтому американская сторона опасается потерять такого импортёра.

«США из крупнейшего потребителя энергоресурсов превратились в крупнейшего экспортёра. И поэтому, как это ни парадоксально, они оказались зависимы от состояния энергетического рынка и от цен на топливо. Поэтому они ощущают конкуренцию со стороны России», — добавил Рогулёв.

Беспрецедентный проект

Запуск газопровода «Сила Сибири» состоялся в декабре 2019 года. Контракт на поставку топлива по нему в Китай рассчитан на 30 лет. Как ожидается, за это время будет доставлено свыше 1 трлн кубометров газа. Первые полгода прокачка будет проходить в пусконаладочном режиме, а на полную мощность «Сила Сибири» заработает к 2025 году.

Газопровод является совместным проектом «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Его протяжённость только по территории России составляет около 3 тыс. км. «Сила Сибири» начинается с Ковыктинского газового месторождения, далее проходит Чаяндинское и Амурский газоперерабатывающий завод, а затем пересекает китайский рубеж.

По словам президента РФ Владимира Путина, «Сила Сибири» — беспрецедентный по масштабу высокотехнологичный проект.

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задачи доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд», — сказал Путин.

Китайская сторона, в свою очередь, также считает проект стратегически важным. Так, замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что сделка с Россией станет новым стимулом для практической кооперации двух стран.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стоит отметить, что в марте Владимир Путин одобрил подготовку к строительству ещё одного газопровода в Китай — «Сила Сибири — 2». Предполагается, что магистраль пройдёт от месторождений Западной Сибири через Монголию. По данным главы «Газпрома» Алексея Миллера, объём поставок может составить до 50 млрд кубометров газа в год.

Игра не по правилам

Между тем в Исследовательской службе конгресса отметили, что администрация президента США Дональда Трампа не уделяет должного внимания экспорту российского газа в Китай. Власти в основном сфокусированы на зависимости Европы от топлива из РФ.

«Администрация Трампа концентрируется на двух направлениях: наращивание экспорта американского СПГ в Европу и препятствование строительству газопровода «Северный поток — 2», который Россия прокладывает для увеличения потенциала поставок природного газа напрямую в Европу через Германию (в обход Украины)», — сообщается в докладе.

Напомним, в последнее время Вашингтон приложил немало усилий, чтобы попытаться остановить реализацию «Северного потока — 2». Так, 21 декабря прошлого года Трамп ввёл санкции против проекта. В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов трубопровода, остановила свою работу и отказалась возвращаться к строительству.

Помешать постройке намерены и некоторые союзники Соединённых Штатов. К примеру, в апреле заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что его страна может наложить арест на активы газопровода. «Приложить максимум усилий», чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», обещали также на Украине.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

© Stefan Sauer / dpa / AFP

Комментируя действия США, глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что задача санкций — обеспечить конкурентные преимущества американскому СПГ, который стоит намного дороже российского топлива. Президент убеждён, что Вашингтон хочет «обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе».

Однако, несмотря на давление, работы по завершению магистрали продолжаются. В марте оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG сообщила, что имеет для этого все необходимые финансовые средства. В выполнении проекта не сомневается и министр энергетики России Александр Новак.

«Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — заявил он.

США используют в отношении «Северного потока — 2» методы недобросовестной конкуренции, прибегая к шантажу и давлению, считает американист Юрий Рогулёв.

«Вашингтон уверяет, что проект усилит зависимость Европы от России, будет способствовать её заработкам, а американцы якобы радеют за интересы ЕС. Они пользуются тем, что среди европейских стран нет единства по поводу газопровода», — сказал он.

Политолог Сергей Судаков, в свою очередь, не исключил, что США могут попытаться применить похожие инструменты и в отношении «Силы Сибири».

«США никогда не будут играть по правилам. Можно сколько угодно говорить о том, что есть международное право, порядочность, есть границы, которые нельзя переходить, но в Америке их не существует. США живут по принципу классической империи — «цель оправдывает средства». Полагаю, они могут вводить ряд ограничений на китайские компании, которые будут получать энергию из «Силы Сибири». Это будет сделано для того, чтобы предложить Китаю свой дорогой сжиженный газ», — заключил он.