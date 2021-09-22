Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком президента Украины

На Украине только два политика имеют положительный рейтинг. Конкурента Владимира Зеленского выдавливают, чтобы не дать ему ни единого шанса. Политолог Владимир Корнилов прояснил ситуацию со вторым сроком нынешнего президента Украины.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков – единственный политик, кроме Владимира Зеленского, кто имеет положительный рейтинг. Однако Разумков открыто мешает продвигать президенту и его команде ключевые инициативы, считает советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Он уверен: Разумков работает в интересах определённых лиц, но претензий уголовного плана к нему нет. Есть только "фундаментальные разногласия" между ним и всей остальной партией "Слуга народа". Такую позицию Подоляк высказал в интервью изданию "Главком".

Политолог Владимир Корнилов считает, что президент Украины "давно тяготится нахождением Разумкова в кресле спикера Верховной рады". Он напомнил: именно из-за этого человека не были принятые некоторые важные для украинского лидера законопроекты. Кроме того, Разумков далеко не все свои шаги согласовывает с офисом Зеленского.

По мнению Корнилова, Зеленский не желает вступать в конфликт с членом своей же партии, поэтому подталкивает Разумкова к отставке. Но дело не только в возможном конфликте.

Разумков, по сути, является конкурентом Зеленского, который способен оттянуть голоса "умеренной" части избирателей Украины.

"Зеленского и его команду явно беспокоит тот факт, что Разумков является единственным, кроме самого Зеленского, носителем положительного рейтинга. Это действительно беспокоит офис президента, который уже работает над вторым сроком Зеленского", - подметил политолог в эфире радио Sputnik.

Напоним, в ходе своей предвыборной кампании Зеленский неоднократно заявлял, что идёт только на один срок, чтобы потом передать Украину "в руки нового поколения". После избрания его президентом ему не раз задавали вопрос, будет ли он баллотироваться во второй раз, но украинский лидер всё время уходит от ответа.