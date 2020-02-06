Конкретных сроков нет: Кириенко рассказал о ходе работы над поправками в Конституцию

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко сообщил о том, что на сегодняшний день каких-либо конкретных сроков по обсуждению рабочей группой поправок в Конституцию России нет. Дискуссия будет продолжена.

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых - социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции упоминание о вере в Бога.

"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.

Предложения поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.

Все поправки замглавы ВРНС Константина Малофеева представлены в списке чуть ниже.