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Конкретных сроков нет: Кириенко рассказал о ходе работы над поправками в Конституцию
06 февраля 2020, 21:09 • 13 • Политика
На данный момент каких-либо конкретных сроков по обсуждению рабочей группой поправок в Конституцию нет. Об этом сообщил Сергей Кириенко.
Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко сообщил о том, что на сегодняшний день каких-либо конкретных сроков по обсуждению рабочей группой поправок в Конституцию России нет. Дискуссия будет продолжена.
Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых - социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции упоминание о вере в Бога.
"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.
Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.
Предложения поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.
Все поправки замглавы ВРНС Константина Малофеева представлены в списке чуть ниже.
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