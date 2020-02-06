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Конкретных сроков нет: Кириенко рассказал о ходе работы над поправками в Конституцию

06 февраля 2020, 21:09  •  13 • Политика
На данный момент каких-либо конкретных сроков по обсуждению рабочей группой поправок в Конституцию нет. Об этом сообщил Сергей Кириенко.
Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко сообщил о том, что на сегодняшний день каких-либо конкретных сроков по обсуждению рабочей группой поправок в Конституцию России нет. Дискуссия будет продолжена.
Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых - социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции упоминание о вере в Бога.
"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.
Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.
Предложения поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.
Все поправки замглавы ВРНС Константина Малофеева представлены в списке чуть ниже.
  • Упомянуть о традиционных нравственных ценностях.
  • Прописать слово "русский" - хотя бы в виде "русского языка".
  • Заявить о единой культуре - едином языке, единых нормах морали, единых культурно-ценностных понятиях.
  • Подчеркнуть, что под семьёй понимается союз мужчины и женщины.
  • Главным в семье являются дети, поэтому обязательно стоит заявить про многодетность и приумножение населения.
  • Акцентировать внимание на том, что воспитание молодого поколения является обязанностью государства.
  • Обязательно написать о вере в Бога, добро и справедливость.
  • Выделить то, что Россия является историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской Империи.

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