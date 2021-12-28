Конкретней, без абстракций. Русские готовят США к чёткой беседе

Переговоры России с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, а пока наши оппоненты рассуждают на абстрактные темы, хотя круг вопросов Россия уже очертила.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что Москва передала Вашингтону собственные соображения касаемо гарантий безопасности. Однако пока наши американские партнёры говорят лишь о неких абстракциях, Россия же ждёт конкретики.

Интересно, что Россия и США уже достигли договорённостей по срокам переговоров. Ожидается, что 10 января консультации пройдут по линии Москвы и Вашингтона. А 12 января русские будут беседовать с представителями НАТО. Спустя день назначена ещё и встреча Москвы с ОБСЕ. Однако сейчас, как отметил Сергей Рябков, "мы видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями". Но что такое упомянутый контроль над вооружениями? Это и есть та самая абстракция. Но нам бы хотелось говорить о приведённых в требовании пунктах.

В беседе с РИА Новости Сергей Рябков ещё раз напомнил, что конкретные проекты Россией уже представлены:

Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить, - поставил точку дипломат.

США - главный наш переговорщик

О поведении наших так называемых партнёров говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне министр рассказал об ожиданиях России в этой связи, отвечая на вопрос Соловьёва о смене риторики МИД страны. Ведь требования были восприняты как нечто непривычное. Лавров подчеркнул, что мы просто очерчиваем свои "красные линии". И теперь "главное, чтобы не было болтовни":

Чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, чем он умеет заниматься. Важно, чтобы был результат, причём в какой-то определённый промежуток времени. И мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнёт что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет, нам не нужны.

США в этой связи - главный наш переговорщик, добавил министр.