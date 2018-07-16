«Конкретики было много»: о чём говорили Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки

В столице Финляндии прошла встреча президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп впервые побеседовали тет-а-тет, обсудив широкий круг вопросов — ситуацию в Сирии и на Украине, будущее проекта «Северный поток — 2», обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы и другие болевые точки. Главы обеих стран заявили о полезности прошедшей встречи и целесообразности дальнейших. Политологи отмечают, что результаты переговоров в Финляндии внушают осторожный оптимизм, хотя влиятельные силы внутри США продолжат противодействовать любому сближению Москвы и Вашингтона. Как изменятся отношения двух держав после исторического саммита, выяснял RT.

Более двух часов вместо запланированных полутора продолжались переговоры с глазу на глаз между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Хельсинки. Лидеры двух стран общались в таком формате в первый раз. Ранее — на саммите G20 в Германии в июле прошлого года они обсуждали сложные вопросы международной повестки в присутствии глав своих дипломатических ведомств, а встреча на форуме АТЭС во Вьетнаме в ноябре вообще прошла «на ногах» — во время прогулки с другими мировыми лидерами.

«Успешные и полезные»

В целом российско-американский саммит, включая ту его часть, когда к двум лидерам присоединились члены делегаций, продлился более четырёх часов, после чего Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к журналистам.

«Переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными», — заявил, открывая пресс-конференцию, президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что, хотя отношения двух стран «переживают сложный период», однако это не вызвано «объективными причинами».

«Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось четыре часа назад», — отметил в свою очередь президент Дональд Трамп.

Американский лидер добавил, что «сегодняшняя встреча — это только начало длительного процесса».

«Мы хотим дружбы, сотрудничества и мира. Думаю, что могу сказать это не только от имени Америки, но и от имени России», — подчеркнул американский лидер.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло в беседе с RT отметил, что оба президента вышли к репортёрам с таким настроем, который указывает на достижение взаимопонимания.

«Перед тем как перейти к встрече тет-а-тет, Трамп очень сильно нервничал, это было видно по его поведению. Но потом оба президента вышли уверенно — как старые друзья. И на брифинге они друг друга поддерживали», — сказал эксперт.

Решение о проведении российско-американского саммита на высшем уровне именно в Финляндии было принято после того, как 27 июня Москву посетил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Ранее в качестве места возможной встречи двух лидеров обсуждались и другие города, в частности Вена и даже Белград.

И Владимир Путин, и Дональд Трамп перед исторической встречей в Хельсинки провели интенсивную дипломатическую подготовку. Так, американский президент в преддверии встречи с Путиным посетил саммит НАТО в Брюсселе 11—12 июля и нанёс визит в Великобританию. Накануне переговоров с российским лидером, как сообщает Reuters, Трамп обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом «Россию и Сирию».

Российский президент в свою очередь, как хозяин чемпионата мира по футболу, успел пообщаться более чем с десятью иностранными лидерами, прибывшими на спортивный праздник, среди которых были премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Палестины Махмуд Аббас, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, 12 июля российский лидер принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво Али Акбара Велаяти — советника верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, вручившего российскому лидеру послание иранского руководства. Предварял встречу американского и российского президентов в Финляндии и состоявшийся в конце июня визит группы американских сенаторов в Россию.

16 июля одновременно с переговорами президентов России и США в Хельсинки состоялась и встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Майклом Помпео.

«Мяч на стороне США»

Как и ожидалось, значительное внимание на российско-американском саммите в Хельсинки было уделено вопросам международной безопасности. В частности, и Владимир Путин, и Дональд Трамп высказались по поводу ситуации в Сирии. Накануне сирийская армия взяла под свой контроль ещё несколько населённых пунктов на юге страны в провинции Дараа, контролировавшихся боевиками вооружённой оппозиции, и продвинулась к оккупированным Израилем Голанским высотам.

Владимир Путин подчеркнул, что на переговорах с Трампом особое внимание уделялось в этой связи обеспечению безопасности Израиля.

«После завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии в так называемой «южной зоне» ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года по разъединению израильских и сирийских войск», — отметил российский президент.

О важности обеспечения безопасности Израиля говорил и президент Трамп.

Военнослужащие армии США в Сирии

Reuters

Президенты отметили, что, несмотря на противоречия в Сирии, военные обоих государств умеют находить общий язык.

«Складывалось впечатление, что о чём-то президенты по Сирии договорились, просто не выносили этого на публичное обсуждение», — отмечает Манойло.

Отвечая на вопрос корреспондента RT, на чьей стороне мяч в переговорах по Сирии, российский президент передал Дональду Трампу официальный символ ЧМ-2018.

«Теперь мяч на его стороне. Тем более что США будут проводить чемпионат мира в 2026 году», — сказал Путин.

Не обошли вниманием лидеры, как подчеркнул Путин, и обстановку на юго-востоке Украины.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договорённостей. Соединённые Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — подчеркнул российский президент.

Вопросы стратегической стабильности также были вынесены на повестку дня. О желании обсудить с Россией ядерные потенциалы двух стран Дональд Трамп сообщил, встречаясь с Владимиром Путиным ещё до начала закрытой части переговоров. В свою очередь Путин заявил по их завершении, что российская сторона передала американской свои предложения по вопросам стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения.

«Практические шаги»

На пресс-конференции выяснилось, что затрагивали оба лидера и вопрос строительства газопровода «Северный поток—2», против чего выступают США. Дональд Трамп подчеркнул, что речь идёт о конкуренции между двумя странами.

«Я считаю, мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе», — заявил американский президент.

Погрузка труб в порту Мукран в Германии

© nord-stream2.com/

Однако Владимир Путин предложил российским и американским производителям газа сотрудничать в области ценообразования. Также, по его словам, возможно и продление транзита через Украину, если «Нафтогаз» и «Газпром» урегулируют спор в Стокгольмском арбитражном суде.

Российский президент отметил возможность цивилизованного решения ещё одной острой проблемы. Львиная доля вопросов обоим президентам была посвящена предполагаемому вмешательству России в выборы в Соединённых Штатах в 2016-м году. По словам Владимира Путина, наша страна готова в рамках двустороннего договора о правовой помощи по уголовным делам допросить 12 россиян, которых накануне Минюст США обвинил во вмешательстве в президентские выборы, и даже пустить на эти допросы американских следователей.

Однако для этого Соединённые Штаты должны сделать ответный жест — допросить сотрудников спецслужб США, помогавших экс-главе Hermitage Capital Уильяму Браудеру совершать незаконные сделки, в результате которых России был нанесён ущерб.

«Конкретики в этих переговорах оказалось очень много, — заявил в интервью RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. — По всем острым вопросам были озвучены практические шаги, это и Сирия, и антитеррор, и «Северный поток-2», и ядерное разоружение, и даже по вопросам сотрудничества в области науки и культуры».

Судя по заявлениям обоих лидеров до и после переговоров, на саммите также были затронуты отношения обоих государств стран с Китаем, вопросы торговли и обороны, северокорейская ядерная программа, отношения с Ираном и борьба с международным терроризмом. Также Владимир Путин особо подчеркнул, что президенты придерживаются противоположных позиций по поводу статуса Крыма.

«Болото вашингтонской бюрократии»

Как отмечают эксперты, политические противники Дональда Трампа очень «опасались» саммита в Хельсинки. Накануне переговоров Трампа и Путина руководство Демократической партии потребовало от президента отменить встречу. Не скрывающий своих антипатий к действующему президенту США, телеканал CNN отметил, что тот и не собирался «давать отпор» российскому лидеру. В свою очередь экс-директор ЦРУ Джон Бреннан по завершении саммита в своём Twitter обвинил Трампа в предательстве.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) 16 июля 2018 г.

«Ощущается паника, — отметил в эфире телеканала RT член Сената штата Вирджиния от Республиканской партии Ричард Блэк. — Они боялись, что он заключит какие-то соглашения — возможно не публично, но в личной беседе. В мейнстримных СМИ и «глубинном государстве» сейчас паника. Путин, безусловно, поделится с президентом Трампом информацией, о которой тот точно никогда не слышал от своих советников по национальной безопасности».

Схожую позицию разделяет и Андрей Манойло — по его словам, противники Трампа опасаются, что тот наладит прямые каналы коммуникации с российским президентом и влияние советников и бюрократов на политику уменьшится.

«Я бы сказал, что саммит Дональда Трампа и Владимира Путина — самая важная встреча между представителями двух этих стран со времён, когда советские и американские солдаты жали друг другу руки на Эльбе, разделив перед этим силы фашистской Германии на две части, — заявил в эфире RT в свою очередь политический обозреватель Джон Боснич. — В международных отношениях наступает совершенно новая эра, для описания которой лучше всего подойдёт такой термин, как «новый трилатерализм».

По словам политолога, речь идёт о мире, где главенствуют Россия, США и Китай.

Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки

Reuters

© © Leonhard Foeger

При этом Эдуард Лозанский призывает к осторожному оптимизму. Значительная часть приближённых Трампа и сотрудники его администрации пока не разделяют его стремления поладить с Россией и сохраняют серьёзное влияние на политику Соединённых Штатов.

«Многое зависит, сумеет ли президент провести необходимое обновление кадров, — считает эксперт. — Успех отношений с Россией зависит от того, сможет ли он осушить болото вашингтонской бюрократии».