Коньки из лепестков роз: Щербакова победила на Олимпиаде в Пекине • 170 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости Пока грандиозный допинг-скандал вокруг сильнейшей фигуристки планеты — Камилы Валиевой — обрастал новыми детективными подробностями о том, что запрещенный препарат триметазидин, вероятно, попал в организм спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, на Олимпиаде в соревнованиях по фигурному катанию среди женщин-одиночниц наступила долгожданная кульминация. Сегодня на пекинской ледовой арене Capital Indoor Stadium в произвольных программах определялось, кто станет новой олимпийской чемпионкой, великим спортивным достижением которой будут гордиться не только ее ближайшие родственники, но и вся страна. © РИА Новости / Александр Вильф Олимпийский спортивный комплекс Capital Indoor Stadium в Пекине Крадущийся тигр, затаившийся дракон Предварительное лидерство на Олимпиаде после коротких программ захватила Камила Валиева (82,16), следом за ней расположилась еще одна россиянка Анна Щербакова (80,20), третьей стала японка Каори Сакамото (79,84). Русская Ракета — Александра Трусова — показала четвертый результат (74,60). © РИА Новости / Григорий Сысоев / Александр Вильф Камила Валиева, Анна Щербакова, Каори Сакамото, Александра Трусова Перед выступлением в произвольных программах шести сильнейших фигуристок верхнюю строчку в итоговой таблице удерживала задорная американка Алиса Лю, которая в самом начале своего выступления первой из одиночниц в этот вечер решилась на покорение ультра-си элемента. Тройной аксель получился у Алисы с чистым выездом, но судьи обнаружили в нем серьезный недокрут (более 180 градусов), и, набрав итоговую сумму 208,95 балла, американка на Олимпиаде в результате оказалась на седьмом месте. © РИА Новости / Григорий Сысоев Алиса Лю (США) выступает в произвольной программе женского одиночного катания Настоящие же ледовые баталии в погоне за медалями Олимпиады начались с того момента, когда на лед вышла Ён Ю, занимавшая после коротких программ шестое место с результатом 70,34, который теоретически позволял ей бороться за бронзу. Корянка еще в короткой программе, выполнив тройной аксель, дала понять, что на этой Олимпиаде она является чуть ли не крадущимся тигром из азиатской мифологии, готовым в любой момент совершить мощный рывок в сторону пьедестала. © РИА Новости / Григорий Сысоев Ён Ю (Республика Корея) выступает в произвольной программе женского одиночного катания И он не заставил себя долго ждать: Ён Ю в самом начале своей произвольной программы чисто исполнила сложнейший тройной аксель. Судьи вновь, как и в случае с Алисой Лю, зафиксировали в этом элементе недокрут (но уже не такой сильный) и в итоге оценили выступление кореянки на солидные 142,75 балла. Набрав за два соревновательных дня 213,09 балла, корейская "тигрица" смогла "прокрасться" на достойное шестое место олимпийского турнира. Выступавшая следом за Ён Ю японка Вакаби Хигуди (показавшая в коротких программах пятый результат) появилась на льду пекинской арены в золотистом наряде и под вдохновляющую на подвиги музыку из мультфильма "Король Лев" мощно стартовала все с того же (но уже действительно идеального) тройного акселя. © РИА Новости / Александр Вильф Вакаба Хигути (Япония) выступает в произвольной программе женского одиночного катания Правда, после чисто исполненного ультра-си японка неожиданно рухнула на втором прыжке каскада "тройной лутц плюс тройной тулуп". Эта ошибка сказалась на оценке за произвольную программу (шестой результат дня), но никак не повлияла на итоговое положение Хигути: с общим результатом 214,44 балла она так и осталась на пятом месте. Еще одна японка, Каори Сакамото, протиснувшаяся сквозь стройные ряды россиянок на третье место после коротких программ, сегодня была вновь безупречна. © РИА Новости / Григорий Сысоев Каори Сакамото (Япония) выступает в произвольной программе женского одиночного катания Песня из документального фильма "Женщины", под которую фигуристка выступала в произвольной программе, с не самым духоподъемным названием "У меня больше нет сил бороться", как будто, наоборот, придала ей дополнительных сил. Словно затаившийся дракон, Сакамото прагматично рассчитывала на потерю нашими фигуристками состязательной бдительности, чтобы затем уверенно начать атаку на место в призерах Олимпиады. И что удивительно, а для некоторых — трагично, японка добилась своего: лишь на тройном лутце судьи поставили фигуристке из Страны восходящего солнца "неясное ребро", но больше в ее протоколе никаких замечаний не обнаружилось. Более того, Каори получила сегодня одни из самых высоких баллов за компоненты (74,39), уступив по этому показателю лишь будущей олимпийской чемпионке. С результатом 153,29 за произвольную и с общей суммой 233,13 балла — Каори Сакамото, прожигая своим огненным прокатом дорогу к пьедесталу, сотворила настоящую сенсацию, добравшись до олимпийской бронзы, на которую, скорее всего, она даже и не рассчитывала. Что тут можно добавить: катаясь под песню о потере сил бороться, Каори неожиданно нашла в себе достаточное количество энергии для завоевания медали Олимпиады, подтвердив тем самым ироничную аксиому, что женщины — крайне непредсказуемые и коварные создания. Но это был лишь легкий фигурнокатательный аперитив перед главным блюдом в соревнованиях одиночниц на олимпийской арене Пекина. Александра Трусова: модный приговор Первой из россиянок, кому посчастливилось прочувствовать на себе всю значимость и головокружительную мощь исторического момента — когда выходишь катать произвольную программу, к которой готовилась практически всю свою сознательную жизнь, — стала Александра Трусова. Геополитические учения прошли успешно © РИА Новости / Григорий Сысоев Российская спортсменка Александра Трусова выступает в произвольной программе женского одиночного катания Огненно-рыжая фигуристка в образе диснеевского эпатажного дизайнера Круэллы по традиции начала свое выступление с главных козырей — прыжков уровня ультра-си. После первых же чистейших четверных флипа и сальхова стало понятно, что Александра сегодня готова вынести суровый модный приговор всем своим соперницам, которые лишь позволили себе допустить мысль о том, что они смогут составить Трусовой-Круэлле конкуренцию на ледовом подиуме. Пять четверных прыжков, реальность которых Саша подтвердила еще на сентябрьских контрольных прокатах в Челябинске как самую желанную и уникальную коллекцию, наконец-то добрались и до главного бутика фигурного катания. © РИА Новости / Александр Вильф Российская спортсменка Александра Трусова выступает в произвольной программе женского одиночного катания К четверному флипу и сальхову наша фешен-дива Круэлла добавила еще и четверной тулуп, а затем шлифанула этот сумасшедший набор двумя самыми "дорогими" — четверными — лутцами, один из которых был в каскаде с тройным тулупом! Такую фантастическую коллекцию из ультра-си элементов, показанную Трусовой, подделать в Китае уже точно никто не сможет. Хоть в судейском протоколе Саши и обнаружились мелкие придирки к ее прыжковому комплекту, но даже с ними Трусова за технику получила невероятные 106 баллов. После выступления Саши Трусовой и японки Каори Сакамото на льду пекинской арены появилась предпоследняя участница соревнований — Анна Щербакова в образе булгаковской Маргариты. © РИА Новости / Александр Вильф Российская спортсменка Анна Щербакова выступает в произвольной программе женского одиночного катания Настал момент, сравнимый с апофеозом приключений Маргариты в знаменитом романе Булгакова: Анна появилась на балу, чтобы сыграть в нем главную роль — роль королевы. Еще перед началом коротких программ стало известно, что у Щербаковой пришел в негодность фигурный ботинок, и ей срочно пришлось раскатывать новые коньки. Что ж, перед мистическим балом Маргарите тоже изготавливали новые туфли: из лепестков бледной розы с золотыми пряжками. И в какой-то момент проката Анны показалось, что именно в них она сегодня и выступала. Первые элементы в исполнении Щербаковой — настоящий волшебный ультравихрь: два четверных флипа, один из которых в каскаде. Но даже после таких рискованных прыжков Анна и не думала останавливаться: в середине программы она исполняет сложнейший каскад "тройной лутц плюс тройной риттбергер", который как бриллиант окантовывается другими идеально исполненными элементами, безупречной хореографией и тончайшим артистизмом. В этот момент становится понятно: перед всем миром разворачивается уникальное, сказочное танцевальное пиршество, в центре которого обуреваемая мистическими соблазнами парит буквально надо льдом настоящая королева олимпийского бала, от магнетизма, красоты и таланта которой невозможно отвести взгляд. Завораживающее зрелище! © РИА Новости / Григорий Сысоев Российская спортсменка Анна Щербакова выступает в произвольной программе женского одиночного катания Сверкая новыми белоснежными коньками, как Маргарита туфлями из лепестков роз, Щербакова феерично закончила свою произвольную программу, победно вскинув руки: в самый нужный момент, пройдя в текущем сезоне тяжелейший путь из травм и частичной потери формы, она вновь продемонстрировала свой уникальный, чемпионский характер, который помог ей победить на главном турнире в ее карьере. Судьи, как будто находясь под гипнозом от увиденного волшебства, торжественно вручили нашей счастливой Маргарите свой протокол, словно это несгораемая рукопись Мастера, открыв который, Анна обнаружила оценку за свою произвольную программу — 175,75 балла, что стало ее новым личным рекордом. © The International Skating Union Судейский протокол Анны Щербаковой за произвольную программу В итоге Щербакова уступила-таки по технике Трусовой шесть баллов, но зато на пять баллов обыграла ее в оценке за компоненты. Добавьте к этому шесть баллов превосходства Анны над Александрой в коротких программах — и с общим результатом 255,95 Щербакова взлетает на вершину Олимпа, с которого уже больше не спустится никогда. Анна Щербакова — олимпийская чемпионка! Браво! Вот и настал тот решающий момент, от которого атмосфера на пекинской арене Capital Indoor Stadium накалилась настолько, что ею можно было растопить не только олимпийский каток, но и все айсберги и ледники планеты. Под нескончаемый рев трибун, щелканье тысяч фотокамер и взор миллионов болельщиков в центр этого огнедышащего вулкана страстей выпорхнула она — сильнейшая фигуристка планеты Камила Валиева, чтобы под нагнетающий ритм "Болеро" исполнить свою произвольную программу. © РИА Новости / Григорий Сысоев Камила Валиева выступает в произвольной программе женского одиночного катания Камила начала свой путь за такой, казалось, уже близкой победой на Олимпиаде, дорогу к которой ей все эти дни старательно пытались перекрыть отвратительные по своему цинизму заявления чиновников МОК, с наисложнейших ультра-си элементов. Но в этот раз дойти до конца нашей уникальной фигуристке все-таки не удалось: Камила упала на втором прыжке в каскаде "четверной тулуп плюс тройной сальхов", и также падением завершился ее четверной тулуп. В целом из семи прыжковых элементов Валиевой удалось чисто выполнить только два — настоящая драма для фигуристки, которая весь сезон обновляла мировые рекорды, до которых никто не дотянется еще очень долгие годы. Весь кошмар последних дней, издевательство спортивных чиновников, ядовитые комментарии из стана соперников все-таки достигли своей цели: Камила сегодня была лишь тенью самой себя, по сути, перестав бороться еще в первой половине программы. Девочка, оказавшаяся в ситуации, которая может сломать даже человека из стали, в какой-то момент просто не выдержала давления и заканчивала свою произвольную программу уже со слезами на глазах. © РИА Новости / Григорий Сысоев Камила Валиева после выступления в произвольной программе женского одиночного катания Камила Валиева в произвольной стала лишь пятой, получив за свой прокат самую низкую для себя в текущем сезоне сумму баллов — скромные 141,93. © The International Skating Union Судейский протокол Камилы Валиевой за произвольную программу Россиянка с первого места в коротких программах и с общей сумой баллов 224,09 по итогам двух соревновательных дней на крайне жестокой для нее Олимпиаде опустилась на самое обидное — четвертое — место. Но, несмотря на этот персональный коллапс, Камила Валиева, хоть и "предварительно" (будь оно неладно это слово из терминологии МОК), но все-таки олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине, на котором она выступила просто феерично (набрав, к слову, 178,92 балла — то есть больше, чем сегодня Трусова и Щербакова). © РИА Новости / Григорий Сысоев Камила Валиева выступает в произвольной программе женского одиночного катания И то, что произошло с Камилой уже после триумфального для России командного турнира, весь этот информационный ужас с травлей и унижением, должны лишь добавить ей сил и мужества на будущих стартах. Ведь она — настоящая гордость страны, еще один бриллиант в короне российского спорта, уникальная, супертехничная фигуристка, которая в первом же своем взрослом сезоне умудрилась заново переписать историю женского фигурного катания. Хочется пожелать, чтобы дальнейшая судьба Камилы не пожалела добра для этой гениальной девочки, которая своим неимоверным трудом, несгибаемой волей и самоотверженностью заслужила все золото мира. Наши же болельщики никогда не оставят ее в беде, ведь, как известно, не отрекаются, любя, а Камилу после ее подвигов в Пекине теперь искренне полюбила вся страна. Фигуристка на букву "А" Россия никому не дала и малейшей надежды на золотую олимпийскую медаль в соревнованиях женщин-одиночниц: на третьей подряд Олимпиаде победу вновь отпраздновала наша фигуристка! © The International Skating Union Первая десятка итоговой таблицы соревнований женщин на зимней Олимпиаде-2022 К олимпийским чемпионкам 2014 и 2018 годов — Аделине Сотниковой и Алине Загитовой — теперь присоединилась еще одна фигуристка с именем на букву "А" — Анна Щербакова. Тем самым продолжив удивительную традицию побед на Олимпийских играх российских одиночниц с именем, начинающимся на эту букву. Из-за неудачи Камилы в произвольной программе цветочная церемония, которую МОК грозился отменить в случае присутствия Валиевой в числе призеров, состоялась, и Анне Щербаковой, Саше Трусовой и Каори Сакамото организаторы, видимо, скрипя сердцем, вручили-таки позолоченные венки и талисманы Олимпиады — панды Дунь Дунь. © РИА Новости / Григорий Сысоев Призеры женского одиночного катания: российская спортсменка Александра Трусова — 2-е место, российская спортсменка Анна Щербакова — 1-е место, Каори Сакамото (Япония) — 3-е место Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине точно запомнятся надолго: оступившаяся в последний момент Камила Валиева, не выдержавшая неожиданно свалившегося на ее хрупкие плечи допинг-скандала и морального унижения со стороны МОК, Александра Трусова, выполнившая впервые в истории пять четверных прыжков на международном старте и страшно расстроившаяся, что ей не хватило этого для победы, и, конечно же, парившая сегодня надо льдом поразительная Анна Щербакова — все это вновь стало частью уникального зимнего олимпийского узора. © РИА Новости / Алексей Филиппов Олимпийский огонь в Пекине Следующий важнейший старт сезона для фигуристок — чемпионат мира, которой пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Пока точно не известно, будут ли в нем участвовать Валиева, Трусова и Щербакова, но если та же Анна решит побороться за звание уже двукратной чемпионки мира, то ей обязательно нужно взять с собой ее новые волшебные белоснежные коньки, которые стали для нее сегодня по-настоящему золотыми. © РИА Новости / Григорий Сысоев Анна Щербакова, занявшая 1-е место в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

