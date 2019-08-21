Конгрессмены США требуют продолжать работы по разминированию Нагорного Карабаха

В Армянском национальном комитете Америки (ANCA) предупредили, что существует вероятность прекращения работ по разминированию компанией HALO Trust, работающей в Нагорном Карабахе. По сообщению ANCA, в этом вопросе администрация президента США может уступить требованиям Баку.

В первых числах августа конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс выступили с обращением, в котором призывают продолжить программу по разминированию Арцаха (Нагорного Карабаха).

«Мы призываем Агентство США по международному развитию (USAID) пересмотреть принятое решение по прекращению гуманитарной миссии по разминированию в Арцахе. Сейчас как никогда важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку программе по разминированию в регионе до тех пор, пока не будет достигнута цель полного разминирования», – говорится в тексте обращения.

А генеральный директор HALO Trust Крис Уатли подтвердил, что на территории Нагорного Карабаха всё ещё остаются тысячи мин, которые каждый день представляют угрозу для жизни мирных жителей.

К 6 августа к обращению присоединились 89 конгрессменов Палаты представителей США. А спустя неделю – ещё 22 сенатора США поддержали обращение, сообщает ANCA.

«Мощный ответ сенаторов и конгрессменов на безответственные планы администрации президента США сократить помощь Арцаху демонстрирует широкую поддержку, которую получает эта жизненно важная гуманитарная программа. Мы благодарим всех, кто в такие сжатые сроки выступил в поддержку безопасности армянского народа в Нагорном Карабахе», – заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян считает, «если администрация Трампа действительно намерена пойти на сокращение или прекращение финансирования процесса разминирования, то имиджу США будет нанесён серьёзнейший удар». При этом Бабаян подчеркнул необходимость объединения усилий Армении, Нагорного Карабаха и армянской диаспоры.

Напомним, The HALO Trust в Нагорном Карабахе работает с 2000 года.