Конгрессмены США "потеряли" поправки про санкции против "Северного потока - 2" во время рассмотрения оборонного бюджета на 2022 год. Палата представителей представила законопроект без упоминания рестрикций.

Во вторник профильный комитет нижней палаты Конгресса США опубликовал проект оборонного бюджета, из которого пропали требуемые республиканцами санкции против "Северного потока - 2".

Это не единственное изменение в документе. Сенаторы также решили выделить Украине 300 млн долларов в качестве военной помощи. Это на 50 млн долларов больше той суммы, что спрашивала у парламента американская администрация.

Чтобы проект вступил в силу, его должна утвердить Палата представителей, потом - Сенат, а после - подписать президент. Не исключено, что в него будут вноситься новые поправки, хотя в целом проект уже получил предварительное одобрение со стороны обеих партий.

Напомним, что ранее конгрессмены-республиканцы, среди которых много лоббистов американских газодобывающих компаний, потребовали ввести санкции против "Северного потока - 2". Таким образом, они нарушили сделку, которую заключили президент США Джо Байден и власти Германии. Вашингтон пообещал не вводить санкций против газопровода, а Берлин - сохранить украинский транзит.