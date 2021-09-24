Конгрессмены США приготовили новые санкции против "Северного потока - 2"

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета приняла законодательную инициативу о новых санкциях против газопровода "Северный поток - 2".

Очередные американские санкции грозят теперь газопроводу "Северный поток - 2". В четверг Палата представителей Конгресса США поддержала соответствующую законодательную инициативу в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год. В США он, напомним, начинается с 1 октября.

Ранее американские законодатели единогласно поддержали включение данной инициативы по рестрикциям против газопровода в перечень поправок к оборонному бюджету.

Теперь после вступления этой поправки в силу у президента США Джо Байдена есть две недели (15 дней) на то, чтобы ввести санкции против организаций и лиц, "ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию" "Северного потока - 2".

Тем, кто попадает под новые санкции, замораживают активы в США, а гражданам Соединённых Штатов и американским компаниям запрещается вести бизнес с теми, кто оказался в чёрном списке.

Помимо этого, новое обязательство о России ложится на плечи министра обороны и госсекретаря США. Им предстоит составить для конгрессменов отчёт, где будут прописаны "финансовые выгоды, которые Россия" получит после запуска газопровода. Кроме того, высокопоставленным чиновникам предстоит сформулировать список "рисков безопасности" (в случае введения "Северного потока - 2"), как для НАТО, так и для европейских партнёров США, а также для Украины.