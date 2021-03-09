Конгрессмены США потребовали новых санкций против "Северного потока - 2": "Мы глубоко обеспокоены…"

Конгрессмены США в лице ряда республиканцев потребовали новых санкций против "Северного потока - 2". "Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность…" - говорится в письме на имя госсекретаря Энтони Блинкена.

В обращении указано, что республиканцы обеспокоены выполнением планов администрации нового президента США Джо Байдена по санкциям в отношении газопровода. В частности, конгрессменов, обратившихся к Блинкену, тревожит то, что якобы заявления Байдена в отношении "Северного потока - 2" расходятся с действиями.

Республиканцы привели свой список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены американские санкции, и призвали ввести их как можно быстрее.

Ранее председатель самой крупной в Европарламенте фракции - Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ЕС не быть наивным с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что проект "Северный поток - 2" не в европейских интересах.