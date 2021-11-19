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Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России

19 ноября 2021, 07:30  •  352 • Политика
Конгрессмены США отказались признавать Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после мая 2024 года. Своё провокационное предложение политики внесли на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США.
"Если (Владимир) Путин останется у власти после мая 2024 года, США должны отказаться признать его президентом России", - такое предложение выдвинули в Палату представителей Конгресса Соединённых Штатов конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон.
If Putin remains in power beyond May 2024, the US should refuse to recognize him as president of Russia. We should not recognize an autocrat violating term limits, rigging elections and abusing human rights.https://t.co/DzwoC7lIII
— Steve Cohen (@RepCohen) November 18, 2021
Таким образом, американские политики уже заранее отказались признать Владимира Путина главой государства в том случае, если он будет участвовать в выборах президента России и одержит победу.
Хотя, напомним, Владимир Путин уже не раз подчёркивал, что не принял решения по поводу своей кандидатуры на грядущих президентских выборах, до которых ещё несколько лет. Глава государства на корню пресекает любые предположения и фантазии по поводу своего нового президентского срока или возможного преемника.
А вот инициатива американских конгрессменов может расцениваться как вмешательство во внутренние дела России.

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