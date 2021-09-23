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Конгрессмены США обвинили Мишустина и Соловьёва в нарушении прав человека

23 сентября 2021, 07:35  •  70 • Политика
Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета, которая предусматривает введение санкций против 35 чиновников и бизнесменов России. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин и телеведущий Владимир Соловьёв. По мнению конгрессменов, эти люди якобы имеют отношение к нарушению прав человека.
Очередная порция американских санкций, судя по всему, ожидает чиновников, бизнесменов и известных медийных личностей России. Поводом послужило одобрение поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США согласился с ней.
В поправке же речь идёт о рекомендации рассмотреть введение рестрикций против 35 известных личностей в нашей стране, которые, по мнению комитета, якобы имеют отношение к нарушению прав человека.
В предложенном санкционном списке множество известных имён. Например, премьер-министр России Михаил Мишустин и министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Среди известных медийных личностей в чёрный список попали телеведущий Владимир Соловьёв и главред RT Маргарита Симоньян. Из бизнесменов под санкции США, согласно представленному списку, попадают Роман Абрамович и Олег Дерипаска.
Теперь через 180 дней после принятия этого закона президенту США Джо Байдену предстоит представить своё заключение о том, есть ли основания включить людей из этого списка в санкционный перечень в рамках так называемого закона Магнитского. Пока речь идёт лишь о рекомендации.

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